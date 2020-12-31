Чем фигурное катание удивило в 2020-м. Пять главных событий года

В канун Нового года вспоминаем о самых ярких моментах

Прошедший год был богат на события как в обычной, так и в спортивной жизни. Самое значимое — это, конечно, пандемия коронавируса, закрытые границы, локдаун и, в частности, отмена чемпионата мира по фигурному катанию. Вместе с этим все более ценными становятся воспоминания о победах и неожиданных переходах спортсменов из одной тренерской группы в другую. Рассказываем о пятерке самых интересных (на наш субъективный взгляд!) событий из мира российского фигурного катания.

Безоговорочная победа на чемпионате Европы-2020

Этот турнир стал, пожалуй, самым запоминающимся на эмоции для спортсменов сборной и простых зрителей. На чемпионате Европы в Граце фигуристы из России выиграли десять медалей из двенадцати возможных. На этапе «Гран-при» в Москве достижение было еще более крутым — одиннадцать из двенадцати. Но в ноябре это соревнование проводилось уже в формате открытого национального первенства. А вот в Австрии конкуренция еще была полная. Тем ценнее победа в танцах на льду Виктории Синициной / Никиты Кацалапова, обыгравших четырехкратных чемпионов Европы Габриэлу Пападакис / Гийома Сизерона. Российские спортивные пары и девушки уже почти традиционно взяли весь пьедестал. В мужском одиночном катании впервые с чемпионства Евгения Плющенко победителем европейского первенства стал фигурист из России — Дмитрий Алиев.

«Ангелы Плющенко» — «Хрустальный»

В последнее время на российском и международном уровне доминируют фигуристки Этери Тутберидзе, которая даже стала лучшим тренером по версии Международного союза конькобежцев. В этой группе четко умеют просчитывать контент спортсменок и ставить программы так, чтобы максимально набирать баллы на каждом элементе. Конкуренция настолько высока, что подходит она не всем. Как и в любой другой команде. В межсезонье из «Хрустального» ушло сразу несколько сильных спортсменок. В первую очередь, это чемпионка Европы-2020 Алена Косторная и двукратная победительница чемпионатов мира среди юниоров Александра Трусова. И молодой, перспективный тренер Сергей Розанов. Из-за этих переходов отчасти искусственно создалось противостояние между этими двумя школами, отголоски которого есть на каждом старте.

Трехкратный (уже!) чемпион России с детства тренировался в Петербурге у Валентины Чеботаревой и никуда не собирался уходить до этого межсезонья. Пока внезапно не начал заниматься в группе Алексея Мишина. Этот переход точно можно считать самым важным, потому что он подарил возможность снова наслаждаться прекрасным катанием Михаила. К тому же, стабильным. А еще — одну из лучших программ сезона «Белый ворон» в постановке Ильи Авербуха. Возможно, это то, что как раз не хватало Коляде — другого взгляда на фигурное катание. В таком состоянии фигурист легко может брать медали чемпионатов Европы, мира и Олимпийских игр.

Победа Туктамышевой на «Гран-при России»

Сам по себе турнир в этом сезоне мало, что значит. Из-за закрытых границ и опасности заражения коронавирусом этапы решено было провести в формате национальных первенств — к участию приглашались спортсмены, которые живут или тренируются в стране-хозяйке турнира. Или которые имели возможность беспрепятственно приехать.

Конкуренция в женском одиночном катании была только между российскими спортсменками. Причем с турнира снялись Евгения Медведева и Анна Щербакова, которые осенью болели воспалением легких. Двукратная чемпионка мира, к тому же, пыталась залечить травму спины. Туктамышева же приехала и достаточно хорошо исполнила обе программы, сумев прыгнуть три тройных акселя. И обыграла Александру Трусову и Алену Косторную. Которые, к слову, были не в идеальной форме: Саша не сумела справиться с произвольной, а Алена так и не восстановила триксель. Но и Лиза сделала не свой максимум. Отчасти ей повезло, но можно сказать, что везет сильнейшим. Самое главное, что получилось у Туктамышевой — это показать пример фигуристкам двадцати лет и старше, что никогда не надо сдаваться и всегда можно многого добиться, если упорно идти к своей цели.

Безумно-геройское выступление Щербаковой в Челябинске

Анна Щербакова, как и Елизавета Туктамышева, приехала на чемпионат России после болезни. У Ани она, правда, была сложнее — пневмония. Спортсменка не до конца восстановилась перед турниром. Как оказалось, каждый день на протяжении месяца у нее к вечеру поднималась температура. На самом соревновании Щербакова была без сил после исполнения короткой программы — задыхалась на выходе со льда в объятиях Этери Тутберидзе. Примерно так же прошла и утренняя тренировках следующего дня. А уже вечером на произвольной зрители увидели другую Аню — уверенную и собранную, чисто исполнившую программу. Можно долго рассуждать, что это — безумство или героизм, но это точно яркая точка 2020 года.