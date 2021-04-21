Ванесса Джеймс и Эрик Редфорд вернутся в спорт ради борьбы за права темнокожих и меньшинств.

Удивительный трансфер возможен в парном катании! Официальных подтверждений пока нет, но похоже, что один из самых титулованных парников в истории Канады Эрик Редфорд возвращается в большой спорт с новой партнершей. По сообщениям различных источников, Редфорд планирует выступать с Ванессой Джеймс. Ванесса — ветеран фигурного катания, которая была вынуждена прервать свою карьеру из-за серьезных проблем у ее партнера Моргана Сипре. Как про Редфорда, так и про Джеймс можно сказать, что это отличные спортсмены, которые в силу различных причин завершили карьеры раньше, чем того хотели бы сами. Но насколько конкурентоспособной может стать такая пара и почему Ванессу и Эрика вспоминают часто вне контекста тулупов и выбросов?

Дюамель подтвердила интернет-слухи

Внимание у многих активных болельщиков фигурного катания в интернете вызвал пост у многолетней партнерши Редфорда Меган Дюамель. «Я пережила худшее предательство за последние годы. Как в личном, так и в профессиональном плане. Иногда кажется, что я переживаю кошмар наяву, — пишет Дюамель в своем Instagram. — Сейчас я поражена и шокирована, но знаю, что время пройдет и напомнит о глубоких ранах, уже пережитых в прошлом. Шрамы напоминают, с чем мне пришлось столкнуться в жизни, а это сделало меня сильнее и устойчивее. Предательство — худший вид боли. Выходит, что кто-то, ранив тебя, может почувствовать себя лучше. Это тяжело принять».

Что может стать глубоким и тяжелым предательством для человека, который уже закончил с большим спортом? Причем предательством, напрямую связанным с профессиональной деятельностью? Пост появился в соцсетях Меган меньше суток назад, в то время как уже пару дней на Reddit и других платформах обсуждают возможные совместные выступления Редфорда и Джеймс. Решение партнера выйти на лед с новой девушкой вполне подходит под эмоции, которые описывает Дюамель. По крайней мере, других зацепок и объяснений такой реакции канадской фигуристки нет, остальные посты в ее инстаграме — это радостные фото с ребенком и реклама своих онлайн-курсов. Ах да, еще посты про «болезненную» Анну Щербакову, которые уже не раз обсуждали в «СЭ».

Возможно, успех Щербаковой на ЧМ в Стокгольме и вызвал у молодого тренера негативные эмоции, но предательства в этой истории нет. Поэтому, хотя и точной информации насчет перспектив создания пары Редфорд — Джеймс нет, похоже, что Дюамель уже в курсе и загадками сообщает об этом и своим подписчикам. Негодование в этом случае объяснимо: после завершения карьеры большинство известных фигуристов хотят хотя бы 5-10 лет гастролировать с ледовым шоу, а решение Эрика вернуться в спорт с другой партнершей ставит крест и на выступлениях в шоу Меган, лишая ее важного источника заработка. Так же обижался, например, на Алену Савченко Робин Шолковы. Шолковы после поражения на Олимпиаде в Сочи устал от тренировок и решил закончить с большим спортом и кататься по шоу. Но Савченко отказываться от своей мечты стать олимпийской чемпионкой не захотела и поехала в Пхенчхан с Бруно Массо.

Куда ушли предыдущие партнеры Ванессы и Эрика

У Редфорда золото Олимпиады уже есть — он стал победителем на Играх в Корее в командных соревнованиях. Но что касается личных выступлений, то в его карьере ощущается недосказанность. Две подряд победы на чемпионатах мира в 2015 и 2016 годах — после чего провал в Хельсинки в 2017-м и только третье место в Пхенчхане в 2018-м. Причем ошибалась в прокатах чаще всего именно Дюамель, из-за чего о возможном разрыве слухи ходили и во время их активной карьеры. После Олимпиады-2018 Меган заявила, что завершила карьеру, вместе с ней пришлось заканчивать и Редфорду. Но, возможно, Эрик на самом деле не хотел так рано уходить?

А вот кто точно не планировал рано завершать, так это Ванесса Джеймс. Редкий случай, когда человек попадает в элиту фигурного катания в 30 лет. Долгие годы своей карьеры сначала одиночницей, а затем и в парах она не претендовала на высокие позиции в мире, пока в сезоне-2018/19 внезапно не вышла с Морганом Сипре на новый уровень. Четкие линии, грация и мощная хореография — это выделяло пару на фоне конкурентов, в том числе и из России. Джеймс/Сипре обыграли Евгению Тарасову и Владимира Морозова сначала в финале «Гран-при», а затем и на чемпионате Европы. Победить на чемпионате мира им помешали собственные ошибки, но казалось, что перед ними открыты все дороги к большим победам.

Все перечеркнула одна переписка Сипре. Морган выслал 13-летней девушке фото своего полового органа, отвечая ей на попытки флирта. И хотя прямых доказательств вины французского фигуриста нет, пока идет расследование, выступать он не может. А организация SafeSport не допустит возвращение Моргана на лед, даже если полиция снимет с него все обвинения. Точнее, ISU под давлением SafeSport побоится давать Сипре шанс — слишком высокие репутационные риски.

Редфорд и Джеймс могут поехать уже на Олимпиаду в Пекин

Итак, у нас есть партнер и партнерша экстра-класса. Мотивированные и готовые побеждать, но при этом оставшиеся на обочине спорта не по своей вине. Идея собрать из них пару выглядит логичной. Тем более что Редфорд и Джеймс хорошо подходят друг другу по стилю. И Эрик, и Ванесса пришли в пары уже во взрослом возрасте после карьеры одиночников и в парном катании также были самостоятельными единицами. Их нельзя сравнить, к примеру, с китайской парой Вэньцзин Суй и Цун Хань, где видно романтическое начало и парная «химия». Навряд ли кто-то из них сможет добиться успеха самостоятельно, они хороши именно друг с другом.

В то же время Джеймс доказала, что может быстро адаптироваться к работе с новым партнером, на недавнем канадском шоу Blade of Steel, где исполнила выброс тройной флип в паре с хоккеистом, который никогда до этого фигурным катанием не занимался. Значит, много времени на притирки друг к другу Ванессе с Эриком не потребуется, и теоретически они могут успеть подготовиться за это межсезонье к Олимпиаде в Пекине. Более того, на Играх они могут занять место в первой пятерке! Пьедестал займут китайцы и россияне, за четвертое место бороться будет тоже тяжело, а вот пятая-шестая позиция вполне реальна. Потому что вне России и Китая парное катание за последние годы сильно деградировало. Что у американских, что у канадских, что у европейских пар сейчас много проблем, и вариант, при котором их обойдут новички, не будет фантастическим.

А вот уже после 2022 года, на следующий олимпийский цикл, когда новая пара уже прочувствует друг друга, а ряд конкурентов наверняка завершит карьеру, они и вовсе могут стать мировыми лидерами. Так что если такой проект и будет осуществлен в реальности, то это точно работа на долгую перспективу — скорее всего до Олимпиады-2026 в Милане.

Из неочевидных плюсов — внимание к появлению такой пары от СМИ, потому что и Ванесса Джеймс, и Морган Сипре помимо достижений на льду известны своей общественной активностью. Джеймс часто рассуждает о правах темнокожего населения и одной из первых в фигурном катании заявила о проблемах расизма в этом виде спорта. Сейчас она считается одной из самых весомых спортивных фигур движения BLM (Black Lives Matter — черные жизни важны). Редфорд — открытый гей, который открыто обвинял ISU в предвзятом отношении к сексуальным меньшинствам, участвовал в интернет-войнах с Алексеем Ягудиным, Джоан Роулинг и другими скептиками новой этики. И вот теперь подумайте, в какой ситуации окажутся судьи, которым нужно ставить оценки за компоненты открытому гею и чернокожей активистке?