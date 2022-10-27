«Мне говорили про лишний вес — ты ломаешь партнеров, как ты вообще живешь на этом свете?» Признание от Поповой

Постоянный эксперт YouTube-канала «Кваксель» Бетина Попова подвела итоги первого этапа «Гран-при» и рассказала о личном.

Самый яркий комментатор в нашем фигурном катании стала гостьей эфира в среду, и мы подробно разобрали катание Камилы Валиевой, судейские оценки и сравнили наши соревнования и международный «Гран-при США». Бетина пила из кружки Team Tutberidze и даже высказалась о гипотетическом переходе в «Хрустальный», где она каталась несколько лет. И еще поддержала американскую фигуристку Кейтлин Хавайек, которую призвал худеть неизвестный зритель. Призываем подписываться на канал «Кваксель»! Если наберем 9000 подписчиков до субботы, Дмитрий Кузнецов побежит топлес вокруг сочинского Ледового дворца «Айсберг».

Валиева ехала чуть медленнее, чем в олимпийском сезоне

— Бетина, кто, по-твоему, выиграл — Акатьева или Валиева?

— Судя по протоколам, Валиева. (Смеется.) Могло бы быть между ними меньше восьми баллов? Могло бы, наверное. Но судьи видели прокаты вживую. В произвольной программе Камила катает пронзительно и такие взгляды кидает на публику, что невозможно не поверить в ее образ. Компоненты у нее и должны быть высокие. У Софьи были недокруты, и здесь даже хочется отметить работу комментаторов. Иногда не хватает комментария на Первом канале, многие зрители могут не понять, почему та проиграла или другая выиграла. Хотелось бы, чтобы более тщательно разбирали, что не так, чтобы обычному зрителю были доступны тонкости.

— Как на «Гран-при США»?

— Да, там классно комментировали. Все рассказывали, что выделить, на что обратить внимание. У нас не хватало, по-моему, показать, что у Акатьевой классная программа, но чуть более детская, с недокрутами. Совершенно не новая история, когда большое количество квадов не помогает взять золото. Женька Медведева вот классно иногда рассказывает — на том моменте он устал, здесь недомахнул. Здорово объясняет. А многого зритель не видит. И кажется: «Ууу, засудили, негодяи!» А на самом деле везде по чуть-чуть набирается, и получается результат.

— То есть разговоры о том, что Акатьева должна была выиграть, — следствие и того, что на Первом канале не все подробно показывают?

— Мне кажется, да.

— Хорошо, скажи как специалист, почему компоненты Валиевой должны быть выше акатьевских?

— Я читала комментарии, что Камила ехала тяжеловато. На видео этого сильно не было видно, но относительно себя в олимпийском сезоне она ехала чуть медленнее, сдержаннее. Это обусловлено началом сезона, она не в оптимальной форме. Программа еще не накатана, она меняется. Но по скорости, по широте раската, по драматургии, по презентации она выиграла.

Софья Акатьева. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— Может, нам тогда раздвинуть компонентную шкалу до 12 баллов?

— Хороший вопрос. В последние годы все чаще вижу, что используются только последние три циферки. Еще чуть-чуть, и правда все. Как в «Ледниковом периоде», многим в первом же выпуске ставят 6,0. И куда дальше идти? Сложновато понять. Фигурное катание все равно развивается, очень быстро. Некоторые спортсмены доходили до оценки 10. Кто-то однажды накатается на 11. Компоненты ставятся сумасшедшие, и, видимо, надо расширять шкалу. Иначе куда больше? Причем это только начало сезона. Впереди еще пять этапов, чемпионат России. Люди будут усложнять программу, накатывать, и какие это же будут баллы?

— Получается, переборщили?

— Всегда на домашних стартах судят лояльно. Если мы сделаем то, что делать нельзя, и сравним «Гран-при США» и этап в Москве, например в танцах, то... Вот результаты Морозов/Нарижного и Чок/Бэйтса — они близки. И тогда правда поднимается вопрос — а куда расти? Ты же уже идеал. Тогда давайте расширим шкалу компонентов до 15 баллов! Мало у нас танцевальных пар сейчас. Мало сильных пар.

— А Валиевой не было бы полезно разок стать второй, чтобы мобилизоваться?

— Как для Жени [Тарасовой] с Вовой [Морозовым], грубо говоря. Ну, это все индивидуально. На данный момент ситуация не критичная. Было бы неправильно сейчас до всех докапываться, любить своих спортсменов в такой обстановке — это правильно. Даже если досконально взять дорожки великих — Вирчу/Мойр, Пападакис, — там тоже четвертых уровней будет мало.

— Зрители жалуются, что скучно и предсказуемо.

— Я соглашусь, что этап в Америке было смотреть интереснее, чем «Гран-при России». Но почему? Там лидирующие представители разных стран. У нас по два сильнейших в каждом виде. А там два сильнейших от каждой страны. Но танцы мне было смотреть сложно.

— А что, кстати, по-твоему, произошло с Тарасовой и Морозовым?

— Либо расслабились, плюс Максим говорил о небольшой травме ноги у Жени. Что-то непонятное. На прокатах они показали невероятную готовность к сезону. Никто не ожидал такого количества ошибок. Фигуристы такого уровня такие ошибки обычно не допускают. Что-то пошло не так, поехало, и все прыжковые элементы были сорваны. Для Наташи [Хабибуллиной] и Ильи [Княжука] будет хороший заряд мотивации на будущее. А для Жени и Вовы — повод собраться.

— Три балла между двумя первыми парами — опять же, не маловато? На одну ошибку меньше у Тарасовой и Морозова, и они бы выиграли.

— У Жени с Вовой действительно были допущены серьезные ошибки, и, например, нельзя ставить высокие оценки в компонентах, выше определенной планки. Их ошибки — нарушение целостности программы, разумеется, они выпадали из образа. Серьезные ошибки. Им не могли поставить компоненты выше.

— Но судья Киташева поставила 9,25 и 9,50.

— Не исключаю, что это какая-то ошибка ввода, человеческий фактор.

Камила Валиева. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Музыку должен предлагать спортсмен, а не тренер

— Валиева после проката сказала о том, что хочется более современные программы, перемен.

— Перемен требуют наши сердца! (Смеется.) По девчонкам было видно в межсезонье, что они ходят танцевать на полу, что они у нас пластичные и техничные, у них тело готово заниматься профессиональными танцами и переносить это на лед. Иногда тяжело тренерскому штабу перестроиться на новую волну. Возможно, будут внедрять сначала это в показательные. Хотя, как по мне, уже в этом сезоне можно было взять что-то новое, как Женя Семененко. Для Камилы это точно сработает, у нее длинные руки, ноги, она красивая, шикарные линии. Ломаная геометрия вога на ней будет смотреться изумительно, тем более на льду.

— А что бы ты ей поставила?

— Не всегда правильно, когда тренер предлагает музыку. Ее должен предложить спортсмен. Музыки много, кататься можно почти подо все, если есть желание. Камилу можно увидеть и в воге, и в контемпе, и в джаз-фанке.

— А если тебе Тутберидзе позвонит? Мол, хотим улучшить хореографию.

— Ой, я буду очень рада, если она мне позвонит. Просто поговорю с ней. У меня свои детки, я их не брошу. Я их так люблю!

— А если всех деток можно будет взять?

— Ну тогда это очень большая группа должна быть! (Смеется.)

— А чем нынешняя программа от прошлых отличается, кроме капюшона?

— Поэтому Камила и сказала про новое, думаю. Нет, программа многим отличается — связками, позами. Про Лизу тоже можно говорить, что она всегда цыганщину катает, ее хейтеры скажут.

Камила Валиева. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— Еще в комментариях пишут про преротейшены Камилы.

— Это когда человек проворачивает конек на льду, да. Но их используют все, они никак не наказываются. Больше пол-оборота я ни у кого не видела. Вопрос техники, кого как научили в детстве.

— Ну и напоследок злободневная тема. К американской фигуристке Кейтлин Хавайек на «Гран-при США» подошел какой-то мужчина и сказал, что ей надо бы похудеть. Спрошу некорректно: у тебя такое бывало, Бетина?

— Да, говорили. И было неприятно, конечно. Поэтому это вызывает такой отклик и поддержку. У нас фигурное катание, оценивается катание, а не тело, это не бодибилдинг.

— Но вес важен для прыжков.

— У Кейтлин нет прыжков, она в танцах. Есть поддержки, если судьям кажется, что они тяжелые, их минусуют. Но неадекватно, когда какой-то рандомный человек подходит и говорит: «Худей, пожалуйста». Вообще не норма. Они катаются невероятно классно. Им зрители хлопают на скучных элементах вроде блока на одной ноге! У нее есть специалисты, тренеры. Не тебе, неизвестный мужчина, подходить и тыкать, говорить, как мне выглядеть.

— Тренеры говорят о весе часто. Тебе говорили незнакомые люди?

— Мне столько людей писало в соцсетях: «Ты сломала спину одному партнеру, теперь пришла ломать другому. Как ты такая живешь на этом свете?» И ты сидишь и думаешь: «Ну почему ж я, действительно, живу на нем до сих пор?» Так что здорово, что Кейтлин поддерживают. Это вопрос ко всем фанатам. Когда они бегают за нашими девчонками сейчас? После Олимпиады ты можешь покушать пару месяцев спокойно, не взвешиваясь каждый день?

Бетина Попова. Федор Успенский, Фото «СЭ»

— Уже видел, как пошли фотографии Щербаковой с «Ледникового периода». С крупными планами щек, простите.

— То же самое было с Алиной, с Сашей и Камилой. Хотя, извините, Камила прыгает четверные в таком весе, какая вам разница, какой у нее вес? Это вопрос природы. Лиза Туктамышева тоже набрала, потом сбросила, и сейчас в 25 у нее форма лучше, чем в 12. Это совершенно ненормально, когда фанаты указывают, кому худеть, кому толстеть. Фигурист с тренером урегулирует этот вопрос. Я тоже много читаю реакций на «Ледниковый период». Пишут про Алину и Аню: «Да куда они вернутся, посмотрите на них!» Так я смотрю — красивые, шикарные. В чем проблема? Им потренироваться три дня — и они выйдут и напрыгают все что хотите, все, что вы никогда не прыгнете в самой тонкой своей форме, великолепные диванные эксперты! Зачем сеять негатив, когда можно сеять любовь?