Королева Юна все еще правит. У кореянки, давно завершившей карьеру, миллионы фанатов

Несколько причин влюбиться в Ким Ен А.

Не так давно олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова призналась, что корейские фанаты Юны Ким угрожали ей в Instagram на протяжении нескольких лет после завершения Олимпиады. С тех пор эмоции немного утихли, но у корейской спортсменки до сих пор армия преданных поклонников. Причем не только на родине.

Ким Юна. Фото Getty Images

Золото Южной Кореи

После победы на чемпионате мира-2009 Юна Ким возглавила рейтинг ISU. Она обрела популярность во всем мире, влюбила в себя миллионы людей. Но все же по-настоящему знаменитой в Корее Юна стала благодаря триумфальному выступлению на Олимпиаде в Ванкувере. Тогда фигуристка побила рекорд Мао Асады по сумме баллов. Три года это не удавалось сделать никому из одиночниц.

Кроме того, Ким стала первой южнокорейской фигуристкой, завоевавшей для своей страны олимпийское золото. После победы в Ванкувере она уже не сходила с экранов телевизоров. Юна появлялась в кадре не только как спортсменка, но и как модель, актриса. Со временем она стала одной из самых богатых спортсменок мира (в 2010 году, по оценке журнала Forbes, доход фигуристки составлял 9,7 миллиона долларов).

Красота по-корейски

Уже не вызывает сомнений тот факт, что в Южной Корее внешность имеет большое значение. Долгое время эта страна лидировала по количеству пластических операций. К примеру, 5 лет назад их делал каждый 72-й житель.

В 2021-м фанаты Юны Ким заметили изменения во внешности фигуристки. После того как спортсменка появилась на страницах журнала Vogue, поклонники обвинили девушку в том, что она сделала блефаропластику (коррекцию формы век и разреза глаз). Дошло до того, что Ким пришлось оправдываться в своем Instagram. В ответ на упреки от подписчиков девушка опубликовала в профиле фото с подписью: «Я не делала операцию на двойное веко».

Делала Юна операцию или нет, ее внешность идеально вписывается в корейский стандарт красоты. Лицо V-образной формы, миндалевидные глаза, аккуратный нос, высокий лоб и фарфоровая кожа — все это есть у фигуристки. Разумеется, Ким больше ценят за ее спортивные успехи. Но в стране, где люди не могут найти работу из-за того, что их лицо не вписывается в стандарт, у Юны все-таки есть преимущество.

Мировые рекорды

За свою спортивную карьеру Юна Ким побила 11 мировых рекордов. На чемпионате мира 2007 года спортсменка получила 71,95 балла за короткую программу. До 2014 года этот результат не превосходил никто, кроме самой Юны (фигуристка улучшала его четыре раза).

В том же 2007 году Юна Ким установила рекорд в оценке за произвольную программу. Она получила 133,70 балла на Кубке России. Позднее фигуристке удалось дважды превзойти этот результат. Рекорд Юны 2010 года (150,06 балла) держался 6 лет. Побить его смогла Евгения Медведева.

На чемпионате мира-2009 Ким набрала 207,71 за короткую и произвольную программы. Позже — 2 раза обновила свой рекорд. В 2017 году его побила Евгения Медведева. Таким образом, Юна стала первой фигуристкой, которой удалось преодолеть рубеж в 75 баллов за короткую программу. 140, 150 — за произвольную и 200, 210, 220 — по общей сумме баллов.

Сто друзей

У Юны Ким много известных поклонников. Фанаты спортсменки рассредоточены по всему миру. Хотя, разумеется, большая часть из них — корейцы. Причем не менее знаменитые. К примеру, в спортсменку влюблены участницы двух самых известных в Корее k-pop групп.

Юна пользуется популярностью и среди именитых фигуристов. Девушка получала комплиментарные отзывы от Курта Браунинга, Евгении Медведевой, Мишель Кван и других коллег. Безусловно, звезды, выражая восхищение Юне, поднимают ее авторитет. Так что неудивительно, что фигуристка все еще невероятно популярна.

Олимпиада в 23

Юна стала серебряным призером Олимпиады в Сочи в 23 года. Для сравнения: ее оппонентке Аделине Сотниковой, занявшей первую ступень пьедестала, на тот момент было 17.

Ким начала заниматься фигурным катанием, когда ей исполнилось 6. В 12 она уже выступала на международном уровне. В этом же возрасте выиграла взрослый чемпионат Южной Кореи и стала самой юной золотой медалисткой в его истории.

Фигуристка заняла призовые места на всех международных соревнованиях, в которых приняла участие. Она ушла из спорта, будучи олимпийской чемпионкой (2010), серебряным призером Олимпийских игр 2014 года, двукратной чемпионкой мира (2009, 2013), чемпионкой четырех континентов (2009), чемпионкой мира среди юниоров (2006) и шестикратной чемпионкой Южной Кореи (2002-2005, 2013, 2014).

Помимо того, что Юна — обладательница всех наивысших титулов, она еще и первая корейская фигуристка, у которой получилось успешно представить страну на международной арене. До Ким у Южной Кореи не было ни одного фигуриста — призера крупных соревнований.

Кофе, планшеты, шампуни и многое другое

После завершения спортивной карьеры Юна не перестала сотрудничать с рекламодателями. Фигуристка представляет корейские и мировые бренды, работает моделью. Из королевы на льду девушка превратилась в королеву рекламы. Кофе, планшеты, шампуни, крема, золотые цепочки — только несколько товаров, которые продвигает Ким. Ее доходы не падают до сих пор. В 2021 году девушка заработала 10 миллионов долларов. Так что фанаты Юны, которые тяжело переживали ее уход из спорта, после Олимпиады-2014 получили возможность видеть фигуристку в несколько раз чаще.

Ким Юна. Фото Global Look Press

Противостояние

На Олимпиаде-2010 Юна Ким одержала победу над своей давней соперницей — японкой Мао Асадой. Борьба между фигуристками продолжалась несколько лет. Они постоянно менялись местами. К примеру, Ким в 2006 и 2007 годах взяла золото в финале «Гран-при», Асада — серебро. В 2008-м — наоборот. Примерно та же ситуация с чемпионатом мира. На нем Мао опередила Юну в 2007 и в 2008 годах. В 2009-м спортсменка оказалась на 4-м месте, ее соперница выиграла турнир.

На Олимпиаде в Ванкувере Ким наконец доказала, что ее заслуженно называют королевой. После этого она ни разу не уступила Асаде. А в 2014-м еще раз одолела соперницу, взяв серебро на Играх (Мао тогда заняла 6 место).

Серебро после травмы

Юна часто получала травмы на тренировках. Перед Олимпиадой в Сочи она пропустила несколько соревнований из-за повреждения плюсневой кости.

В августе 2013-го девушка почувствовала боль в стопе, но не придала этому значения. Уже в сентябре состояние Юны ухудшилось, фигуристка обратилась к специалисту. Врач оценил повреждение и порекомендовал Ким избегать физических нагрузок в течение 6 недель, а также пройти курс физиотерапии.

К Олимпиаде Юна полностью восстановилась. Благодаря своевременному лечению девушка смогла снова поразить весь мир на Играх.

Ким Юна, Аделина Сотникова и Каролина Костнер. Фото Getty Images

Несколько миллионов

После всех этих фактов про Юну кажется, что она та самая «дочь маминой подруги». Но и это еще не все. Помимо спорта, съемок в жизни Ким была и благотворительность. С 2007 по 2015 год она пожертвовала более 3 миллионов.

Ким помогала фигуристам, малообеспеченным семьям, жертвам катастроф, сиротам, онкобольным, детям с редкими заболеваниями и другим нуждающимся людям. Не один раз Юна передавала в благотворительные фонды свои призовые деньги.

В 2010 году фигуристка была назначена послом доброй воли ЮНИСЕФ. Но заниматься благотворительностью девушка начала гораздо раньше — в 17 лет.

Юна Ким вызывает восхищение у фанатов по многим причинам. Безусловно, в первую очередь люди любят девушку за то, что она добилась невероятных успехов в спорте. Но все же только личностные качества Юны, ее способность преодолевать себя, желание помочь и другие достоинства сделали из спортсменки настоящую легенду.