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Как неудача в спорте превратила фигуристку в культового дизайнера

Анастасия Плетнева
Анастасия Плетнева
Корреспондент
6 июня 2021, 14:35
Вера Вонг. Фото Instagram
Вера Вонг. Фото Instagram
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Вера Вонг рассчитывала на поездку в Гренобль в 1968 году — в итоге Эван Лайсачек в ее костюме выиграл Олимпиаду 40 лет спустя.

Трехкратный чемпион мира Нейтан Чен в последние годы удивляет болельщиков и судей не только рекордными прокатами с огромным количеством четверных. Предметом разговоров также становятся его костюмы — то разноцветная рубашка, которую сравнивают с обивкой автобусного кресла, то кофточка, которую хореограф Ше-Линн Бурн буквально вытащила из своего шкафа и отдала Нейтану.

Чен не всегда так легко относится к костюмам — для Олимпийских игр в Пхенчхане одежду для программ ему создавала известный модельер Вера Вонг. Получилось очень в ее стиле — монохромные цвета и максимум минимализма. Никаких бантов, рюшечек, завязочек и страз — просто по-мужски:

— У каждого танцора свой особый стиль и темперамент, — рассказывала дизайнер. — В нарядах Нейтана я хотела выразить геометричность. Это не просто наряды для шоу, а современная интерпретация атлетизма.

Как так получилось, что модельер стала создавать образы и для фигуристов? В этом материале рассказываем, с кем еще удалось поработать Вере Вонг и как она попала в фигурное катание.

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Главная мечта Веры Вонг

Секрет раскрывается просто — известный сейчас дизайнер сама была фигуристкой и даже мечтала об Олимпиаде. Вера начала кататься, когда ей было семь лет. Как признавалась сама Вонг, этот спорт для нее — смесь атлетизма, артистизма, хореографии, танца и музыки. И костюмы играли далеко не последнее значение.

Интересно, что экс-фигуристка сразу же попала в парное катание — к 1968 году она вместе с Джеймсом Стюартом была одной из лучших в стране. За два месяца до Игр спортивный журнал Sports Illustrated даже поместил фото Вонг на обложку — такой многообещающей казалась карьера спортсменки.

На чемпионате США Вонг/Стюарт стали только пятыми — конечно, не такого ожидали от этого дуэта. Вере было всего 19, и она настолько расстроилась таким положением дел, что в сердцах бросила: «В фигурном катании мне всегда нравились только платья» — и завершила карьеру. Возможно, мир потерял выдающуюся спортсменку и будущую чемпионку. Но зато приобрел талантливейшего дизайнера.

Вонг поступила в колледж искусств Сары Лоуренс в Нью-Йорке, прошла стажировку в Сорбонне и стала старшим редактором в популярном журнале мод Vogue. Но не дождавшись и здесь самого большого успеха — позиции главного редактора, — Вера решает пойти работать в Ralph Lauren.

Как Вонг пришла к созданию свадебных платьев, о которых мечтают практически все невесты мира? Просто когда предложение сделали ей самой, Вера не смогла найти идеальный костюм для свадьбы — все время было что-то не то. Поэтому вместе с портным модельер сама сшила себе платье. После этого экс-фигуристка открыла свой собственный свадебный бутик и создала коллекцию нарядов.

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Олимпийские костюмы Нэнси Кэрриган, Мишель Кван и Эвана Лайсачека

Как-то раз к Вере Вонг обратился тренер Нэнси Кэрриган с просьбой сшить костюм для соревнований. Модельер сильно удивилась и поначалу хотела отказаться — все-таки это не ее стезя. Вдруг что-то пойдет не так прямо на каком-то из стартов или даже на Олимпийских играх — чья в итоге будет вина?

— Ответственность куда серьезнее, чем если вы шьете платье на «Оскар». Вряд ли кто-то захочет, чтобы спортсмен потерял золотую медаль из-за того, что его рукав внезапно пошел по швам, — делилась переживаниями Вонг.

Чуть подумав, Вера все-таки согласилась попробовать. Получилось настолько хорошо, что фигуристка и дизайнер сотрудничали целых четыре года. В платьях от Вонг Нэнси выиграла две медали на двух разных Олимпиадах. Причем одним из самых запоминающихся образов стало белое нежное платье, похожее на свадебное, — здесь Вера не изменила себе и сделала то, что умеет лучше всего.

На этом модельер не закончила создавать костюмы для фигуристов — уже после Вонг работала с Мишель Кван и Эваном Лайсачеком. Для Кван дизайнер подобрала легкие и свободные костюмы, чтобы не помешать выступлениям фигуристки. Для Веры Мишель всегда была актрисой на льду.

Триумф дизайнера в фигурном катании случился на Олимпиаде-2010, когда Эван Лайсачек в ее костюмах завоевал золото, обогнав самого Евгения Плющенко. Строгий и лаконичный образ, украшения в виде змей — таким запомнился американский фигурист. Сама Вера поддерживала Лайсачека с трибун и до сих пор вспоминает его прекрасное выступление.

— Словно сказка наяву! Дух Олимпиады невозможно передать по телевизору. Надо быть здесь, видеть и чувствовать всё самой! Зимние игры в Ванкувере и золотая медаль — это моя Олимпиада, которой у меня никогда не было, но о которой я, как бывшая спортсменка, всегда мечтала, — призналась Вонг.

И вот сейчас Вера больше всего помогает Нейтану Чену, создавая для него не только олимпийские костюмы, но и образы для обычных сезонов. Несмотря на критику простоты, Вонг уверена, что эта геометричность отражает характер Нейтана.

В 2009 году, еще до Олимпиады в Ванкувере, Вера Вонг попала в Зал славы США по фигурному катанию — конечно, в качестве художника по костюмам. И получила настоящее признание, хоть и не стала олимпийской чемпионкой.

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