«Корейские фанаты до сих пор желают мне смерти». Колонка Сотниковой для «СЭ»

Олимпийская чемпионки Сочи-2014 становится колумнистом нашей газеты. Сегодня — дебютная колонка.

Бум фигурного катания в России не может не радовать. Обогнать по популярности футбол, конечно, вряд ли удастся. А вот хоккей и биатлон мы, кажется, уже перепрыгнули.

Но у любой медали есть обратная сторона. В том числе и у этой. Складывается впечатление, что сегодня многих волнует не столько фигурное катание, сколько то, что происходит вокруг него. С упоением обсуждают не спортсменов, их программы, прыжки, каскады. А скандалы, переписки в соцсетях, взаимные оскорбления.

Взять хотя бы последнюю громкую историю — конфликт Евгения Плющенко и Алексея Железнякова. Журналисты за эту тему ухватились сразу. Еще бы — хореограф вызвал на дуэль двукратного олимпийского чемпиона! Не остался в стороне и Дмитрий Губерниев, заявил, что с удовольствием прокомментирует поединок. Народ читал, смаковал подробности, прикидывая, у кого больше шансов, если реально до драки дойдет.

А я смотрела на все это и думала: ну зачем? Возникло у тебя с кем-то недопонимание — так проще встретиться и поговорить. Можно даже на кулаках выяснить отношения. Но не делать из этого шоу с бесконечными постами в соцсетях, где каждый строит из себя героя. Я вообще показуху не люблю.

Мордобоя в итоге не случилось — и слава богу! Ну а если бы до него дошло, поставила бы на Женю. Он в отличной форме — во всех смыслах.

Конечно, скандалы в фигурном катании вспыхивали и раньше. Но не выходили за пределы катка, к ним не было такого внимания. А сейчас реагируют на любой чих. Виной всему соцсети.

Твердить, что они зло, неправильно. Без них уже трудно представить нашу жизнь, хотим мы этого или нет. Данность, с которой нужно смириться. Просто публичный человек, прежде чем что-то разместить на своей страничке, должен четко просчитать последствия. Года три назад я сама на этом обожглась.

У меня тогда был очень сложный период, травма за травмой. Получив на сборах очередное растяжение, дала волю эмоциям. Взяла у кого-то парик — ядерный блонд, нацепила, сфотографировалась. Написала короткий пост. Что конкретно, уже не помню. В память врезалась одна фраза: «Жизнь решила устроить мне проверки, я кидаю ей ответку и принимаю бой...» Ну и что-то еще в таком духе. Выложила в Instagram.

О травмах не упоминала, но смысл поста был именно в этом. Поняли не все, многие интерпретировали на свой лад. А потом СМИ перепечатали «новость», сопроводили заголовками: «Сотникова в депрессии», «Сотникова на грани нервного срыва». И началось. Телефон разрывался от звонков и сообщений с единственным вопросом: «Аделина, что случилось?»

Я была в шоке. Первая мысль — удалить к черту все страницы в соцсетях и больше там не появляться. Но когда успокоилась, сказала себе — надо аккуратнее. И с фотографиями, и с текстом. Теперь в Instagram перед тем, как опубликовать что-то, десять раз подумаю — а стоит ли? Какой будет реакция?

Соцсети — гигантский ресурс, который может и положительно, и отрицательно влиять на имидж спортсмена. Какое счастье, что в то время, когда я каталась, никто об этом не помышлял. Прекрасно понимаю, насколько сложнее мне было бы выступать сейчас. Давление возросло в разы!

Помню, в юном-юном возрасте узнала о форуме, где обсуждают фигуристов, их программы, костюмы. Дома полезла в интернет, начала читать и обалдела. Через полчаса кинулась в слезах к маме: «Почему обо мне пишут гадости? Что плохого я сделала этим людям?»

С точки зрения психологии это был страшный удар, от которого долго не могла оправиться. Больше на форумы не заглядывала. Интересно, они еще существуют?

В любом случае сегодня на первый план вышли соцсети, где на тебя обрушивается огромный поток комментариев. Далеко не все из них положительные. Они даже взрослого человека способны выбить из равновесия. А уж 14-15-летних подростков, которые только начинают спортивную карьеру, и подавно.

К своим 24 годам я осознала, что для всех хорошенькой не будешь. Кто-то тебя принимает, кто-то нет. Плюс издержки интернет-вседозволенности, где от хейта и неадекватных персонажей вообще никто не застрахован. Но в 15 лет это очень трудно понять. Ребята начитаются негативных комментариев, и все, стресс! Загоняются, уходят в себя...

20 февраля 2014 года. Сочи. Аделина Сотникова (справа) и Юна Ким. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Я тоже безумно переживала, когда после Олимпиады в Сочи столкнулась с ненавистью корейских фанатов. Они не могли простить мне победу над их любимицей Юной Ким и завалили Instagram матерными сообщениями. Писали и в комментарии под постами, и в директ. В основном на английском. Но иногда и на русском, с помощью Google -переводчика.