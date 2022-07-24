Фигуристка Степанова выходит замуж. Этого давно ждали, но болельщики удивились выбору жениха

Александре сделали неожиданное для болельщиков предложение прямо на льду, и она ответила согласием.

Лето — традиционный сезон свадеб в фигурном катании. Когда можно сделать паузу в ежедневных тренировках и не думать постоянно об отборе в сборную, наступает время для романтических мыслей. Нынешним летом уже успели оформить свои отношения фигуристы Евгения Тарасова и Федор Климов, Елизавета Худайбердиева и продюсер Первого канала Кирилл Благов, олимпийская чемпионка Елена Ильиных и ее избранник танцор балета Сергей Полунин. Следующие в очереди — Александра Степанова и Влад Малинов. О последнем известно немного, и, хотя в целом многие ждали возможности увидеть красавицу Степанову в подвенечном платье, в качестве возможного жениха воображали себе совсем других кандидатов... Как же девушке удалось обмануть бдительных фанатов?

Степанова первой обратила внимание на Букина

Больше всего разговоров всегда шло об отношениях между Александрой Степановой и ее партнером Иваном Букиным. Стоит посмотреть хотя бы один их номер, чтобы понять — полностью наигранными такие любовные эмоции быть не могут. Еще бы, ведь коронным финальным аккордом их недавнего ритм-танца был страстный поцелуй в губы! И затем в зоне слез и поцелуев часто можно было увидеть проявления страсти между Степановой и Букиным. Хоть кто-то оправдал название этой зоны! И все же в различных интервью Александра и Иван уходили от разговора о статусе своих отношений и долго держали интригу, намекая на различные варианты. Проясняться ситуация стала, когда Букин перестал скрывать свои чувства с хореографом Аленой Самарской. Недавно у пары родился сын. Но что же тогда было между Букиным и Степановой?

Александра увиливала от ответа, выдавая фразы в духе «мы относимся друг к другу как брат и сестра». Но все же темы ледовых постановок и поцелуи говорили явно не о братско-сестринской любви... Наконец-то один из журналистов нашел ключи к Степановой и смог узнать больше. Оказывается, шансы стать парой в жизни у фигуристов действительно были. Они катаются друг с другом практически с детства и первое время, естественно, ни о чем подобном не думали. Истории о Ромео и Джульетте — это скорее редкость, и мало кто в 12-13 лет мечтает о пламенной любви. Но по мере взросления чувства возникают, и на партнера, с которым катаешься вместе уже не один год, начинаешь смотреть иначе... Первой подобные эмоции испытала Степанова. Она увлеклась Иваном, но виду не подавала. Ждала, когда партнер сам подрастет и сделает первый шаг.

Александра Степанова и Иван Букин. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Иван долго тянул и упустил девушку

Недаром говорят, что девушки взрослеют быстрее. Иван очень долго тянул, и в тот момент, когда он наконец-то увидел в Александре не только друга и партнершу по выступлениям и решился рассказать ей о своих чувствах, было уже слишком поздно. Степанова перегорела. После шоу в Корее Букин набрался смелости, купил огромный букет из 181 розы и подошел к девушке. Но ответом стал очень болезненный для обоих отказ. «Я была в него влюблена, по-настоящему влюблена. Но в то время он относился ко мне только как к партнерше, — вспоминала Степанова. — А потом прошло время, я остыла. И тут Иван решил подарить мне огромный букет роз и признаться в любви. Если честно, я испытала в тот момент сожаление, что наши чувства не совпали по времени. Потом на тренировках витало напряжение, но сейчас все это в прошлом».

Естественно, бесследно такой эпизод в жизни пары пройти не мог. Какое-то время они даже не общались, ограничиваясь работой на тренировках. Неразделенная любовь могла привести к распаду дуэта и в спорте, такое часто происходит, но здесь важную роль сыграли тренеры Ирина Жук и Александр Свинин. Опытные специалисты смогли донести до своих учеников, насколько близко они к заветной цели и как глупо останавливаться в последний момент.

Конечно, исполнять страстные танцы после подобных признаний и последовавших за ними отказов трудно, но чего не сделаешь ради мечты поехать на Олимпиаду? Наверняка разрядить обстановку помогла и Самарская, быстро перехватившая внимание Букина. Танцоры уже перестали стесняться и без проблем целовались на льду, шокируя зрителей и публику. Но о романтике в жизни речь уже не шла.

Александра Степанова во время показательного выступления с Иваном Букиным. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Мужем Александры станет племянник тренера Кондратюка

Спортивную мечту пусть не без трудностей, но реализовать Степанова и Букин смогли. Первой Олимпиады в Пхенчхане их лишили Международный олимпийский комитет и ВАДА — по неясным причинам отказавшись допускать до Игр Ивана. Вторые Игры в Пекине висели на волоске, поскольку перед стартом Олимпиады фигуристы заболели коронавирусом. В Китае очень щепетильно относились к тестированиям и, несмотря на улучшение состояния, до выступлений россиян могли снова не допустить. К счастью, все обошлось, и свое катание на льду Поднебесной они показали.

Также в их активе медали чемпионата Европы, два золота чемпионата страны и победы на этапах серии «Гран-при». Так что Жук и Свинин были правы — для отечественного фигурного катания было важно сохранить пару, несмотря на сложный любовный треугольник. Впрочем, скоро треугольник начал трансформироваться в квадрат.

Не только Букин нашел любовь на стороне, но и Степанова. С кем только ей не приписывали возможных романов болельщики. Самая популярная версия была связана с фигуристом из группы Жука и Свинина — Игорем Еременко. В соцсетях у них много совместных фотографий, также известно, что они вдвоем отправлялись отпуск. И когда на арене в Сочи все замерли в ожидании предложения руки и сердца, многие думали, что сейчас к Степановой подойдет именно Игорь.

Но нет, сердце Александры завоевал другой мужчина — Владислав Малинов. О нем известно немного, скажем сразу — он не фигурист. Однако связан с фигурным катанием, поскольку его тетя — известный тренер Светлана Соколовская. Наставник Марка Кондратюка дружит с Ириной Жук и часто проводит время с ее группой. Наверняка на одном из совместных мероприятий Степанова и познакомилась с Малиновым. Что же, решающий шаг к созданию семьи сделал. Совет да любовь!