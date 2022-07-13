«Уголки слез и поцелуев»: сцена для спортсменов или вторжение в личное пространство?

Создатели спортивного шоу ради денег и хайпа собираются открыть для публики даже раздевалки. Оправданно ли это?

В фигурном катании, художественной гимнастике и некоторых других видах спорта есть «уголки слез и поцелуев» — места для спортсменов и тренеров, ожидающих оценки за свое выступление. Единственная цель этого проекта — показать публике эмоции в чистом виде. После завершения программы атлет может быть доволен и счастлив, а после выставления баллов его настроение может поменяться на 180 градусов в зависимости от решения судей. Это добавляет моменту остроты, причем спортсмены знают, что их в этот момент показывают миллионам телезрителей. Но в порыве эмоций все равно порой не могут сдержать себя. Поэтому появилась и полярная точка зрения: неважно, кто что думает и чувствует на самом деле, главное — это победы или поражения, а подноготную лучше оставить при себе. Так надо ли оберегать личное пространство спортсменов, или привлекать зрителей искренними эмоциями — это их работа?

Скандалы, принесшие спорту популярность

Всем известен опыт смешанных единоборств и профессионального бокса, где для привлечения зрителей специально устраивают личные конфликты между соперниками. Однако многие зрители отдают себе в отчет в том, что треш-ток — это игра. И в этом плане он не сравнится с тем, что творится в «уголке слез и поцелуев». Напомним, что именно в этом месте родилась бессмертная фраза фигуристки Евгении Медведевой после проигрыша Алине Загитовой в Пхенчхане-2018: «Неужели вы не могли Алину удержать еще один год в юниорах?», которую она адресовала тренеру Этери Тутберидзе. Через четыре года в Пекине-2022 не сдержалась уже Александра Трусова, прыгнувшая пять четверных, но уступившая Анне Щербаковой. «Ненавижу всех, никогда в жизни не выйду на лед! Я ненавижу этот спорт. У всех есть золотая медаль, у всех, а у меня нет!» — повторяла спортсменка.

Александра Трусова. Фото Global Look Press

«Поздравляю, теперь у вас есть чемпионы мира», — бросила парница Александра Бойкова тренеру Тамаре Москвиной на чемпионате мира-2021, когда выиграли соперники фигуристки и ее партнера Дмитрия Козловского Анастасия Мишина/Александр Галлямов. До этого те же Бойкова/Козловский победили на «Гран-при России» — тогда после проката произвольной программы спортсмен крикнул: «Это наше место. В очередь!» А еще одна петербурженка, чемпионка мира Елизавета Туктамышева, после оглашения оценок на Finlandia Trophy 2019 показала большой палец и закинула ногу на ногу, чем вызвала шквал критики в свой адрес.

В художественной гимнастике в целом поспокойнее, но тоже бывают резонансные истории. Так, рекордсменка практически всего россиянка Дина Аверина после проигрыша золота в упражнении с лентой белоруске Алине Горносько на чемпионате мира-2021 в Японии сняла маску и выругалась. Это было вызвано тем, что заявленная оценка оказалась гораздо ниже полученной. На Олимпиаде с той же Авериной произошла обратная ситуация — после того как гимнастка поняла, что проиграла золото, она закрыла лицо руками, опустив голову, а потом при общении с журналистами едва сдерживала слезы.

Спорт не может существовать без шоу

Нужно ли такое видеть болельщикам, и не наносит ли публичность спортсменам дополнительные психологические травмы? С одной стороны, безусловно, им неприятно вспоминать нелегкие моменты поражений — о радости тут говорить не стоит, этим можно и поделиться. Атлеты вряд ли захотят пересматривать скандальные видео, им тяжело читать или просто видеть упоминания о минутах их слабости. При этом они практически все ведут социальные сети — так что от такого не убежишь. С другой стороны, мы же говорим о топ-спортсменах, которые привыкли к всестороннему вниманию. А в эмоциональные моменты им вполне может быть все равно, кто что там о них думает, — настолько велико разочарование. Спорт — это шоу, и именно чтобы увидеть всплески адреналина, многие и смотрят телетрансляции. Кто-то может даже этого не осознавать, но это точно привлекает.

В других видах спорта «уголков слез и поцелуев» нет, но показывать эмоции спортсменам это не мешает. В теннисе постоянно происходят конфликты с болельщиками или судьями, швыряние ракеток, улюлюканье болельщиков, в хоккее нередки драки, в футболе спортсмены могут резко начать доказывать что-то судьям. Международная федерация футбола (ФИФА) на чемпионате мира в Катаре вообще предлагает установить камеры в раздевалках и вести оттуда трансляции — подобное давно практикуется в НБА. Таким образом пытаются приблизить зрителей к игрокам. Но это кажется чересчур экстравагантным — мало ли что хочется сказать спортсменам друг другу перед матчем, кому-то может хотеться помолчать и сосредоточиться, а тут будут камеры, придется задумываться, как себя вести. Хотя в том же фигурном катании сейчас показывают, как спортсмены разминаются перед прокатами, — это вроде бы никому не мешает.

Дина Аверина. Фото Getty Images

Все сводится к одному вопросу — в какой степени позволительно лезть в душу спортсмену? Наверняка некоторые моменты он хочет делить только с близкими или вообще оставить только себе, а тут получается, что все его эмоции становятся достоянием публики. Но вряд ли только баталий на льду, на ковре или на площадке сейчас достаточно для поддержания интереса к спорту — большинство людей становятся болельщиками после крупных турниров, которые нередко заканчиваются скандалами. Элементы шоу из спорта вряд ли искоренить (это касается как раз «уголков слез и поцелуев»), да и незачем: спортсмены «предупреждены и вооружены», и если что — винить некого. Каждый отвечает за себя, видеть личности атлетов, а не их выдуманные образы, — это круто.

А что касается борьбы за психическое здоровье спортсменов, то эту проблему, видимо, придется решать как-то иначе. Классическая трактовка спорта как места, где выясняют, кто быстрее, выше или сильнее, — это вчерашний день. Спорт — шоу, и оно не может существовать без многомиллионной поддержки болельщиков, денег спонсоров и телевизионных трансляций. А для того чтобы все это связалось воедино, требуются «хлеб и зрелища». Гладиаторские бои давно отменили, жертв как таковых нет, но увидеть противоборства спортсменов собираются миллионы. И им нужны настоящие эмоции, кто бы что ни говорил — скандалы. В том числе те, что связаны с произнесенными словами или показанными жестами в мгновения сильнейшей радости или огорчения.