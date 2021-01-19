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«Многие в России относятся к переходу как к предательству». Почему наши меняют гражданство?

Дмитрий Кузнецов
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
Сегодня, 11:05
Александр Лебедев. Фото Reuters Елизавета Туктамышева и Анна Щербакова. Фото "СЭ" Александр Лебедев на турнире в Стамбуле в 2019 году. Фото Белорусский союз конькобежцев
Александр Лебедев. Фото Reuters
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Интервью россиянина Александра Лебедева, представлявшего на недавнем «Гран-при» Белоруссию.

Конкуренция в российском фигурном катании настолько высока, что многие европейские турниры уже превратились в отечественные эмигрантские чемпионаты. На последнем крупном взрослом турнире, чемпионате Европы, реальное представительство россиян исчислялось десятками человек — помимо ТЩК, у женщин в Граце были русские из Австрии, Израиля, Белоруссии, Сербии, Армении и других стран.

Один из примеров — Александр Лебедев из Томской области. Он был крепким середняком Кубка России, но затем сменил гражданство и теперь представляет Белоруссию. Страна переживает непростые времена, поэтому мы избежали вопросов о политике под диктофон. Собственно, спортсменам она иногда даже мешает — так, на одном из турниров с участием Александра произвольная программа была перенесена на понедельник из-за воскресных митингов в районе дворца.

Сибиряк уже ездил на чемпионат Европы, мировой чемпионат юниоров и отобрался на чемпионат мира-2021. Его пример, как и многих других, ставит вопрос: нужно ли спортсмену держаться за российское спортивное гражданство (речь именно о нем, а не о паспорте нашей страны) и не ожидает ли нас вал отъездов в ближайшие годы? Международная федерация уже предприняла шаги по блокировке этого сценария, увеличив срок без соревнований при переходе до двух лет с одного. Но насколько это правильно?

18-летний спортсмен, которого среди прочих тренирует легендарный Виктор Кудрявцев, рассказал «СЭ» о своем отношении к смене национальной прописки.

Переход — усиление мотивации

— Александр, как человек из Северска оказался в сборной Белоруссии?

Да на самом деле, случайно. (смеется) Я даже не планировал, в мыслях не было выступать за Беларусь.

Вы уже говорите «Беларусь»?

Да, переучился. Я два года там провел в школе, 10-11-й классы, много чего нового узнал и понял, как правильно. Я выступал за Россию, не думал о переходах, как раз было межсезонье, собирался ставить новые программы. И тут пригласили, Витебская ассоциация. Я съездил туда на турнир, там представлял Россию. Выступил хорошо, и мне сказали: «Ты нас устраиваешь». И тогда начали делать документы. Сначала выступал за Витебск, сейчас за Минск.

— Смена страны — серьезное решение, много было сомнений?

Мыслей разных было много. Это же придется уехать, изменить жизнь, а мне было 16 лет, доучиться еще надо.

— Просто в России отношение к таким спортсменам...

Как предал, я понимаю. Я часто читал это про Анастасию Шаботову, Екатерину Куракову, которые переходили в Украину и Польшу. Я так не считаю. Переход — усиление мотивации, у тебя есть шанс выступать не где-то внизу, на уровне Кубка России, а попробовать себя на международных турнирах. Я же гражданство Российской Федерации не менял. И я люблю эту страну.

— То есть приходим к тому, что переход в целом разумный вариант, фигуристам стоит иметь его в виду?

Это разумный вариант, да. Я его не планировал, это произошло... как шанс свыше что ли, за который я благодарен Белорусскому союзу конькобежцев. Мне предложили, я решил им воспользоваться. Насчет фигуристов в целом не знаю. Тут все зависит от человека. Но если у меня так получилось, почему не пробовать? К этому надо относиться спокойно. Как переход из школы в школу, по большому счету. Потому что ты также ее меняешь, а смысл тот же. Учишься, осваиваешь новое. Мы все идем к одной цели, но разными путями. И я чувствую прогресс в Беларуси, хорошие условия, я улучшаюсь с каждым месяцем. Даже по цифрам — начинал со 170 баллов, а сейчас уже и за 200 набираю.

В Белоруссии крутые турниры. Минск мог бы провести чемпионат мира

— Вы учились в двух школах?

Да, я взял так называемое семейное обучение у себя в Томской области. Сам учился, сдавал контрольные, экзамены. Параллельно ходил в школу в Витебске. Но из-за пандемии случился курьез, пришлось отчислиться. В Беларуси по окончании школы отдельные экзамены, и необходимо присутствовать. У меня не было возможности приехать.

— А по Zoom сдать нельзя?

Нет. Тогда же в Белоруссии это не было так распространено.

— Ну и подход к коронавирусу был более спокойный. Вам он понравился?

Были ограничения все равно, даже на катке. Да, жесткого локдауна не было, как в Москве, где все закрыли. Люди продолжали тренироваться. Были ли соблазн уехать туда? Я остался дома в Северске безо льда, готовился к ЕГЭ. 4,5 месяца не катался. Приехал в Минск только в начале августа. А поступил в МГАФК — академию физкультуры в Москве.

— Не было желания все-таки рискнуть и пойти не в спортивное образование?

— До переезда я думал о медицине, фармацевтике. Но когда все так начало завязываться со спортом, понял, что нужен вуз, который не будет стопорить мое развитие. И мне дают поблажки, уезжать на тренировки. Это плюс.

— Сложно вообще сменить спортивное гражданство?

— Да, это очень сложно. Но мне повезло — в России сейчас ужесточили карантин при переходе до двух лет с одного, я успел же вовремя сделать сертификат ISU и очень быстро вошел в международный сезон. Россия сейчас особо никому не разрешает уезжать. Но все равно документов пришлось сделать много, это длительный процесс.

— У многих российских фигуристов есть желание уехать?

— Я думаю, да. Очень многие, как я, выступают на этапах Кубка, занимают место в десятке. Да по сути найти фигуриста типа меня в России очень легко — в любой город можно заехать. В Москве таких, как я, очень много. Я порой думал: «А почему меня выбрали? Вариантов-то много!» Получилось, что искали тренера, а потом уже вышли на меня. Сейчас уже не задумываюсь, почему так произошло, работать надо. (смеется)

Александр Лебедев на турнире в Стамбуле в 2019 году. Фото Белорусский союз конькобежцев
Александр Лебедев на турнире в Стамбуле в 2019 году. Фото Белорусский союз конькобежцев

— В Белоруссии много сейчас проходит турниров, в отличие от большинства стран Европы.

Да, и их стараются проводить в открытом формате. Чемпионат Беларуси прошел так. Я в тот момент, как многие спортсмены, слег с коронавирусом и переболел. Но приезжал Кевин Эмоз, другие. Два отдельных награждения было. Это круто.

— Чемпионат мира Белоруссия бы потянула?

Думаю, да. Были некоторые нюансы на чемпионате Европы 2019 года, но, если тщательно подготовиться, думаю, Минск бы организовал все сильно. Если не брать известных аспектов, то да, могли бы провести.

Евгений Плющенко, Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова, Этери Тутберидзе (слева направо).Чем фигурное катание удивило в 2020-м. Пять главных событий года

Туктамышева и Щербакова в разных весовых категориях

— Вы выступали на «Гран-при» России. Как ощущения?

Это огромный опыт. Я участвовал в юниорском «Гран-при», в чемпионате Европы, чемпионате мира среди юниоров, отбирался на взрослый чемпионат мира. Но Гран-при даже по сравнению Европой — это совсем другой уровень. Несмотря на то, что были ограничения, было очень приятно. Да, Европа тоже большой стимул, было интересно посмотреть в Граце, как это все устроено, но, откровенно говоря, проходил турнир в странном месте (наскоро собранном шатре. Прим. «СЭ»). С Минском точно не сравнишь. (смеется)

— Вы отобрались на чемпионат мира. Верите, что он состоится?

И я очень рад, что сделал это одним из первых во всем длинном квалификационном цикле. Понятно, вопросы решают не спортсмены, а ISU со Швецией. Но надеюсь, он состоится, и если так, то я буду готов ехать.

Сейчас что в планах?

Подготовка к первенству страны через неделю, ну и буду дальше развиваться, доучиваю четверные, которые сейчас уже получаются.

— Не удивляет, что девушки их прыгают сейчас чуть ли не лучше мужчин?

Это большой прогресс, спорт движется вперед. Как спортсмена меня это не удивляет, потому что девочкам легче. До пубертата так уж точно. Однако дело — четверные Елизаветы Туктамышевой, а другое — той же самой Анны Щербаковой. Они по большому счету в разных весовых категориях. Это я не про вес, конечно. Но я рад, что они прославляют Россию и сам спорт, фигурное катание.

— То есть повышать возраст не надо?

Если бы я был девочкой, то задумался бы. (смеется) А так пока меня не трогают, зачем мне этой темы касаться?

Елизавета Туктамышева и Анна Щербакова. Фото "СЭ"
Елизавета Туктамышева и Анна Щербакова. Фото «СЭ»

— Вы довольны тем, как складывается ваша жизнь?

Да, абсолютно. Два года назад я думал заканчивать, когда сдавал экзамены в 9-м классе, уже думал о дальнейшей жизни и предполагал, что придется бросить спорт. Может, сейчас бы в медакадемию поступил, учился бы в Питере. Но переход кардинально изменил мою жизнь. И я ни разу не жалею.

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