Девушки теперь бегут в парное катание? Оборотная сторона четверных Тутберидзе

Логичные последствия чрезмерной конкуренции.

Сообщество фигурного катания практически не заметило неожиданный, но крайне интересный трансфер. Ученица ЦСКА Елизавета Осокина из команды Елены Буяновой перешла к Нине Мозер, чтобы продолжать карьеру уже в парном катании. В прошлом сезоне Осокину называли как одну из самых необычных спортсменок с запоминающимися программами и хорошими перспективами. Ее ценили судьи, она попадала в десятку лучших на первенстве России и учила четверные прыжки. Казалось бы, открыта дорога к серьезным свершениям! Но она кардинально меняет свою жизнь и начинает все с чистого листа, причем при полной поддержке своего тренера. Неужели сейчас шансов пробиться в женскую одиночку больше не остается?

Осокиной летом восхищалась вся страна вместе с Тарасовой

На предсезонных контрольных прокатах юниоров в августе прошлого года Осокина явно выделялась. Камила Валиева в них не участвовала, а другие фигуристки (в том числе и из команды Этери Тутберидзе) не показывали такого интересного катания, как у 14-летней девочки из Казани. Буяновой с тренером по скольжению команды ЦСКА Максимом Завозиным и хореографом Ириной Тагаевой удалось заставить громко говорить о Елизавете, хотя она не исполняла ни четверных, ни тройного акселя. Над элементами ультра-си велась работа, но исключительно подготовительная, на долгую перспективу. В прошлом сезоне четверные прыгать Осокина не собиралась, сделав ставку на музыкальность и творческий потенциал своих программ.

В формате протокольной тренировки (а как еще назвать контрольные прокаты, где выставленные судьями баллы визируются грифом «совершенно секретно») расчет сработал, и юной фигуристкой восхищались на перебор все видные специалисты. «Лиза — настоящее открытие сезона, — комментировала выступления Осокиной заслуженный тренер России Инна Гончаренко. — Она легкая, как воздух, как бабочка. Прыгает так, словно ей это ничего не стоит. А я ведь помню, что год назад, когда ее только взяли в ЦСКА, она была совершенно другой. Девочка совершила просто огромный скачок в развитии», — говорила о ней Татьяна Тарасова. «У нее лучшая короткая программа из всех. Она максимально сбалансирована, каждый элемент выведен на плюс. Это очень выгодный вариант для спортсменки, у которой пока нет тройного акселя».

Однако как только полноценный сезон стартовал и пошли настоящие соревнования, весь былой лоск и восхищение сошли на нет. Здорово говорить о незаурядной пластике, артистизме и хореографии, да только результат в современном фигурном катании прежде всего зависит от техники, а уже во вторую очередь от постановок. С одной стороны, Елизавета выдала неплохой год. Одержала три крупные победы, причем две на всероссийских соревнованиях. С другой, в плане оценок она не выдерживает конкуренции с уровнем лучших отечественных дарований. Лучше всего разрыв был виден на первенстве России в Красноярске. Где Осокина стала седьмой и уступила Софье Акатьевой порядка 30 баллов.

В парное катание Осокину отправила сама Буянова

Поэтому при внимательном разборе уже не столь удивительной воспринимается информация, что переход в парное катание — это не личный порыв спортсменки, которая попала в полосу неудач, а решение ее тренера. Об этом рассказала ее новый наставник Нина Мозер. Мозер сейчас возвращается в активную работу, и к Буяновой она обратилась в поисках партнера для своего ученика Андрея Рудя. «Я обратилась к Лене, с ней мы одинаково смотрим на развитие фигурного катания. Взвесив все за и против, остановились на Лизе Осокиной. Это очень интересная девочка, которая, я считаю, при должном желании способна реализоваться в парном катании», — сказала Мозер в беседе с «Р-Спортом».

Причин не верить Нине Михайловне нет, к тому же Осокина — явно не тот человек, который будет что-то решать без обсуждения со своей командой. Она ведь и от своего прежнего тренера уходить не хотела, специалист, который работала с ней в Казани, — Ольга Арбузова — до сих пор числится в списке ее личных тренеров. Арбузова в определенный момент поняла, что для того чтобы полностью реализовать свой потенциал, Елизавете необходимо переехать в столицу. И вот спустя полтора года в ЦСКА у Буяновой уже Елена Германовна решает, что в одиночном себя Осокина показать не сможет и ей нужно переходить в пары. Надо отметить, что Елена в этом плане не уникальна, многие тренеры советуют своим спортсменам смену дисциплины. Ревниво относятся к переходам в стан конкурирующей команды, но между катком Буяновой и «Воробьевыми горами» Мозер соперничества быть не может.

Осокина также не первая, кто решается на переход в пары, имея перспективы и в одиночке. Ранее из ЦСКА (правда, не из группы Буяновой, а из команды Сергея Давыдова) ушла в парное катание Виктория Васильева. На момент перехода Виктория была фигуристкой основного состава юниорской сборной, медалисткой этапов юниорской серии Гран-при и участницей финала. Но бороться за более высокие места, прежде всего с соотечественницами, из-за отсутствия элементов ультра-си у Виктории не получалось, и с прошлого сезона она катается в Мытищах на катке у Алексея Соколова с партнером Никитой Володиным.

Успех в парах хорошей одиночнице не гарантирован

Переходы Осокиной и Васильевой — только верхушка айсберга. Еще из заметных спортсменов одиночку покинула в недавнем прошлом Алена Канышева. Она, правда, перешла не в пары, а в танцы на льду, поскольку из-за травмы ей сложно прыгать любые прыжки. Но в целом парное катание выбирают как раз из-за меньшей требовательности к уровню сложности элементов. Еще пять лет назад разница была не столь заметна — что одиночницы, что парницы прыгали весь набор тройных прыжков, контент отличался разве что сложностью каскадов. Сейчас же (прежде всего из-за успехов команды Тутберидзе) сложность в женском одиночном летит вверх по экспоненте, в то время как парное катание если не деградирует, то как минимум стоит на месте. Влияет на процесс и снизившаяся конкуренция, и целенаправленная политика Международного союза конькобежцев (ISU) по ограничению ультра-си в парах ради безопасности фигуристов.

Так что в одном виде мы наблюдаем закрытый элитный клуб для исполнительниц четверных, попасть в который без приглашения из «Самбо-70» едва ли реально. И с другой — открытое поле парного катания с низким порогом вхождения. «Стал замечать, что некоторые талантливые фигуристы осознают, что не смогут выучить четверные, и переходят в танцы на льду и парное катание, — говорил в разговоре с РБК полгода назад технический специалист Йерун Принс. — То есть технический прогресс так или иначе помогает развивать и другие виды тоже. Словом, теперь я вижу больше граней во всей этой истории». С одной стороны, Принс прав, переизбыток спортсменов в одном виде и вынужденное их переселение в другой смежный вид — явление скорее позитивное, которое добавит спорту баланса. Но с другой, так ли много случаев, когда поздний переход в пары приносил успех?

Самый необычный переход в пары в истории так и не состоялся. Француз Бриан Жубер, чемпион мира, под закат карьеры грозился выступать за сборную России вместе с Катариной Гербольдт, но на лед с россиянкой так и не вышел. В то время как и история самой Гербольдт выбивается из ряда прочих. Она перешла в пары в 21 год в статусе уже опытной одиночницы — призера взрослого чемпионата России, участницы чемпионатов Европы и мира. Проявить себя в парах ей не удалось. Дело в том, что прыжками парное катание не ограничивается. Более того, они играют в этом виде спорта далеко не ключевую роль. Гораздо важнее взаимодействие с партнером и специфические парные элементы, которые разучить до высокого уровня не менее сложно, чем четверные. Получится ли у Осокиной и Васильевой — большой вопрос.