Сборная России без грубых ошибок выиграла командный ЧМ. Что это значит для олимпийского турнира?

Американцы остались вторыми, японцы — третьими. Так бы в Пекине-2022.

В Осаке сегодня завершилась соревновательная часть неофициального чемпионата мира. Остались только показательные выступления, но радоваться болельщикам сборной России уже можно — наша страна впервые выиграла этот турнир. Все откатались если не на максимуме, то на хорошем уровне, в трех из четырех видов мы взяли максимум очков, а одиночники снова не подвели.

Тренировка олимпийского турнира

Хочется еще раз повторить, что итоги этого соревнования в полной мере не могут показать, на что способны команды в олимпийском турнире. Хотя бы потому, что правила разные, да и не все команды выставили оптимальные составы. Но о российской команде сказать все-таки что-то можно.

Никто из сборной не подвел команду — обошлось без супергрубых ошибок типа падений или ненамеренных одинарных прыжков («бабочки» были, но всего две, и на результат это не повлияло). Все откатали на максимум или близко к тому. Можно было бы принести еще больше баллов в копилку команде, но разрыв со ставшими вторыми американцами и так составляет 15 баллов. Победа у сборной России была в кармане уже после выступления Елизаветы Туктамышевой, а от проката Анны Щербаковой уже ничего не зависело — можно было просто катать спокойно.

И еще один момент — до конца турнир не показательный, но все-таки наша страна выиграла в трех видах из четырех, как это было и на чемпионате мира в Швеции. И даже если бы сильнейшие спортсмены были здесь, можно было бы ожидать примерно такого же результата.

Второй чистый турнир для Семененко

После финала Кубка России многие сомневались в том, что дебютанта нужно отправлять на такие важные соревнования. В качестве альтернативы предлагался чемпион Европы Дмитрий Алиев. Но Семененко выдал два чистых проката сначала на чемпионате мира в Стокгольме, позволив России рассчитывать на три путевки. А потом практически повторил успех (если не считать уровней на непрыжковых) на командном турнире в Японии.

Оценки, как и полагается дебютанту, низкие, да и самому Жене еще нужно работать над компонентами, но главное даже не в этом. Кажется, что Семененко (вместе с Колядой, у которого, в общем-то, тоже были хорошие прокаты) подарили российскому мужскому одиночному катанию веру в будущее и в то, что мы можем катать чисто. Одиночники не всегда были слабым местом в сборной страны, и сейчас Миша и Женя показали, что так будет не всегда. Есть хотя бы надежда.

Улыбающийся Коляда

Командный турнир в Японии наконец-то подарил нам возможность увидеть улыбающегося Михаила Коляду. Таким мы не видели его достаточно давно — после неудачного олимпийского турнира фигурист редко дает интервью и в целом выглядит достаточно серьезно.

На команднике Миша расслабился, порадовал болельщиков бесконтактными объятиями с Женей Семененко и поддержкой с Сашей Галлямовым. И можно верить, что два почти чистых выступления помогут талантливому спортсмену обрести уверенность в себе и морально сбросить груз ответственности за короткую программу на олимпийском турнире, — все-таки в Японии было похожее соревнование, хоть и в другом формате.

Соперников все еще нужно опасаться

Коляда стал третьим по сумме двух программ (в определении лучшей команды такое не учитывается, но личные рекорды все равно можно поставить), а Евгений Семененко — пятым, но расслабляться не стоит. Соперники не всегда будут ошибаться, а на Олимпиаде и чемпионатах мира добавятся еще другие сильные спортсмены. Например, серебряный призер чемпионата мира Юма Кагияма. Нужно усложняться и каждому работать над своими пробелами.

Рика Кихира снова не смогла показать оптимальные прокаты — в произвольной она не зашла ни на один элемент ультра-си, все еще борясь со своими травмами. Зато блеснула Каори Сакамото, которая установила личные рекорды и обогнала по сумме Елизавету Туктамышеву. На чемпионате мира в Стокгольме японка каталась примерно так же, но там почему-то ее выступления судьи не оценили. Сейчас не время жаловаться на судейство или искать какие-то заговоры — проблемы в фигурном катании есть, но надо находить выход в любой ситуации. То есть — кататься максимально чисто. В случае с Туктамышевой ей не хватило как раз двух чистых выездов с прыжков и пары уровней непрыжковых. Да и Анне Щербаковой пока еще ничего не гарантировано — чемпионка мира каталась гораздо лучше, чем в Швеции, но все еще не идеально.

Анастасия Мишина / Александр Галлямов в парах и Виктория Синицина / Никита Кацалапов своего максимума тоже не показали, но здесь и не нужно было. Основных соперников все равно не было. Но на олимпийский турнир команды выставят оптимальные составы, так что если Россия хочет повторить результат Сочи, то работать нужно еще больше.

Но мы же сейчас о командном турнире в Японии, верно? Сборная России впервые выиграла этот неофициальный чемпионат мира, впечатлила всех хорошими прокатами и спела на арене, полной зрителей, гимн. Сегодня нужно просто порадоваться.

Женщины. Произвольная программа

1. Анна Щербакова (Россия) — 160,58

2. Каори Сакамото (Япония) — 150,29

3. Елизавета Туктамышева (Россия) — 146,23

4. Брейди Теннелл (США) — 133,19

5. Рика Кихира (Япония) — 132,39

6. Карен Чен (США) — 127,24

7. Лара Наки Гутманн (Италия) — 119,14

8. Элисон Шумахер (Канада) — 111,98

9. Джинерва Лавиния Негрелло (Италия) — 110,65

10. Габриэль Дэйлмен (Канада) — 107,30

11. Майа Маззара (Франция) — 100,11

12. Леа Серна (Франция) — 97,63

Итоговое положение

1. Россия — 125

2. США — 110

3. Япония — 107

4. Италия — 72

5. Франция — 67

6. Канада — 57