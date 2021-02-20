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Как выглядела российская фигуристка Сотникова на Олимпиаде в Сочи? Сейчас она сильно изменилась

Валентин Серегин
Валентин Серегин
Бильд-редактор
Сегодня, 13:00
Аделина Сотникова: в 2013-м году и в 2020-м. Фото "СЭ" Аделина Сотникова: в 2013-м году и в 2020-м. Фото "СЭ" Аделина Сотникова: в 2014-м году и в 2020-м. Фото "СЭ" Аделина Сотникова: в 2014-м году и в 2020-м. Фото "СЭ"
Аделина Сотникова: в 2013-м году и в 2020-м. Фото "СЭ"
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Все мы помним слезы Аделины Сотниковой в 2014-м году, когда наша фигуристка узнала оценки и стала олимпийской чемпионкой Сочи-2014.
Это было ровно семь лет назад.

Тогда мы видели подростка, который добрался до своей мечты, но сейчас, когда со спортивной карьерой покончено, Аделина уделяет внимание не только своей школе или написанию книг, но и внешности. Посмотрите, как она хороша.

Аделина Сотникова: в 2013-м году и в 2020-м. Фото "СЭ"
Аделина Сотникова: в 2013-м году и в 2020-м. Фото «СЭ»
Аделина Сотникова: в 2014-м году и в 2020-м. Фото "СЭ"
Аделина Сотникова: в 2014-м году и в 2020-м. Фото «СЭ»

Публикация от ??? ??? (@adelina_sotnikova14)

Аделина Сотникова: в 2014-м году и в 2020-м. Фото "СЭ"
Аделина Сотникова: в 2014-м году и в 2020-м. Фото «СЭ»

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