Елизавета Осокина из ЦСКА нарушила доминирование «Хрустального».

Если в мировом фигурном катании сезон близок к завершению — остался лишь командный чемпионат мира с 15 по 18 апреля в Японии, — то российский сезон официально завершается только в июне. И в нем как минимум еще несколько всероссийских соревнований. Но главное проходит прямо сейчас в Сочи — это последнее первенство России в году, младшего возраста старшей группы.

На всякий случай восстановим схему: у нас проводится чемпионат страны, первенство России среди юниоров и два младших первенства — младшей группы (это то самое, где разбирались между собой Алиса Двоеглазова и Софья Титова) и старшей группы. Вот последнее и осталось провести. После трех побед Анны Щербаковой, Софьи Акатьевой и Двоеглазовой команда Этери Тутберидзе была вправе рассчитывать на уникальное достижение — «Большой шлем» женских титулов во всех возрастах. Но — не случилось.

16 человек в 10 баллах

В сочинский «Айсберг» пожаловал весьма приличный состав. Да, здесь не было Акатьевой и Самоделкиной, но была Мария Дмитриева из мишинского «Звездного льда» с тройным акселем, хозяйка катка Станислава Молчанова с Кубка России, те самые Двоеглазова и Дарья Садкова, боровшиеся за медали в младшей группе, вполне себе звездная представительница Татарстана Елизавета Осокина, перешедшая к Елене Буяновой в ЦСКА, Анастасия Зинина из «Снежных Барсов» и Алина Горбачева, выступающая за Тверскую область, но тренирующаяся в Химках.

Такой длинный список пришлось вам предъявить, потому что плотность в этом возрасте у российских фигуристок потрясающая. Здесь в 10 баллах по итогам короткой программы уместились 16 человек! Первая восьмерка была в четырех баллах. Это вам не чемпионат мира.

Поэтому произвольная программа, прошедшая в субботу, была чистой лотереей. Все решал один элемент. Так и произошло. После первого дня немного сенсационно в лидеры вырвалась Горбачева. У нее уже есть определенная репутация на юниорском уровне — она брала медали этапов Кубка России, но все же видеть кого-то кроме Москвы и Петербурга наверху в российском фигурном катании непривычно.

Жесткое судейство

Горбачева стартовала последней в произвольной программе и удержать минимальное преимущество не смогла — хотя ошибки в жарком и расслабляющем Сочи делали все. Первая пятерка финишировала в 6 баллах, и ученицы «Хрустального» стали лишь третьей и пятой. Садкова немного улучшила свой результат в баллах по сравнению с Саранском, Двоеглазова потеряла 9 баллов. И это стоило ей медалей.

Судейская бригада попалась жесткая и нещадно ставила всем ребра и недокруты. Первой из будущих медалисток выходила Осокина, еще и в предпоследней разминке. Но она единственная смогла показать чистую программу с плюсами во всех элементах. Абсолютно оправданный переезд в Москву из Татарстана, за который она, кстати, продолжает выступать. 129,74 в программе и 193,82 по итогам — это была заявка на успех. Но перебить ее реально. Эмоциональный тренер Ирина Тагаева сдержанно приобняла подопечную.

Ученица Татьяны Моисеевой и Светланы Пановой Зинина не стала пробовать четверной тулуп, но не избежала потерь. Вообще на ультра-си пошла только Дмитриева — и словила два недокрута, заняв 24-е место дня. К концу сезона держать четверные, видимо, стало ощутимо сложнее. Зининой еще и влепили два неясных ребра на лутце и q на риттбергере.

Тутберидзе важнее шоу

Ошибки еще сильнее разнообразились при выходе на лед Садковой и Двоеглазовой. Подумать только — на этом турнире ученицам Тутберидзе ставили неясные ребра на флипе, что происходит нечасто, даже когда есть основания. Дарье идут лиричные образы, она умеет «страдать». Но в этот раз не задалось с самого начала: после второго уровня дорожки (только он стоил полтора балла) последовало неожиданное падение на риттбергере. В довершение к этому q на сальхове в каскаде с лутцем и ойлером и восклицательный знак на флипе. Потери были очень ощутимы, да и по компонентам она Осокиной проиграла.

Двоеглазова, по сути, завершила борьбу на первом же элементе, упав с тройного тулупа — хотя раньше она пыталась зачинать с четверного. Сергей Дудаков после проката активно жестикулировал руками и что-то объяснял — а Двоеглазова опускалась на пятое место в таблице.

Справедливости ради скажем, что команде Тутберидзе наверняка сейчас более интересно турне с шоу по городам России и Ташкенту (возможны и другие города). Этери Георгиевне важно раскрутить зарегистрированный бренд, продать билеты. Сезон практически закончен, так что это вполне объяснимо. В Сочи, как и в Саранске, Дудаков присутствовал в единственном числе.

«Жар-птица» Горбачева в итоге до Осокиной тоже не дотянулась. У нее нашли сразу два неясных ребра на флипе и недокрут в каскаде с тулупом — в итоге жесткое судейство закрыло путь к золоту. Четвертое национальное золото у женщин в сезоне берут не «Ангелы Плющенко» и не тверская школа по фигурному катанию, а ЦСКА.