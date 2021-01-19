«Многие в России относятся к переходу как к предательству». Почему наши меняют гражданство?

Интервью россиянина Александра Лебедева, представлявшего на недавнем «Гран-при» Белоруссию.

Конкуренция в российском фигурном катании настолько высока, что многие европейские турниры уже превратились в отечественные эмигрантские чемпионаты. На последнем крупном взрослом турнире, чемпионате Европы, реальное представительство россиян исчислялось десятками человек — помимо ТЩК, у женщин в Граце были русские из Австрии, Израиля, Белоруссии, Сербии, Армении и других стран.

Один из примеров — Александр Лебедев из Томской области. Он был крепким середняком Кубка России, но затем сменил гражданство и теперь представляет Белоруссию. Страна переживает непростые времена, поэтому мы избежали вопросов о политике под диктофон. Собственно, спортсменам она иногда даже мешает — так, на одном из турниров с участием Александра произвольная программа была перенесена на понедельник из-за воскресных митингов в районе дворца.

Сибиряк уже ездил на чемпионат Европы, мировой чемпионат юниоров и отобрался на чемпионат мира-2021. Его пример, как и многих других, ставит вопрос: нужно ли спортсмену держаться за российское спортивное гражданство (речь именно о нем, а не о паспорте нашей страны) и не ожидает ли нас вал отъездов в ближайшие годы? Международная федерация уже предприняла шаги по блокировке этого сценария, увеличив срок без соревнований при переходе до двух лет с одного. Но насколько это правильно?

18-летний спортсмен, которого среди прочих тренирует легендарный Виктор Кудрявцев, рассказал «СЭ» о своем отношении к смене национальной прописки.

Переход — усиление мотивации

— Александр, как человек из Северска оказался в сборной Белоруссии?

— Да на самом деле, случайно. (смеется) Я даже не планировал, в мыслях не было выступать за Беларусь.

— Вы уже говорите «Беларусь»?

— Да, переучился. Я два года там провел в школе, 10-11-й классы, много чего нового узнал и понял, как правильно. Я выступал за Россию, не думал о переходах, как раз было межсезонье, собирался ставить новые программы. И тут пригласили, Витебская ассоциация. Я съездил туда на турнир, там представлял Россию. Выступил хорошо, и мне сказали: «Ты нас устраиваешь». И тогда начали делать документы. Сначала выступал за Витебск, сейчас за Минск.

— Смена страны — серьезное решение, много было сомнений?

— Мыслей разных было много. Это же придется уехать, изменить жизнь, а мне было 16 лет, доучиться еще надо.

— Просто в России отношение к таким спортсменам...

— Как предал, я понимаю. Я часто читал это про Анастасию Шаботову, Екатерину Куракову, которые переходили в Украину и Польшу. Я так не считаю. Переход — усиление мотивации, у тебя есть шанс выступать не где-то внизу, на уровне Кубка России, а попробовать себя на международных турнирах. Я же гражданство Российской Федерации не менял. И я люблю эту страну.

— То есть приходим к тому, что переход в целом разумный вариант, фигуристам стоит иметь его в виду?

— Это разумный вариант, да. Я его не планировал, это произошло... как шанс свыше что ли, за который я благодарен Белорусскому союзу конькобежцев. Мне предложили, я решил им воспользоваться. Насчет фигуристов в целом — не знаю. Тут все зависит от человека. Но если у меня так получилось, почему не пробовать? К этому надо относиться спокойно. Как переход из школы в школу, по большому счету. Потому что ты также ее меняешь, а смысл тот же. Учишься, осваиваешь новое. Мы все идем к одной цели, но разными путями. И я чувствую прогресс в Беларуси, хорошие условия, я улучшаюсь с каждым месяцем. Даже по цифрам — начинал со 170 баллов, а сейчас уже и за 200 набираю.

В Белоруссии крутые турниры. Минск мог бы провести чемпионат мира

— Вы учились в двух школах?

— Да, я взял так называемое семейное обучение у себя в Томской области. Сам учился, сдавал контрольные, экзамены. Параллельно ходил в школу в Витебске. Но из-за пандемии случился курьез, пришлось отчислиться. В Беларуси по окончании школы отдельные экзамены, и необходимо присутствовать. У меня не было возможности приехать.

— А по Zoom сдать нельзя?

— Нет. Тогда же в Белоруссии это не было так распространено.

— Ну и подход к коронавирусу был более спокойный. Вам он понравился?

— Были ограничения все равно, даже на катке. Да, жесткого локдауна не было, как в Москве, где все закрыли. Люди продолжали тренироваться. Были ли соблазн уехать туда? Я остался дома в Северске безо льда, готовился к ЕГЭ. 4,5 месяца не катался. Приехал в Минск только в начале августа. А поступил в МГАФК — академию физкультуры в Москве.

— Не было желания все-таки рискнуть и пойти не в спортивное образование?

— До переезда я думал о медицине, фармацевтике. Но когда все так начало завязываться со спортом, понял, что нужен вуз, который не будет стопорить мое развитие. И мне дают поблажки, уезжать на тренировки. Это плюс.

— Сложно вообще сменить спортивное гражданство?

— Да, это очень сложно. Но мне повезло — в России сейчас ужесточили карантин при переходе до двух лет с одного, я успел же вовремя сделать сертификат ISU и очень быстро вошел в международный сезон. Россия сейчас особо никому не разрешает уезжать. Но все равно документов пришлось сделать много, это длительный процесс.

— У многих российских фигуристов есть желание уехать?

— Я думаю, да. Очень многие, как я, выступают на этапах Кубка, занимают место в десятке. Да по сути найти фигуриста типа меня в России очень легко — в любой город можно заехать. В Москве таких, как я, очень много. Я порой думал: «А почему меня выбрали? Вариантов-то много!» Получилось, что искали тренера, а потом уже вышли на меня. Сейчас уже не задумываюсь, почему так произошло, работать надо. (смеется)

Александр Лебедев на турнире в Стамбуле в 2019 году. Фото Белорусский союз конькобежцев

— В Белоруссии много сейчас проходит турниров, в отличие от большинства стран Европы.

— Да, и их стараются проводить в открытом формате. Чемпионат Беларуси прошел так. Я в тот момент, как многие спортсмены, слег с коронавирусом и переболел. Но приезжал Кевин Эмоз, другие. Два отдельных награждения было. Это круто.

— Чемпионат мира Белоруссия бы потянула?

— Думаю, да. Были некоторые нюансы на чемпионате Европы 2019 года, но, если тщательно подготовиться, думаю, Минск бы организовал все сильно. Если не брать известных аспектов, то да, могли бы провести.

Туктамышева и Щербакова — в разных весовых категориях в разных весовых категориях

— Вы выступали на «Гран-при» России. Как ощущения?

— Это огромный опыт. Я участвовал в юниорском «Гран-при», в чемпионате Европы, чемпионате мира среди юниоров, отбирался на взрослый чемпионат мира. Но Гран-при даже по сравнению Европой — это совсем другой уровень. Несмотря на то, что были ограничения, было очень приятно. Да, Европа тоже большой стимул, было интересно посмотреть в Граце, как это все устроено, но, откровенно говоря, проходил турнир в странном месте (наскоро собранном шатре. — Прим. «СЭ»). С Минском точно не сравнишь. (смеется)

— Вы отобрались на чемпионат мира. Верите, что он состоится?

— И я очень рад, что сделал это одним из первых во всем длинном квалификационном цикле. Понятно, вопросы решают не спортсмены, а ISU со Швецией. Но надеюсь, он состоится, и если так, то я буду готов ехать.

— Сейчас что в планах?

— Подготовка к первенству страны через неделю, ну и буду дальше развиваться, доучиваю четверные, которые сейчас уже получаются.

— Не удивляет, что девушки их прыгают сейчас чуть ли не лучше мужчин?

— Это большой прогресс, спорт движется вперед. Как спортсмена меня это не удивляет, потому что девочкам легче. До пубертата так уж точно. Однако дело — четверные Елизаветы Туктамышевой, а другое — той же самой Анны Щербаковой. Они по большому счету в разных весовых категориях. Это я не про вес, конечно. Но я рад, что они прославляют Россию и сам спорт, фигурное катание.

— То есть повышать возраст не надо?

— Если бы я был девочкой, то задумался бы. (смеется) А так — пока меня не трогают, зачем мне этой темы касаться?

Елизавета Туктамышева и Анна Щербакова. Фото «СЭ»

— Вы довольны тем, как складывается ваша жизнь?

— Да, абсолютно. Два года назад я думал заканчивать, когда сдавал экзамены в 9-м классе, уже думал о дальнейшей жизни и предполагал, что придется бросить спорт. Может, сейчас бы в медакадемию поступил, учился бы в Питере. Но переход кардинально изменил мою жизнь. И я ни разу не жалею.