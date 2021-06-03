Хит Билли Айлиш, советская «Полюшко-поле» и олимпийский «Белый ворон». Кто ставит программы российским фигуристам

Из-за пандемии хореографов пришлось искать у себя в стране — получилось много шедевров.

Прошлый сезон получился во всех смыслах уникальным — не только по причине отмены многих соревнований и скомканной подготовки. Пришлось столкнуться с другими неожиданными обстоятельствами — например, с поиском хореографов при закрытых границах. Кого-то эта проблема практически не коснулась — в группе Этери Тутберидзе за постановки отвечает Даниил Глейхенгауз. Другие попытались соединиться со специалистами по видеосвязи и таким образом сделать программы для нового сезона. Эксперимент, кстати, скорее не удался, чем получился — Алена Косторная воспользовалась услугами Ше-Линн Бурн, но постановка не совсем заиграла. Хотя ее сотрудничество с теми же Елизаветой Туктамышевой и Евгенией Медведевой двумя сезонами ранее полностью оправдалось.

Здесь пандемия отчасти даже сыграла на руку — фигуристам и их тренерам пришлось обращаться к отечественным хореографам и как-то выходить из положения. В связи с этим у многих специалистов появилась возможность чуть более раскрыться и обратить внимание на себя. В отличие от других стран в России провели полноценный сезон с чемпионатом России и этапом «Гран-при», а также Кубком страны. И даже успели попробовать новый, командный формат соревнований.

Пока непонятно, как сложится следующий сезон. А ведь он будет олимпийским — программы должны быть подходящими и полностью раскрывающими спортсмена. Самое время подвести итог и понять, на кого же из российских хореографов можно рассчитывать фигуристам.

Илья Авербух

У серебряного призера Олимпийских игр работы и без постановок для профессиональных спортсменов достаточно много — летом стартует его новое шоу «Анна Каренина» с Евгенией Медведевой в одной из ролей. Не так давно подошел к концу проект «Ледниковый период» — еще одно детище Авербуха, в котором фигуристы катаются с разными звездами. Поэтому на конвейер программ от Ильи рассчитывать не стоит.

Но это и не нужно — достаточно пары таких же гениальных постановок, как «Нуреев. Белый ворон» для Михаила Коляды в прошлом сезоне. Программа получилась поистине олимпийская — отчасти даже жаль, что не на год позже. Хотя эту произвольную еще могут оставить. А возможен и другой вариант — продолжение сотрудничества Коляды и Авербуха и такая же мощная по уровню программа.

Никита Михайлов

Молодой хореограф в прошедшем сезоне поставил несколько программ для сборников. Например, произвольную для чемпионки Европы Софьи Самодуровой и призера чемпионатов Европы и России Александра Самарина. Его отличают свежие идеи и отсутствие боязни экспериментов с музыкой — Никита хорошо умеет подбирать постановки под характеры фигуристов.

Елизавета Туктамышева успела опробовать две короткие — под музыку из балета «Спартак» от итальянских танцоров Анны Каппеллини/Луки Ланотте и под песню Билли Айлиш Lovely как раз от Никиты Михайлова. Со второй программой Лиза отобралась на чемпионат мира в Стокгольм, стала там серебряным призером и чемпионкой командного Кубка в Японии. Стиль постановки идеально лег на Туктамышеву — нежный, чувственный и сильный. Поэтому неудивительно, что сотрудничество решили продолжить — для олимпийского сезона Михайлов уже поставил новую произвольную для Лизы.

Бетина Попова

Чемпионка универсиады-2019 еще недавно шокировала вместе с партнером Сергеем Мозговым своими выделяющимися постановками, а сейчас уже глубоко погрузилась в тренерскую деятельность. Она помогает в группе Анжелики Крыловой, попутно занимаясь с чемпионами мира среди юниоров Дарьей Павлюченко/Денисом Ходыкиным. Уже не один раз Бетину привлекали к постановкам для этого дуэта — бывшая фигуристка официально отмечена как хореограф в профиле фигуристов на сайте ISU. Учитывая креативность Поповой и ее нестандартный взгляд на постановки, она могла бы поставить крутые программы для спортсменов, не боящихся экспериментов.

Роман Костомаров

У олимпийского чемпиона в танцах на льду было время попробовать себя в роли тренера и хореографа во время участия в «Ледниковом периоде. Дети». Там у экс-фигуриста была собственная группа, где каждому из маленьких фигуристов нужно было ставить программы к новому выпуску.

В прошлом сезоне Роман перешел и на более взрослых фигуристов — сделал постановку для чемпионки Европы Софьи Самодуровой. «Инопланетная» короткая, как ее иногда называли болельщики, понравилась публике своей новизной, а к Костомарову-хореографу стали присматриваться чуть внимательнее.

Рамиль Мехдиев

Этот специалист выделяется из числа других — хотя бы потому, что изначально он не имел к фигурному катанию вообще никакого отношения. Солист Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева успел плотно поработать с Александром Самариным над его хореографией и поставил для него короткую «Полюшко-поле». Программа получила неоднозначные отзывы, но то, что она стала чем-то запоминающимся, — факт.