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Президент МОК не думает о чувствах Валиевой и требует публичности. Ранее он обвинял тренера Камилы в «холодности»

Томас Бах призвал РУСАДА раскрыть вердикт и подробности допингового дела Валиевой
Анастасия Рацкевич
Корреспондент
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Томас Бах, Камила Валиева.
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Томас Бах призвал РУСАДА раскрыть вердикт и подробности допингового дела.

Президент Международного олимпийского комитета не остался в стороне от новостей о завершении расследования дела россиянки Камилы Валиевой. Ранее Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) заявило, что не будет обнародовать вердикт по данному инциденту. Но Томас Бах требует публичности — чтобы у всех было больше доверия к этому процессу.

«Уже в Пекине мы четко обозначили свою позицию, подав апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) вместе с Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) после того, как стало известно решение РУСАДА. Апелляция была отклонена, и теперь разбирательство ведется в соответствии с правилами конфиденциальности ВАДА.

 
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Даже если позиция РУСАДА заключается в том, чтобы хранить молчание до вынесения окончательного вердикта, ВАДА и МОК могут обжаловать решение. Это юридическая сторона вопроса. Но с точки зрения прозрачности мы присоединяемся к призыву ВАДА и просим РУСАДА обнародовать данные, чтобы у всех было больше доверия к этому процессу», — сказал Бах.

В этом заявлении глава МОК ни разу не говорит ни о самой фигуристке, ни о ее чувствах по отношению ко всему происходящему. И это очень странно, потому что именно Бах обвинял тренера спортсменки Этери Тутберидзе в холодном отношении к своей ученице. Но теперь сам ни на секунду не задумывается о душевном состоянии несовершеннолетней девушки.

Камила Валиева. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Камила Валиева.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Она находится под психологическим давлением

После выступления Валиевой с произвольной программой на Олимпиаде Бах раскритиковал окружение фигуристки и ее тренерский штаб за холодное отношение к спортсменке. Тутберидзе обратилась к Камиле с фразой: «Что же ты перестала бороться?» Глава МОК был под впечатлением от происходящего и выдал мощный монолог на эту тему.

«Я видел, как сопровождающие, самые близкие люди ее встречали. У меня даже мурашки по коже шли, мне было даже холодно смотреть на это. Вместо того чтобы ее приободрить и попытаться помочь, я видел, что вокруг нее такая атмосфера холода образовалась. Должен сказать, я был очень встревожен, когда смотрел соревнования по телевизору, мы видели, как она борется, пытаясь собраться с духом, было видно, какое огромное психическое давление она испытывает, возможно, она предпочла бы оставить эту историю позади.

 
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У меня нет уверенности в том, что ближайшее окружение Камилы действительно заслуживает доверия: ни в отношении того, что происходило в прошлом, ни в том, что касается будущего. Каким образом мы можем решать такие вопросы, как относиться к несовершеннолетней спортсменке, когда она находится под таким огромным психологическим давлением? Я могу только пожелать Камиле, чтобы ее семья, ее друзья поддержали ее по-настоящему», — заявил Бах после неудачи Валиевой в произвольной программе.

Глава МОК говорил о колоссальном давлении, которое свалилось на совсем еще юную спортсменку, которая находилась в чужой стране, вдали от близких. Опытный функционер и сам все прекрасно понимал и делал акцент на «гуманитарном аспекте». И теперь, спустя несколько месяцев, это забыто? И сейчас Бах выступает за публичность по данному вопросу, дабы создать еще большее напряжение вокруг Камилы?

Камила Валиева. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Камила Валиева.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Требование можно не соблюдать

Если оставить в стороне эмоции, то, согласно кодексу ВАДА, призыв президента МОК и вовсе выглядит необоснованным. Регламент гласит, что информацию о наказании (с указанием имени, вида спорта и характера нарушения) необходимо публиковать в течение 20 дней после принятия окончательного решения. Но в деле Валиевой есть важная составляющая — ее возраст.

Данное требование можно не соблюдать, если спортсмен, который фигурирует в деле, является несовершеннолетним, «защищенным лицом» или любителем, а «все процессы и процедуры, связанные с обработкой результатов, являются конфиденциальными». Это следует из пункта 4.1 Международного стандарта.

Соответственно, единственный вариант появления подробностей в публичном пространстве — если сам спортсмен или законные представители «защищенного лица» этого захотят. Тогда какие вопросы у Баха к РУСАДА вообще могут быть?

 
Камила Валиева. РУСАДА закончило расследование «дела Валиевой». Когда ждать вердикт?

Все положения четко регламентированы — обнародовать информацию может сама Камила или ее окружение. Почему же тогда глава МОК не обращается к ней самой? Или к ее окружению, тренерскому штабу? Вопрос без ответа.

Тем не менее о результатах расследования в любом случае узнают и в МОК, и все остальные заинтересованные стороны. Среди самых недовольных сейчас — сборная США. Фигуристы американской команды, которые выступали на турнире в Пекине, время от времени заявляют в прессу о своем раздражении из-за до сих пор не полученных медалей. Главные детали дела будут известны и без всяких официальных заявлений, которые, безусловно, окажут влияние на совсем еще юную фигуристку в случае обнародования. Так зачем ломать Валиеву еще сильнее?

Камила Валиева. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Камила Валиева.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

ВАДА угрожает РУСАДА обращением в CAS

Тем не менее представители международных организаций не сдаются. Вслед за главой МОК высказался и президент ВАДА Витольд Банька. Он пригрозил РУСАДА обращением в Спортивный арбитражный суд (CAS), если вердикт по делу Камилы Валиевой не будет обнародован в ближайшее время.

«ВАДА обеспокоено задержкой в рассмотрении дела Валиевой и официально уведомило РУСАДА, что агентство обратится в CAS, если вопрос не будет решен в кратчайшие сроки», — написал Банька в социальной сети.

Но стоит ли воспринимать его угрозы всерьез? Ведь ВАДА и МОК в любом случае подадут апелляцию, если срок дисквалификации Камилы (в случае его назначения) будет небольшим и если Россию не лишат олимпийского золота в командном турнире.

Фигурное катание
Олимпиада
Камила Валиева
Томас Бах
Этери Тутберидзе
МОК
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