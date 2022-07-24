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Сегодня, 16:45

Фигуристка Степанова выходит замуж. Этого давно ждали, но болельщики удивились выбору жениха

Отдел спорта «СЭ»
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Александра Степанова.
Фото Global Look Press
Александра Степанова и Иван Букин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Александра Степанова во время показательного выступления с Иваном Букиным.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Александре сделали неожиданное для болельщиков предложение прямо на льду, и она ответила согласием.

Лето — традиционный сезон свадеб в фигурном катании. Когда можно сделать паузу в ежедневных тренировках и не думать постоянно об отборе в сборную, наступает время для романтических мыслей. Нынешним летом уже успели оформить свои отношения фигуристы Евгения Тарасова и Федор Климов, Елизавета Худайбердиева и продюсер Первого канала Кирилл Благов, олимпийская чемпионка Елена Ильиных и ее избранник танцор балета Сергей Полунин. Следующие в очереди — Александра Степанова и Влад Малинов. О последнем известно немного, и, хотя в целом многие ждали возможности увидеть красавицу Степанову в подвенечном платье, в качестве возможного жениха воображали себе совсем других кандидатов... Как же девушке удалось обмануть бдительных фанатов?

Александра Степанова и Иван Букин. «Исполнить стриптиз? Для этого должно быть особое состояние». Мнение Александры Степановой и Ивана Букина

Степанова первой обратила внимание на Букина

Больше всего разговоров всегда шло об отношениях между Александрой Степановой и ее партнером Иваном Букиным. Стоит посмотреть хотя бы один их номер, чтобы понять — полностью наигранными такие любовные эмоции быть не могут. Еще бы, ведь коронным финальным аккордом их недавнего ритм-танца был страстный поцелуй в губы! И затем в зоне слез и поцелуев часто можно было увидеть проявления страсти между Степановой и Букиным. Хоть кто-то оправдал название этой зоны! И все же в различных интервью Александра и Иван уходили от разговора о статусе своих отношений и долго держали интригу, намекая на различные варианты. Проясняться ситуация стала, когда Букин перестал скрывать свои чувства с хореографом Аленой Самарской. Недавно у пары родился сын. Но что же тогда было между Букиным и Степановой?

Александра увиливала от ответа, выдавая фразы в духе «мы относимся друг к другу как брат и сестра». Но все же темы ледовых постановок и поцелуи говорили явно не о братско-сестринской любви... Наконец-то один из журналистов нашел ключи к Степановой и смог узнать больше. Оказывается, шансы стать парой в жизни у фигуристов действительно были. Они катаются друг с другом практически с детства и первое время, естественно, ни о чем подобном не думали. Истории о Ромео и Джульетте — это скорее редкость, и мало кто в 12-13 лет мечтает о пламенной любви. Но по мере взросления чувства возникают, и на партнера, с которым катаешься вместе уже не один год, начинаешь смотреть иначе... Первой подобные эмоции испытала Степанова. Она увлеклась Иваном, но виду не подавала. Ждала, когда партнер сам подрастет и сделает первый шаг.

Александра Степанова и Иван Букин. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Александра Степанова и Иван Букин.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Иван долго тянул и упустил девушку

Недаром говорят, что девушки взрослеют быстрее. Иван очень долго тянул, и в тот момент, когда он наконец-то увидел в Александре не только друга и партнершу по выступлениям и решился рассказать ей о своих чувствах, было уже слишком поздно. Степанова перегорела. После шоу в Корее Букин набрался смелости, купил огромный букет из 181 розы и подошел к девушке. Но ответом стал очень болезненный для обоих отказ. «Я была в него влюблена, по-настоящему влюблена. Но в то время он относился ко мне только как к партнерше, — вспоминала Степанова. — А потом прошло время, я остыла. И тут Иван решил подарить мне огромный букет роз и признаться в любви. Если честно, я испытала в тот момент сожаление, что наши чувства не совпали по времени. Потом на тренировках витало напряжение, но сейчас все это в прошлом».

Естественно, бесследно такой эпизод в жизни пары пройти не мог. Какое-то время они даже не общались, ограничиваясь работой на тренировках. Неразделенная любовь могла привести к распаду дуэта и в спорте, такое часто происходит, но здесь важную роль сыграли тренеры Ирина Жук и Александр Свинин. Опытные специалисты смогли донести до своих учеников, насколько близко они к заветной цели и как глупо останавливаться в последний момент.

Конечно, исполнять страстные танцы после подобных признаний и последовавших за ними отказов трудно, но чего не сделаешь ради мечты поехать на Олимпиаду? Наверняка разрядить обстановку помогла и Самарская, быстро перехватившая внимание Букина. Танцоры уже перестали стесняться и без проблем целовались на льду, шокируя зрителей и публику. Но о романтике в жизни речь уже не шла.

Александра Степанова во время показательного выступления с Иваном Букиным. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Александра Степанова во время показательного выступления с Иваном Букиным.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Мужем Александры станет племянник тренера Кондратюка

Спортивную мечту пусть не без трудностей, но реализовать Степанова и Букин смогли. Первой Олимпиады в Пхенчхане их лишили Международный олимпийский комитет и ВАДА — по неясным причинам отказавшись допускать до Игр Ивана. Вторые Игры в Пекине висели на волоске, поскольку перед стартом Олимпиады фигуристы заболели коронавирусом. В Китае очень щепетильно относились к тестированиям и, несмотря на улучшение состояния, до выступлений россиян могли снова не допустить. К счастью, все обошлось, и свое катание на льду Поднебесной они показали.

Также в их активе медали чемпионата Европы, два золота чемпионата страны и победы на этапах серии «Гран-при». Так что Жук и Свинин были правы — для отечественного фигурного катания было важно сохранить пару, несмотря на сложный любовный треугольник. Впрочем, скоро треугольник начал трансформироваться в квадрат.

Не только Букин нашел любовь на стороне, но и Степанова. С кем только ей не приписывали возможных романов болельщики. Самая популярная версия была связана с фигуристом из группы Жука и Свинина — Игорем Еременко. В соцсетях у них много совместных фотографий, также известно, что они вдвоем отправлялись отпуск. И когда на арене в Сочи все замерли в ожидании предложения руки и сердца, многие думали, что сейчас к Степановой подойдет именно Игорь.

Александра Степанова. Чемпионке России Степановой сделали предложение руки и сердца на шоу Авербуха

Но нет, сердце Александры завоевал другой мужчина — Владислав Малинов. О нем известно немного, скажем сразу — он не фигурист. Однако связан с фигурным катанием, поскольку его тетя — известный тренер Светлана Соколовская. Наставник Марка Кондратюка дружит с Ириной Жук и часто проводит время с ее группой. Наверняка на одном из совместных мероприятий Степанова и познакомилась с Малиновым. Что же, решающий шаг к созданию семьи сделал. Совет да любовь!

Фигурное катание
Александра Степанова
Иван Букин
Марк Кондратюк
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