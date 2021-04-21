Худший прокат года. Константинова осталась без прыжков в короткой программе

Трагедия 20-летней петербурженки, которая представляла сборную России на чемпионатах мира и Европы.

Женское одиночное катание в России принято ассоциировать с успехами и эйфорией. Наши девчонки всех рвут! А вы, американки и японки, идите тренироваться — примерно так комментировали эксперты итоги последних международных турниров. И в общем-то справедливо.

Но за кулисами этого победного спектакля — поломанные судьбы десятков наших одиночниц, которые не достигли вершины и которые были вынуждены искать другую работу, хотя в другой сборной ездили бы на чемпионаты мира и Олимпиады, как условная словенка Даша Грм. Перечислять можно даже без загибания пальцев — Мария Сотскова (впрочем, она бы сейчас не выступала нигде), Полина Цурская, Серафима Саханович, да даже по-своему Софья Самодурова — согласитесь, в 99 процентах сборных она была бы лидером, а в России вряд ли когда-то вернется на уровень чемпионки Европы. Это без упрека — констатация факта. Как бы ни хотелось ошибиться.

Станислава Константинова — один из ярких примеров, но она продолжает храбро бороться и продолжает карьеру. В июле ей исполнится 21 год. Стася — любимица публики, за нее болеют все, красавица, со своим стилем и харизмой. Вопрос — за что она продолжает бороться.

Мотивация Константиновой

Перед сезоном мотивацию Константинова формулировала так:

— Мотивация в том, чтобы будущий сезон был хорошим. Улучшаться, учиться новому, устранять слабые места, начиная с мелочей. Смиренно, спокойно, кропотливо и много работать. Показать, что не пальцем делана. Приятно удивить людей, которые со мной работают, за меня переживают, болеют. Доказать результатом и работой, что никогда нельзя списывать людей, — все довольно прозаично.

Начало сезона действительно было многообещающим. Но после этапов Кубка России все изменилось — это признавала и сама фигуристка. Изменились условия и количество льда в «Ангелах Плющенко», начала проседать «физика». Наконец, насколько известно мне, не все безоблачно было с финансами — и тут сильно помогло участие в шоу Плющенко «Лебединое озеро».

Это, кстати, еще один аспект трагедии российского фигурного катания. Если футболисты-середняки без особых проблем зарабатывают себе на жизнь, то многие фигуристы сами себя обеспечить на одну ставку не могут. Хотя их известность не сравнима с условными игроками ФНЛ.

Провал в Петербурге

Сегодня Константинова, вполне возможно, проводит последний турнир в этом сезоне. И его первый день оказался катастрофическим. Судите сами, кто делан пальцем, но ее результат стал худшим за семь лет карьеры.

Как ранее писал «СЭ», командный чемпионат мира вовсе не является последним турниром в нынешнем сезоне фигурного катания. В России различные старты расписаны до июня. Сейчас в Санкт-Петербурге проходит один из самых статусных — турнир на призы региональной федерации. В основном он, конечно, нужен, для выполнения нормативов на звания — об этом говорили и организаторы. Но для Константиновой нынешние выступления — лакмусовая бумажка работы с новым тренером Викторией Буцаевой, к которой она перешла от Александра Волкова по ходу сезона.

Первоначально в Питере ожидали битву. Но после снятия Софьи Самодуровой, Анастасии Гуляковой и Ксении Синицыной Константинова считалась главной фавориткой турнира, но в итоге заняла лишь 11-е место среди 12 участниц с абсолютно немыслимым результатом 48,03 балла. А ведь это фигуристка, которая боролась за медали чемпионата Европы и ездила на чемпионат мира.

На последнем чемпионате России абсолютно худшим был результат 50,27. На чемпионате мира с подобным результатом Стася стала бы 33-й и не отобралась бы в произвольную программу, причем с запасом.

Фигуристка «Москвича» сделала «бабочку» на лутце, каскад двойной флип + двойной тулуп и «бабочку» на акселе. Поскольку одинарные прыжки и каскады 2+2 в короткой программе недопустимы, Константиновой засчитали только один прыжок — двойной флип. После проката Константинова чуть не ударилась в слезы и даже не стала смотреть оценки в kiss-and-cry.

Изучение предыдущих результатов россиянки удивляет все больше и больше. Хуже Константинова выступала семь лет назад, даже не на юниорском уровне, а в «новисах» — на турнире Dragon Trophy в феврале 2014 года в Любляне. Тогда она выиграла короткую программу с 43,92 балла, но в ней не требовался седьмой элемент — хореографическая последовательность. То есть и здесь сравнивать их не совсем уместно.

Дело — в психологии. Удастся ли все исправить?

С корреспондентом «СЭ», доехавшим до этого турнира, Станислава ожидаемо говорить не стала — после такого вряд ли кто захотел бы это делать. Виктория Буцаева отнеслась к произошедшему философски: «В нынешней ситуации ей надо пройти через несколько таких турниров, и все будет нормально».

Судя по всему, ментальные проблемы Станиславы никуда не ушли, и не факт, что в такой ситуации помогут даже психологи. Во всяком случае, так говорят специалисты, видевшие прокат фигуристки. Вживую впечатления действительно тяжелые. И ведь три недели назад петербурженка одержала свою первую победу за три сезона! Сделав на Кубке «Москвича» и двойной лутц с тройным тулупом, и тройной флип, и дупель. И в сумме по итогам двух программ получив 189,75 балла.

Остается надеяться, что завтра Константиновой удастся совершить камбэк в стиле Александры Трусовой на чемпионате мира. Ее еще пожалели и не стали отбирать компоненты — 31,32, выше всех. До подиума — 15 баллов, до лидирующей Полины Свириденко с очень чистым прокатом за 70,36 — 22. Масштабы, конечно, не те, но это нынешний уровень притязаний россиянки. Может ли сегодняшнее событие стать рубежом, от которого она оттолкнется? Надежда умирает последней, и завтра к ней надо хотя бы донести дефибриллятор сердца.

На фоне разговоров вокруг «а не закончить ли?» делать сверхусилия Стасе еще сложнее. Но все-таки очень хочется, чтобы Туктамышева не была единственной в своем роде.