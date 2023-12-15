Трусову перепутали с азербайджанской фигуристкой. Как Александра играла в хоккей с мужиками

Серебряная призерка Олимпиады стала участником гала-матча против футбольных легенд «Локомотива».

Трус не играет в хоккей — а вот Трусова играет. И даже не одна, а вместе с отцом, Вячеславом. Вдвоем они вышли в третьем звене команды «Легенды хоккея» против футболистов «Локомотива». Причем и на Трусову, и на футболистов — Сычева, Евсеева, Лоськова — пришли свои фанаты. Одни скромно стояли у бортика, другие горланили песни. Матч ожидаемо закончился вничью — 3:3, Трусова забросить шайбу не смогла.

Трусова без голов

За время, прошедшее с фактического завершения карьеры, Трусова успела попрыгать в длину, ее приглашали в греблю и на множество активностей, однако хоккей стал чем-то новеньким. Известно, что семья Трусовых спортивная, но Александра выбрала самый суровый вариант — в метель в минус 10 выйти против мужчин надо уметь решиться.

График после ухода из спортивного фигурного катания у Трусовой сверхнасыщенный — она даже не успела отыграть второй период и уехала на шоу в честь открытия нового катка Евгения Плющенко. Но за несколько минут, проведенных на льду, отметилась и бросками по воротам (в том числе в створ), и девчачьими эмоциями в виде визга, когда рядом зарубались взрослые мужчины. Но скорости в матче явно не соответствовали фигурному катанию. В какой-то момент Александра после очередного отъема у нее шайбы сказала «да блин» и поехала на смену, которой руководили ветераны хоккея.

Но впечатления и ей, и отцу понравились. Футбольные легенды быстро захватили лидерство, и было видно, что Вячеслав по-спортивному разозлился, не желая проигрывать. Спортсмены с большой буквы.

Трусова быстро пообщалась с журналистами у бортика во время чужих смен и сказала, что следит за Овечкиным, играть предпочла в «фигурках» и вообще не готовилась.

— Ощущения хорошие. Они более профессиональные, быстрее у меня забирают шайбу! А я не готовилась, у меня сегодня выступление, сейчас сниму это и пойду кататься.

— Что сложнее, футбол или фигурное катание?

— Для меня — хоккей. (Смеется.) Но не первый раз, с папой раньше играла.

В фигурных коньках, потому что иначе надо было сначала поучиться кататься. Я просто не пробовала, поэтому не стала. Мне никто не предлагал в принципе. Но не знаю, сначала надо бы попробовать хотя бы.

— Почему восьмой номер?

— Такой дали.

— Знаете, что под ним играет Александр Овечкин? Следите за его игрой?

— Смотрю иногда, но не то чтобы слежу.

Сычеву понравилось

Во втором периоде, когда Трусова уже уехала с катка, диктор все же объявил на арену, что она забила гол, — видимо, очень хотел. Однако оказалось, что он перепутал Трусову с российской и азербайджанской фигуристкой, а ныне журналисткой Эммой Гаджиевой. Не то чтобы они похожи, но по крайней мере виртуально Трусова побывала автором шайбы.

Экс-игроку сборной России по футболу и участнику «Ледникового периода» Дмитрию Сычеву все равно понравилось выступление Трусовой:

— Мы злые и не давали ей забить? Неправда, давали ей забить, но тяжело, снега много, он мешал. Тем не менее играла она прекрасно, очень много моментов у нее было. Вообще удивительно, что топ-спортсмен в фигурном катании и с клюшкой тоже в порядке. Удивительно, конечно. Мне бы в фигурном катании было намного тяжелее, я вообще как корова на льду на фигурных коньках. Так что она молодец, тем более вышла с мужчинами.

Согласился бы с Трусовой на парный номер в фигурном катании? Я бы вылез, наверное, только за счет поддержек, а так ну какой я фигурист? Сильно бы отставал. Она с клюшкой гораздо лучше, чем я в фигурном катании, — сказал Сычев.

Главное — чтобы таких историй было побольше. Наши фигуристки, хоть и являются даже не звездами, а брендами, но с трудом идут на контакт. Хорошо, если по крайней мере пиарщикам удается сохранять вокруг них движуху — по нынешним временам спортсменам стоит быть им благодарными.