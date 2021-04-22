Ургант получил урок прыжков от Туктамышевой. Что Императрица делала на Первом канале

Елизавета зажгла в «Вечернем Урганте» и посетила программу «Пусть говорят» с участием спортсменов сборной России.

В шоу «Вечерний Ургант» в этом сезоне побывали Алина Загитова и Евгения Медведева (вместе впервые за несколько лет!) и Анна Щербакова. А вот одна из самых популярных фигуристок России Елизавета Туктамышева у Урганта ни разу не была, хотя ее несколько раз упоминали по ходу программы. После командного чемпионата мира недоразумение было исправлено — Елизавету пригласили как капитана сборной в Японии. Но говорили не только об этом.

Как Туктамышева научила команду побеждать

Зрителям шоу Туктамышеву пришлось ждать около двух часов — сначала записывали часть с певцом Emin, потом шла подготовка к другому выпуску и только в конце — запись с Лизой.

— Скоро, скоро будет Лизонька, — успокаивал болельщиков Дмитрий Хрусталев. — Скоро она будет, вице-чемпионка мира и чемпионка мира в команде.

— Но она же и чемпионка мира-2015! — хором закричали зрители.

— Да? Расскажите мне все!

Сама передача с Лизой началась с записи заставки — на ней не было Emin, зато появились Ургант, Хрусталев и Туктамышева.

— Дорогие друзья, у нас сегодня разновозрастной состав участников — ветеран фигурного катания 24-летняя Елизавета Туктамышева и молодой начинающий телеведущий из Санкт-Петербурга 42-летний Дмитрий Хрусталев.

На просьбу Ивана о «материнском» совете для Мити Лиза ответила просто: «Все будет хорошо. Наверное».

И уже буквально через пять минут фигуристка вышла к зрителям под оригинальное исполнение песни Toxic от группы «Фрукты». Наряд Туктамышевой полностью соответствовал музыкальному сопровождению — на Лизе был свитшот из собственной коллекции. Болельщики подняли большой баннер в поддержку Императрицы — 1,5 х 3 метра. Такого еще, возможно, не было в студии — организаторам он так понравился, что ради баннера освободили целый ряд.

— Поздравляем с чемпионством! Спасибо, что научили их побеждать, — начал с шутки Иван Ургант. А потом мило побеседовал с Туктамышевой о Японии, ограничениях на турнире и поддержке зрителей. Принимали действительно здорово: у японцев фигурное катание — один из самых популярных видов спорта. А вот ходить особо было некуда — столовая, отель и автобус. Посмотреть страну удалось только из окна.

— В чем функции капитана? Просто давать пресс-конференцию в конце дня. И я с этим справилась, — Туктамышева сама шутила сегодня и вообще была расслабленной, что и нужно на такой передаче.

Вспомнили и про разницу в возрасте между Анной Щербаковой и Елизаветой — Ургант поинтересовался, как фигуристка заряжала своих сокомандников.

— Представим, что вы фигурист или фигуристка. Ситуация: мы сидим в раздевалке, вы очень переживаете. Я говорю: «Не переживай. Все хорошо будет». И все (смеется).

— Вам надо с мотивационными тренингами выступать, — вставил Иван.

Лутц для Урганта

Но сама Лиза потом серьезно рассказала, что в тяжелые моменты карьеры работает со спортивным психологом и не стыдится говорить об этом открыто. А потом с темы психологии фигуристка и телеведущий перешли к смелой фотосессии в журнале «Максим» — одному из главных неспортивных событий этого года.

— Мне казалось, что я решусь на это, еще два года назад. Знала, что в моей жизни будет такая фотосессия.

— Ой, что вы глаза-то опустили, — подначивает Ургант. — У меня нет кадров с фотосессии, у меня есть кадры с вашего выступления, которые, может, и получше, чем фотосессия (речь о показательном номере Toxic под песню Бритни Спирс. — Прим. «СЭ»).

В этот момент Лиза ловко перевела тему на свой мерч — все-таки она пришла в одежде с принтом с этого выступления.

— Какой фидбэк? Я думала, будет хуже. На самом деле много положительного.

— Хейт?

— Конечно, я же спортсменка, я фигуристка.

— И что?

— И я тоже не понимаю что, но почему-то люди тоже задавались вопросом зачем.

Но у Лизы была главная поддержка — тренер Алексей Николаевич Мишин одобрил фотосессию, как и все остальные важные проекты в жизни Туктамышевой. Хотя об участии в «Вечернем Урганта» фигуристка тренера не спрашивала — пошутила, что даже если бы Мишин сказал нет, она бы все равно пошла.

Бомба в спортивном плане была дальше — Елизавета рассказала, что все еще работает на приспособлении для отработки прыжков, так называемой удочке, — учит четверной лутц. А ведь во всех интервью ранее спортсменка говорила о страхе перед этим элементом. На этом моменте Лиза напомнила, что ее тело часто против таких экспериментов, а Иван захотел проверить свое — настало время рубрики «Ургант и его друзья — аксель, риттбергер и лутц».

В этом конкурсе Ургант попросил Туктамышеву научить его четверному лутцу — сам он уже стоял в лонже для изучения прыжков. Лиза показывала тулупы и лутцы, Митя успешно повторял (фигуристка его даже похвалила), а Иван в шутку крутил это все на лонже. Но, по сути, его просто приподнимали вверх.

Серебро ценнее, что золото

Среда получилась богатой на события для чемпионки мира — перед «Вечерним Ургантом» она посетила программу «Пусть говорят» вместе с другими триумфаторами командного турнира. И рассказала, что отчасти даже больше рада серебру в этом году, чем победе шесть лет назад:

— В этом сезоне готовилась просто выступать, для меня был радостью сам факт, что я еду на чемпионат мира. В нынешнем фигурном катании с нашей конкуренцией попасть на него безумно сложно. Поэтому я радовалась самой этой возможности, не думала о местах, была довольна, что смогла выступить хорошо. Когда после короткой я была третьей, уже появились мысли, что могу выиграть медаль. После произвольной поняла, что буду на пьедестале, — и сразу буря эмоций. Когда увидела, что вторая, уже была максимально счастлива.

Это серебро для меня даже ценнее, чем-то золото в 2015 году, потому что было тяжелее его выиграть, уровень фигурного катания сейчас намного выше, чем в 2015-м. Больше преодоления себя — чем моложе, тем легче. Это влияет. Возможно, я забыла те ощущения, но сейчас было больше осознанности, больше удовольствия от выступления, а далось это тяжелее.