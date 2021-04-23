В нашем мужском одиночном катании — новая звезда, которая может стать лидером сборной.

Пожалуй, главная неожиданность завершающегося сезона — выступление на последних стартах 17-летнего Евгения Семененко. Молодой юниор, о существовании которого еще полгода назад знали только специалисты, выдал абсолютно невероятную концовку спортивного года. Сначала выиграл финал Кубка России, связав Федерацию фигурного катания России по рукам и ногам, потом попал на чемпионат мира и чистыми прокатами в Стокгольме помог вернуть стране три квоты на Олимпиаду, а затем еще и закончил все весомым вкладом в победу сборной на командном чемпионате мира. Железные нервы и крепкий характер от молодого спортсмена, а также нестандартные постановки и подчеркнутый свой стиль — что из себя представляет Семененко на льду и за его пределами и какие у него дальнейшие перспективы?

Попал на ЧМ благодаря различным обстоятельствам

Сколько же было разговоров о том, как мощно федерация промахнулась с решением отправить на ЧМ в Стокгольм именно Семененко! Молодой фигурист без серьезного международного опыта даже на юниорском уровне. Без авторитета у судей и впечатляющего технического набора. «Складывается ощущение, что наша федерация просто открестилась от выбора и пустила все на самотек» — материалы с примерно таким текстом выходили в феврале/марте во многих СМИ.

Путевка Евгения в Стокгольм была неожиданной даже для него самого. Он рассчитывал, что по-серьезному сезон для него завершится еще в начале февраля после первенства России среди юниоров в Красноярске. Евгений его выиграл, решив главную для себя задачу — отбор в состав сборной на подготовку к сезону-2021/22. Семененко тогда говорил, что еще выступит на нескольких стартах — скорее всего, поедет на финал Кубка России, а затем на локальных турнирах в родном Санкт-Петербурге. Но все получилось намного удачнее. Евгений действительно не показал в феврале на финале Кубка России феноменальных прокатов, но на фоне полного провала у Дмитрия Алиева, серьезных проблем у Макара Игнатова, Александра Самарина, Марка Кондратюка, неясностей с техническими заявками Андрея Мозалева, Петра Гуменника, Артема Ковалева и других хотя бы номинальных претендентов на успех Семененко был лучшим.

Коронавирус и связанный с ним необычный график соревнований, а также большое количество болезней у российских лидеров вынудили изменить подход к отбору состава на ЧМ. Напрямую отбирались теперь только чемпионы, всем остальным нужно было подтверждать свой статус на следующих соревнованиях. Отборочным стартом по традиции объявили финал Кубка России. В чем проблема — квот на мужскую сборную всего две, одна уже у Коляды, а на вторую оставшуюся претендуют как минимум шесть человек. И это без учета Семененко. Ошибиться с выбором федерация не могла, поскольку от результата на ЧМ в Швеции зависело, сколько россиян поедет через год на Олимпиаду в Пекине.

Евгений Семененко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Критика помогла с мотивацией — хотелось доказать, что скептики неправы

Победа Семененко поставила федерацию в сложное положение. С одной стороны, нужно следовать спортивному принципу. С другой — вешать задачу завоевания олимпийских квот на 17-летнего парня без опыта вроде бы так себе идея. И в случае провала критика бы посыпалась как в случае приглашения Евгения, так и в случае отказа. Решающим фактором стал тренер. Семененко тренируется у Алексея Мишина, и в этом сезоне его группа постепенно возвращает если не лидирующие позиции, то подходит к уровню влияния Этери Тутберидзе максимально близко. С ним в Стокгольм уже точно летели Михаил Коляда и Елизавета Туктамышева. Как рассказал «СЭ» знакомый с ситуацией источник, перед окончательным решением отправить Семененко в Швецию руководство федерации обстоятельно поговорило с Мишиным. Судя по всему, Алексей Николаевич лично поручился за своего ученика и убедил ФФККР, что бояться не стоит и парень не подведет.

Хотя давление было серьезным, и Евгений его чувствовал. «Столько было всяких разговоров до старта, сколько СМИ писали статей, почему Евгения послали, как его послали! И, конечно же, это влияло на него, пусть мы и советовали ему не читать такие материалы, — рассказывала в интервью «СЭ» тренер Татьяна Мишина. — Он старался их не читать, но совсем не слышать разговоров таких было невозможно. Хорошо, что они, наоборот, завели его, по-спортивному разозлили». Мишина утверждает, что подобное отношение для Семененко, наоборот, стало мотиватором, он хотел доказать, что его отправили в Швецию не зря, не просто так и он свое место в сборной заслуживает по праву. «Я с ним разговаривала сразу после произвольной в Стокгольме, и он сказал, что для него это был важный дополнительный стимул, — вспоминала Татьяна. — Иногда такое бывает, негатив спортсмен оборачивает себе на пользу. Особенно если характер сильный. А Женя себя бойцом точно проявил, ничего не скажешь».

Говорил о влиянии критики на фигуриста и Алексей Мишин. «Такой критике подвергли парня, все говорили — неправильно поступили, надо опытного послать, опытного», — говорил тренер в эфире Первого канала. Вообще, хоть роли различных специалистов на катке «Юбилейного» и размытые, в случае с Семененко можно точно сказать, что для него ключевым была и будет Татьяна Мишина. С ней он работал больше всего времени, она поставила его технику, а сейчас отвечает за ментальное состояние. В Стокгольме и на КЧМ в Осаке ее не было из-за жестких коронавирусных ограничений на количество представителей команд, но по телефону связь Евгений и Татьяна поддерживали постоянно.

Евгений Семененко и Алексей Мишин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Пропустил два года и был близок к завершению карьеры

Мишина — тот человек, благодаря которому Семененко остался в фигурном катании. Было два крупных момента, где он вполне мог завершить карьеру. Перешел в команду Мишина Евгений в восемь лет. До этого тренировался в небольшой группе у Светланы Французовой, но на что-то серьезное претендовать в малоизвестной команде было тяжело. Решили идти дальше и поэтому поехали на каток к Алексею Николаевичу. Мишин сначала со скепсисом отнесся к парню и сомневался, стоит ли его брать, но именно Татьяна Мишина убедила своего начальника и мужа в перспективах фигуриста. Исключительно с ней первое время спортсмен и работал, пока Мишин занимался Туктамышевой, Евгением Плющенко, Артуром Гачинским и другими известными ребятами. «В группе для детей моими основными тренерами были Татьяна Николаевна Мишина — она и сейчас самый важный для меня человек, — Олег Татауров и Вероника Дайнеко, хореограф Агата Смородина. Они все сыграли очень важную роль в моей карьере», — рассказывал Евгений в феврале в интервью «СЭ». Кто знает, не поручись за Семененко Мишина, может, Евгений стал бы легкоатлетом? В этом виде спорта его видели родители и даже отправляли на несколько пробных тренировок.

Работа с легкоатлетами не задалась, зато с командой Мишина шла плодотворно. Уже к 12 годам было ясно, что при определенных условиях парень действительно может выйти на серьезный уровень. Будучи самым молодым участником первенства России среди юниоров в 2016 году, он становится седьмым — неплохой результат для дебюта. Затем выигрывает несколько турниров для новисов (категория ISU до 15 лет), медали Спартакиады и финала Кубка России. Все шло неплохо, пока в 15 лет он не пропускает практически полностью целый сезон. А в 16 — второй подряд. «Мне было 14 с половиной лет, когда случилась первая серьезная травма — трещина малой берцовой кости. Я не катался примерно месяц. Но так как все шло в период роста, то я еще раз повредил ногу, когда восстанавливался. Уже был готов к стартам, как тяну бедро. Пришлось тогда сняться с финала Кубка России, с короткой программы. Было очень обидно», — вспоминал в интервью Федерации фигурного катания России Семененко.

Два года адского замкнутого круга. Тяжелая травма, долгое восстановление, затем рост, нагрузки, изучение четверных и снова травма. Пубертат мешает не только девушкам, Евгений тоже стал жертвой этого физиологического явления. А выйти из него постепенно мешала конкуренция и необходимость изучать сверхсложные прыжки, без которых претендовать на международные старты невозможно. В тот момент Евгений был максимально близок к тому, чтобы завязать с фигурным катанием. А какие варианты, когда тело не дает, время уходит, а к 16 годам ты даже на этап юниорского Гран-при не ездил?

К сезону-2019/20 вроде бы полоса препятствий закончилась и Евгений принялся доказывать свой статус и претензии на успех заново. На международные старты он не ездил, так как предыдущие два года практически не выступал. Не изобиловали его программы и четверными. Все-таки риски рецидива существовали, и Мишин постепенно увеличивал сложность прыжков, а вместе с ней и нагрузки на суставы. К пику Евгения подвели к концу прошлого сезона, когда Семененко выиграл финал Кубка России по юниорам. И по идее, в этом сезоне он должен был дебютировать в юниорском Гран-при, да только вновь посторонние факторы повлияли на его карьеру. На этот раз коронавирус — все юниорские старты сезона ISU отменил, включая ЮЧМ.

Никто не гарантирует Олимпиаду — конкуренция у мужчин все выше

Но не было бы счастья, да несчастье помогло — вряд ли при после юниорских стартов Семененко хватило бы сил на такие уверенные выступления во взрослых. Правда, судьи до сих пор пока смотрят на Евгения со скепсисом. Конечно, есть и объективные причины, все-таки в плане той же хореографии, скольжения и других артистических компонентов группа Мишина никогда особо не выделялась, но основной фактор — это полное отсутствие до марта этого года международных стартов. Серьезно, не считать же за такие турниры новисов шестилетней давности? За рубежом о нем банально не знали, так еще и приехал в Швецию Евгений с неоднозначной постановкой под песню Игоря Корнелюка «Город, которого нет». Тема «Бандитского Петербурга» понятна и близка многим россиянам, но для иностранной аудитории это нечто загадочное. А в фигурном катании не очень любят тех, кто сильно выделяется.

Выбрал тему для своей короткой Семененко, кстати, сам. Он подсмотрел ее из старых программ Плющенко, предложил тренерам, и они поддержали. Сейчас Евгений считает, что решение было удачным, и, пожалуй, с ним можно согласиться. Такая программа по-особенному раскрыла фигуриста и представила его миру. С учетом слабой осведомленности о нем Семененко нужно было показать свою харизму, выделяться среди прочих — и стиль харизматичного русского по примеру милиционеров 90-х из сериала вполне ему подходит. Так что если в межсезонье Евгений с тренерами поработает именно над катанием, то в остальном его компоненты должны подрасти — пусть его презентация нестандартная, но она интересная. А значит, имеет право на жизнь.

Тем более вторая оценка практически всегда стыкуется с первой, а по технике на КЧМ в Осаке, например, Евгений был третьим. Сразу же после Нэтана Чена и Юдзуру Ханю! Пока что старшие квады, как Чен и Ханю, он не исполняет, и набор в Стокгольме и Осаке ограничивался тулупом и сальховым. Но на тренировках он выезжает и с лутца, и с риттбергера, пробует флип. В этом сезоне рисковать с более сложными элементами он не стал, но в следующем ждать усложнения стоит. Скорее всего, упор будут делать на риттбергер — его Семененко уже исполнял и в этом году на городских стартах в Санкт-Петербурге, а также на чемпионате России. Правда, неудачно. Возможен и лутц — его Евгений выезжает тоже относительно уверенно. Наращивать сложность необходимо, потому что в следующем сезоне борьба за попадание уже на Олимпиаду будет не менее сложной, чем в этом году на ЧМ. Конечно же, свои шансы успехами этого года Семененко повысил, но при этом и отдыхавшие конкуренты наверняка захотят отыграться за поражение молодому «выскочке».

Особенно Дмитрий Алиев, который открыто сомневался на пресс-конференции в перспективах успешного выступления Евгения на ЧМ в Швеции. А есть еще и Игнатов, Самарин, Мозалев, Гуменник, Кондратюк, возвращается Андрей Лазукин, в конце-то концов! Да и нельзя исключать внезапное преображение кого-то из пока незаметных персонажей. Ведь в этом году нас всех покорил сначала двумя победами на этапах Кубка России Артем Ковалев, затем успехами на ЧР и Кубке Первого канала Марк Кондратюк, а под конец сезона Семененко. Почему бы и условному Егору Рухину не выдать свой лучший в карьере прокат на предолимпийском ЧР и не поехать в Пекин? Так что интриг у парней даже больше, чем у женщин, следите внимательно!