Репортаж с Востряковского шоссе.

Бывает мода на пацанские сериалы, а бывает — на новые катки. В Москве их строить и правда полюбили: сначала ЦСКА добавил к своим владениям новую арену, где тренируется группа Светланы Соколовской, недавно в Ясенево открылся центр Этери Тутберидзе, а теперь своим Ледовым дворцом обзавелись «Ангелы Плющенко».

Хай-тек и хвоя

Востряковское шоссе — крайний юго-запад внутримкадной Москвы, так что пока идешь от метро, вокруг темные парки, бесконечные сугробы, трубы котельных и спальные дома. На таком фоне светящийся неоном каток кажется центром цивилизации и жемчужиной архитектуры хай-тек.

Впрочем, как бы сказали пацаны, это про «быть, а не казаться». Внутри реально все современно, но при этом с запахом дерева, хвои из-за елочек и даже как-то по-семейному — внутри дворца есть небольшая гостиница с номерами для спортсменов.

Теперь, когда вы уже заносите пальцы, чтобы написать про проплаченных журналистов, скажу честно — к Яне Рудковской как явлению можно относиться по-разному, в том числе и очень негативно. Но если бы у нас так открывали все дворцы, фигурное катание спорило бы с футболом, хоккеем и ММА за звание самого светского вида спорта. Улыбчивые официанты, сотрудники школы, показывающие раздевалки и фотографии на стенах, и, конечно, фуршет — в принципе журналистов можно брать тепленькими только последним. И поверьте, если бы Тутберидзе объявила похожий прием и в списке гостей был не только Сергей Собянин, журналисты после фуршета любили бы ее больше только что выпитого шампанского.

Но светские рауты в фигурном катании делает только школа Плющенко. Как правильно сказала новый тренер танцоров легендарная Наталья Линичук, за время работы «в академии она не встретила ни одного сурового лица». Россия для грустных, конечно, но иногда можно же делать перерывы в суровости! И Филиппу Киркорову, и руководителям федерации Антону Сихарулидзе и Александру Когану понравилось. Много селебрити я просто не узнал — но микрофонов вокруг них было больше, чем рядом с фигуристами.

Форма Трусовой и аксель Самоделкиной

Александра Трусова, например, к микрофонам вообще не выходила и это дело не любит. Хотя сделала логичный выбор после ухода из спорта — уйти в шоу Плющенко и делать там деньги. Может, когда-нибудь Александра даже настолько окунется в шоу-биз, что настроит у себя на лице напускную улыбку и начнет выходить к журналистам говорить милые очевидности.

Но пока у нее другой фокус — лед. И Трусова сделала твердые и четкие двойной аксель и каскад тройной лутц + тройной тулуп. Настолько докрученные и уверенные, что подумалось — вернись она к чемпионату России в спорт, спокойно была бы в тройке. Четверные чисто у нас почти не прыгают, а с такими чистыми тройными элементами, своей репутацией и заслуженными (теперь точно) компонентами Саша вряд ли бы уступала соперницам. Да, утрирую, да, одно дело — катать в шоу, а другое — катать четыре минуты произвольной программы. Но что ж, помечтать теперь нельзя?

Оказалось — нельзя, потому что сама Александра отреагировала на мое предложение вернуться негативно. А вот стоявшая рядом Алена Косторная (да, они даже общались между собой) скорее поддержала — в смысле что и она, Алена, могла бы вернуться в одиночное и быть высоко. Нам точно нужен чемпионат для недавно ушедших из одиночного катания фигуристок.

Но главным моментом вечера был даже не прокат Трусовой, а тройной аксель Самоделкиной. Его, напомню, сейчас во взрослом женском катании не делает никто в России. Софья тоже не будет делать в России — поговаривают, она все же продвигается к переходу в казахстанскую сборную и ближе к следующему сезону сможет оформить переход. Но, как говорится, человек предполагает, а федерация располагает. Сама Софья объяснила восстановление акселя «переходом к Евгению Викторовичу».

А еще в шоу открытия были необычные сочетания — не только Косторная/Куница, но и Липницкая/Ангелопол или совместный номер нескольких десятков учеников и тренеров школы. Евгений Плющенко в финальном пресс-подходе обмолвился, что хотел бы увидеть карьеру своего сына до 40 лет. Интересно, встретим ли мы Александра в 2053-м на арене на Востряковском шоссе.

Предлагаю засечь, так сказать, по-пацански «поставить на счетчик». Но уже будет хорошо, если эта арена достоит до 2050-х — инвестируют «ангелы» явно вдолгую.