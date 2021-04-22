Есть несколько четких критериев, но бывают и исключения.

Сразу после чемпионата России каждый сезон начинаются вопросы не только о составе на чемпионаты Европы и мира. Многих еще интересует вопрос о сборной на следующий сезон — в официальный список входят тренеры и специалисты, работающие с командой, также основной и резервный состав по всем четырем видам плюс по синхронному катанию. Причем составы еще делятся по возрастам — взрослые, юниоры и так далее.

Принято считать, что для того, чтобы попасть в сборную, спортсмену нужно занять одно из первых шести мест на чемпионате России. Поэтому если фигуристу это не удается, но он каким-то образом оказывается в списках, это вызывает вопросы. Разбираемся, какие на самом деле есть критерии для отбора в сборную России и кто может оказаться в списках на следующий сезон.

Принципы формирования сборной

Необходимость в принципе формировать какие-то списки прописана в «Общих принципах и критериях формирования списочного состава кандидатов в сборные», которые утверждены министерством спорта. А в одном из федеральных законов сказано о специальных стипендиях атлетам, которые занимаются олимпийскими видами спорта. А еще сборникам предоставляют экипировку и медицинское обеспечение. Без этой дополнительной помощи, конечно, можно справиться и войти в сезон, но сделать это труднее.

В фигурном катании есть несколько критериев, по которым формируется сборная. И чемпионат России среди них и правда есть, только это отнюдь не единственный показатель. Чемпионаты мира, Европы, этапы «Гран-при» — все это учитывается наравне с национальным первенством. Занял с 1-го по 18-е место на «мире» или с 1-го по 12-е на «Европе»? Уже есть основание для включения в сборную. Можно еще попасть в десятку на юниорском чемпионате мира, в восьмерку — на чемпионате России или на «Гран-при». Даже «лучший турнир Вселенной», как его иногда называют болельщики, финал Кубка России, имеет значение, точнее первая пятерка на этом старте. В зачет также идут и первенства среди юниоров, юношей и девушек и юниорские этапы «Гран-при». Для танцевальных и спортивных дуэтов критерии немного пожестче, но принцип тот же.

Сборная обычно состоит из шести человек основного состава, еще трое — в резерве. Но теоретически всегда можно сделать исключение — по итогам сезона-2018/19 в списках оказалось семь взрослых девушек, зато количество одиночников было сокращено на один.

Кандидаты на попадание в заветный список

Разберем женское одиночное катание — здесь всегда возникает больше всего споров. Формально критерии выполнило больше человек, чем есть мест в сборной. Тут уже, скорее всего, будет учитываться сразу несколько факторов. И если смотреть формально, то тройка лучших по итогу сезона может выглядеть примерно так: Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова, которые выступали на чемпионате мира и выполнили еще и некоторые другие критерии.

1. Анна Щербакова. Фигуристка из группы Этери Тутберидзе в этом сезоне переболела коронавирусом с осложнением в виде пневмонии, но все равно выиграла третий титул чемпионки России и заняла первое место на чемпионате мира. С этапа «Гран-при» спортсменка снялась как раз по болезни.

2. Елизавета Туктамышева. Лиза триумфально вернулась на главные международные старты, взяв серебро на чемпионате мира. Но этому предшествовал сложный чемпионат России практически без восстановления после коронавируса (7-е место) и отбор в Стокгольм через финал Кубка России (4-е место). И все, конечно, помнят победу этой фигуристки на «Гран-при России».

3. Александра Трусова. Для Саши сезон получился противоречивым. С одной стороны, она с чистыми прокатами стала третьей в Челябинске и отобралась на «мир». С другой — там фигуристка выступила менее удачно, но с более сложным контентом. И снова только бронза. А еще не получился и «Гран-при», где Трусова вообще не попала в тройку (4-е место).

А вот дальше сложнее. Камила Валиева, Дарья Усачева и Майя Хромых пока еще не могли выступать по взрослым, поэтому чемпионат мира прошел мимо них. Юниорские международные соревнования отменили, так что им осталось довольствоваться только чемпионатом страны и финалом Кубка России. Камила выиграла серебро в Челябинске и золото — в Москве. Дарья стала четвертой на чемпионате России и третьей — в финале Кубка. Майя — пятой на главном российском старте сезона и второй — в «Мегаспорте» в конце февраля. Результаты не сильно различаются, но можно сделать предположение, что Валиева и Усачева будут в сборной. Хотя бы потому, что оценивают их лучше Хромых.

Алена Косторная провела сезон совсем неудачно, конечно в сравнении с другими. Второе место на этапе «Гран-при» и шестое — в финале Кубка России (которое даже не идет в зачет). Больше «попаданий» в критерии даже у Елизаветы Нугумановой из Санкт-Петербурга, которая стала шестой в Челябинске и пятой — на «Гран-при». А есть еще и Анастасия Гулякова из группы Мишина с третьим местом на Rostelecom Cup в Москве. Но из этих трех фигуристок предпочтение могут отдать Косторной — она все-таки пропустила чемпионат России из-за болезни.

Скорее всего, только на резерв могут рассчитывать Алина Загитова и Евгения Медведева, хотя у этих фигуристок формально вообще нет никаких оснований для попадания в сборную в этом сезоне. Но буквально второй же абзац в документе с критериями отбора на сайте Федерации фигурного катания России говорит о том, что все вышеперечисленные пункты — только главные принципы формирования команды. То есть в сборную можно попасть и без них — такие исключения делались и раньше, а обоснованием этому было просто решение тренерского совета.

Возможно, нас ждут какие-то сюрпризы — сезон сложный, многие соревнования отменялись, а некоторые видоизменялись, как, например, этапы «Гран-при», которые потеряли статус полноценных международных соревнований. Узнать окончательный состав можно будет после 15 мая — до этого времени проводится формирование и утверждение списков.