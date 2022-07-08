«В фигурном катании есть «дедовщина», как в любом лагере». Бетина Попова раскладывает по полочкам

Интервью самого яркого эксперта в нашем фигурном катании.

Бетина, пожалуй, один из самых ярких людей в нашем фигурном катании, если брать цитаты всех наших спортсменов и тренеров за последние годы. Она не стеснялась говорить о болезнях фигуристов и абьюзе, зарплатах и нечестности судейства. В этом интервью тренер-хореограф и эксперт нашего YouTube-канала «Кваксель» снова удивила — рассказала о планах перейти в программирование, мотивации фигуристов оставаться в спорте, несмотря на отстранение, историях их работы с детьми и раскритиковала автора сливов о Диане Дэвис и Глебе Смолкине, которые якобы планировали перейти в сборную США.

Захочу, например, жить в Сибири. Со знанием IT я выживу

— Бетина, как у тебя дела? Чем занимаешься в межсезонье?

— Вот только что на Кипре отдыхала, там хорошо. Теперь опять работаю шесть дней в неделю до вечера. Параллельно программированию учусь.

— Что? Почему программирование?

— Ставила программы, теперь пишу. Просто перепутала, когда в Google забивала. На самом деле, мне интересно. У меня брат в этой сфере работает, и мы с ним обсуждали: программирование очень сильно шагнуло вперед, оно сейчас становится гуманитарной наукой. Написать код — как стишок сложить, это творчество. Тебе нужно просто уметь комбинировать функции, которые уже изобрели умные математики.

— А что потом? Переедешь в Кремниевую долину?

— Да, буду вторым Илоном Маском (смеется.) Ладно, попробовать, конечно, хочется. В детстве я никогда не представляла, что буду до конца жизни стоять на льду. Да, мне это нравится, но хочется пробовать новое. Не знаю, куда меня заведет жизнь — глубинка в России или какая-нибудь другая страна, но я не привязываю себя к Москве. Не везде в принципе есть катки. Захочу я, например, жить в Сибири. А если там не будет катка? Зато будет интернет, надеюсь. Тогда я выживу. IT же везде — умные дома, технологии, развлечения. Я тут недавно пыталась написать игрушку, обычный кликер. Очень интересно.

— Ссылку оставим?

— Нет, я пока до такого уровня не доросла (смеется).

Призовые зашиты в зарплату. Чемпион России получает больше призеров

— Если коснуться фигурного катания — близится новый сезон, конгресс прошел. И как будто все уже привыкли, что мы отстранены. Даже, наоборот, многим кажется, что все посмотрят «Гран-при России» и к нам приползут с просьбами вернуться.

— Ну, я думаю, уже очевидно из настроения ISU и заявлений нашей федерации — что как такового «Гран-при России» не будет. Это больше раздуто СМИ. Мог бы быть международный турнир, действительно, но ISU, судя по всему, этого позволять не хочет. У меня вопрос: будут ли допущены белорусы? Они находятся в такой же ситуации, почему бы нам не разрешить соревноваться между собой? Это была бы хорошая возможность для белорусских ребят. Давайте назовем это не «Гран-при», а открытый Кубок России. Название «Гран-при» я понимаю как-то, что для российских спортсменов этапы будут такими же значимыми, как «Гран-при ISU». Но по факту это те же этапы Кубка России.

— Насколько фигуристам будет интересно оставаться на том же Кубке России? Ждать ли нам оттока? Анна Щербакова точно колебалась, и не она одна наверняка.

— Массового оттока я не ожидаю. Все рассчитывают на предстоящую Олимпиаду, все равно. До нее остался всего один цикл, как всегда, после только что завершившейся Олимпиады. А это не так и много, и гонка за медали уже началась. Даже если будет возможность в последний год ворваться в международные старты, наши предпочтут этот вариант. Возможно, некоторые спортсмены не топового уровня потеряют мотивацию. Но для топов все заточено под Олимпиаду.

— Насколько важна финансовая мотивация? Пока официальных объявлений о сумме призовых от федерации не слышно.

— Для тех, кто в сборной, ничего не изменится, мне так кажется. Мотивация выбиваться в члены сборной тоже повысится, сейчас как раз такая возможность есть. В танцах есть куда идти, с возрастным цензом у девушек ситуация становится менее предсказуемой, у парней тоже все постоянно меняется.

Только в парах все стабильно. У нас лучшие пары в мире, и мало где еще они есть. Но у сборников будет все хорошо. Призовые сохранить такие же, как на этапах «Гран-при», вряд ли удастся, конечно (победитель получает 18 тысяч долларов. — Прим. «СЭ»). Но они явно будут больше, чем обычно на российских турнирах.

— А они были? Диплом — я думал, это все.

— Призовые зашиты в зарплату. То есть чемпион России получает больше в сборной, чем бронзовый призер, и так далее. Каждый получает по тому, сколько накатал. Плюс хорошо развита поддержка регионов. У нас мало там спортсменов, хотелось бы больше — фигурное катание сконцентрировано в Москве и Питере. Но мотивация поднимать региональное фигурное катание теперь тоже есть, внутрироссийская конкуренция вырастет.

Хореограф не купается в деньгах, как Скрудж Макдак, но жить в Москве можно.

— Получается, к нам все-таки приползут.

— Приползут, конечно, куда денутся! (Смеется.) Я, правда, не думаю, что у зарубежных спортсменов будет большое желание ехать к нам. Вообще не люблю вот эти разговоры болельщиков: «Как она может считать себя чемпионкой мира, когда не было наших!» Но история — это не про сослагательное наклонение. Ты выиграл данный чемпионат мира в данном составе. Если у ребят будет возможность выигрывать его без русских, они не расстроятся. Это даже стимул для мирового фигурного катания начать развиваться. Потому что все радужно сейчас только в России, США и Японии. В остальном мире можно набрать два вида максимум, оно просело.

— А у нас не проседание? Если спуститься на уровень вне сборной.

— Есть пропасть между Москвой и Питером и остальными из-за нехватки специалистов в регионах. Не все готовы отказаться от привычной жизни в Москве — большинство завершивших фигуристов с образованием в Москве или Питере, там лучшие спортивные институты. В моем родном Владивостоке прекрасные условия, многие ездят на мастер-классы, но не переезжают. И это объяснимо. Просто на мастер-классе ты не можешь дать знания, максимум — мотивацию. Или исправить одну явную ошибку.

— Тогда зачем ты ушла? Можно было оставаться и получать деньги, ты в сборной состояла.

— Во-первых, у нас было очень много травм. Во-вторых, в танцах очень сложно. Пресловутая очередь, непонятный вид спорта, в общем. Сейчас стало еще непонятнее с новыми правилами. Видела недавно прокат ритм-танца на тренировке... Необычно. Для рядового зрителя, может, даже будет живее. Но я смотрела и не понимаю, зачем были эти изменения в правилах в танцах.

— Так ради шоу, раз живее.

— Да, пожалуй. Но та малая спортивная составляющая, которая оставалась в нашем виде и отличала спортсменов по умению кататься, — она испарилась. Можно во время этой хореографической дорожки шагов миллион поддержек сделать и скрыть то, что ты не умеешь скользить. И даже за счет всяких мини-элементов получить больше, чем тот, кто будет пытаться кататься.

— У меня есть еще одно объяснение насчет завершения карьеры, уж извини. Подкатками и тренерской работой можно заработать больше, чем в случае попадания в сборную.

— Подкатками действительно многие занимаются, но это очень индивидуально. Я, например, у Дениса с Дашей была хореографом. И вот будучи постановщиком, можно неплохо выживать в Москве. Не то чтобы ты купаешься в деньгах, как Скрудж Макдак, совсем нет, но на жизнь хватает. Будучи топовым спортсменом сборной, ты получаешь в разы больше. И это потом капитализируется дальше. Чем больше ты накатал за карьеру, тем больше ты потом монетизируешь в шоу или став тренером.

— А ты как хореограф получаешь процент за выступление Павлюченко и Ходыкина в шоу?

— Могу получить за постановку номера. Процент получает тренер и спортивный агент. Но у меня были постоянные отработки уже поставленных программ. Если ты поставил и ушел, программу можно и не катать. Ее надо постоянно дорабатывать. И у хореографов бывают разные пути: кто-то занимается только постановкой и берет сразу приличные деньги. Кто-то ставит и отрабатывает, кто-то постоянно с группой работает.

— Нет ощущения, что в России в принципе большой рынок хореографов?

— У нас много нераспиаренных постановщиков. И мода на них недавно пришла. Когда я каталась, такого не было — приглашают постановщика, который специально тебе делает программу. Помню, Лободе и Дрозду у нас вызывали Бенуа Ришо. Мы смотрели, выпучив глаза: неужели им реально вызвали человека? Но у нас и многие тренера с постановкой прекрасно справляются — Ирина Жук, например. Максим Ставиский прикольно ставит, у него куча идей. Многие молодые хореографы ставят деткам — там безумное количество людей в юношеских разрядах. Денис Лунин работает с Мозалевым — его имя тоже не на слуху.

Дэвис и Смолкин имеют право на частную жизнь

— В твоем виде, танцах, главные события межсезонья. Давай я сразу без обиняков — Дэвис и Смолкин перейдут в США?

— Я здесь согласна с Ренатом Лайшевым, как ни странно. Он сказал здравую вещь — если у спортсменов есть возможность выступать, надо ее использовать. Русских спортсменов полно в разных странах, мы это видели в Пекине. И когда Наташу Забияко затюкали за переход в Канаду — это неадекватно. Понимаю, что в сложившейся сейчас ситуации обострилось восприятие таких новостей, тем более фигурное катание на слуху. Но переходов очень много было всегда. Кирилл Халявин сейчас будет развивать фигурное катание в Испании, это же прекрасно! Мы сможем видеть наш спорт в более богатой палитре цветов.

— История с хоккеистом Федотовым тоже многих научила, думаю.

— Не уверена, что она применима к фигурному катанию. Переходов было много, к этому относятся нормально, и у большинства, кто мне знаком, они проходили спокойно. Сложности, если что-то личное, но это не типичная история.

— То есть ты веришь в вариант с США? Это не просто сливы на пустом месте или пиар?

— У Дианы есть гражданство. Если ребята захотят, они имеют полное право совершить переход, по правилам, с карантином.

— Опять же, был скрин о заключении ими брака.

— А вот это, я считаю, как раз совсем некрасиво. Начали звонить отцу, спрашивать, правда ли... Полный бред. Люди имеют право на частную жизнь. Копаться в чужих трусах — ненормально. Кто-то выкладывает в соцсети фотографию с кольцами, как Вика с Никитой, — пожалуйста, смотрите. Кто-то не хочет.

— Ты права, не наше дело. Но, согласись, со стороны тоже странно — Борис Григорьевич мог сказать: «Без комментариев, позвоните попозже». А так получилось, он не знает, что происходит с сыном.

— Ну представь — вы сидите вечером, занимаетесь делами, а вам звонят и задают вопрос в лоб. Человек может не сориентироваться, может, он не ожидал. Потому что вопрос дебильный.

— И ситуация тоже странная. Есть сливы, и их надо как-то проверять.

— Это вопрос к тому, кто сливает. То, что у Дианы и Глеба теплые отношения и что он ее трогательно оберегает и опекает, было видно. Попытались из события сделать сенсацию. Но для меня ее в случившемся нет.

— Тогда почему столько опровержений?

— А что они опровергали? Что все начали шуметь, мол, они завтра уходят. Но они — фигуристы сборной России, никаких бумаг в федерации нет. Когда звонят тому же Александру Горшкову — конечно, он ничего не знает! А откуда он может взять информацию о переходе? Из слухов? Если все слухи принимать на веру — то начнется нечто.

В фигурном катании Fan-ID не нужен

— Самый дикий или дебильный слух в твоей карьере?

— Ух, тут надо повспоминать. Да даже вспомнить нашу шутку на 1 апреля — что я возвращаюсь в танцы и уже просматривалась с партнером. А потом я узнала (внимание!) от своих друзей, что другие тренера обсуждали: «Знаете, что Бетина попробовалась с Багиным?!» И меня спрашивают: «Боже, это что, Бетина?» А то, что просмотра не было, даже мысли нет!

— Сплетни — наше все.

— Да, у нас спорт такой. Но будто в футболе такого нет?! Фигурное катание более консервативное, что ли. Мы ближе к балету. Пытаемся сохранить таинство вокруг себя, магию. Образ хрустальных, светящихся нимф! У нас ведь эстетический вид спорта. В футболе побежал, забил, неважно, насколько красиво ты это сделал. И болельщики такие же, с фаерами.

— В фигурном катании надо ввести Fan ID?

— Нет, не надо. Пусть на фигурное катание приходят все.

— Хотя фанаты тоже становятся агрессивнее.

— Да, есть такое, ажиотаж растет. Ну и слава богу, что он есть.

— Возвращаясь к теме личных отношений — насколько это помогает? По твоему опыту у меня однозначного мнения не сложилось.

— Совершенно индивидуально. На примере Волосожар и Транькова — работает на сто процентов. А у Усовой и Жулина — в минус. У Саши Жулина вышла книга, там можно про это почитать. Книга прикольная! Он реализовался как спортсмен, как тренер — с Татьяной Навкой, с Викой Синициной и Никитой Кацалаповым, прошел сумасшедший, шикарный путь.

— Кстати, были разговоры, что ему достанутся Дэвис и Смолкин. Потому что нужна такому человеку топовая пара.

— Не могу ничего про это сказать, но... после такого долгого пути, который он прошел с Викой и Никитой, действительно сложно искать мотивацию и тренировать детей, когда ты был на таком высоком уровне. Учитывая новые тенденции в танцах, где все быстро меняется, пары распадаются. Он себя полностью реализовал, на мой взгляд.

— Интересный расклад получается: Синицина — Кацалапов говорят, что хотят остаться, множество пар распалось, а Дэвис и Смолкин, чьи успехи на это повлияли, в США сватают.

— У нас очень много молодых талантливых пар на уровне юниоров и более младших. Но сохранятся ли они? Сейчас очень многое решают родители. Не очень хотелось бы, чтобы они так делали. Ты же не приходишь к врачу и не говоришь: «Так, надрез сделайте здесь, аппендикс вынимайте так и зашейте потом с цветочком». Ты доверяешь профессионалу. В фигурном катании тоже нужно доверять тренеру. Но многие считают, что «моя принцесса лучшая, мне нужен принц».

— Вряд ли это кейс Скопцовой — Алешина или других взрослых дуэтов.

— Все влияет. Конечно, тут больше решают спортсмены. Есть другие факторы: фигурист думает: «Мне 20 лет, все мои ровесники зарабатывают, мне тоже пора. Но чтобы зарабатывать, я должен кататься суперклассно. А достаточно ли хорош для этого мой партнер? Я-то ладно, а он (она) не очень». Задача тренера — вовремя сказать: «Алло, вы классные, потому что вместе!»

ЕГЭ отупляет

— Но очень у немногих спортсменов, насколько понимаю, возникает мысль о том, что надо бы, условно, пересдать ЕГЭ, сменить квалификацию. Программированием заняться.

— Это отдельный разговор про систему образования. Я не хочу сказать, что «все спортсмены тупые». Этот стереотип не всегда работает в реальной жизни. Но ЕГЭ отупляет, на мой взгляд. На него легче натаскаться, чем на экзамены традиционные. В них ты должен был понимать суть, а не отвечать на тестовые вопросы галочками и крестиками. Или замечательная вещь на ЕГЭ — не надо говорить. Достаточно показать базовые знания.

— Как я понимаю идею ЕГЭ — он уравнивает шансы. Ведь преподаватель тоже может тащить троечников, а может сконцентрироваться на вундеркиндах.

— Нужен свой подход к каждому. У меня тоже разные дети в группе. Кого-то ты чуть подкорректируешь, кому-то вдалбливаешь, да. Но я всегда стараюсь говорить с детьми, родителями. Говорю родителям — у вашего ребенка меньше данных, все можно развить, но вы потратите больше денег и времени. Если готовы вкладываться — пожалуйста, но будьте готовы. Детям я такое не говорю, конечно.

— А ты сама отличницей была?

— До девятого класса. Потом поняла, что мне нужны не оценки, а знания.

— При этом ты занималась спортом.

— Да. Спортсмен может учиться, но это очень сложно. Раньше даже отпроситься на уроки было непросто. Тебе говорили: «Что, с ума сошла? У тебя тренировка!» Сейчас к этому проще относятся. Если мне ребенок скажет: «У меня экзамен», — это святое, без проблем отпущу. Но сейчас безумное количество времени тратят на подкатки. Нужен тренер по вращениям, по прыжкам, ОФП. Не каждый ребенок это вывезет. Да и не каждый родитель. Плюс у нас, в отличие от Америки, все уроки во время тренировок.

— А у нас нельзя сделать как в Америке?

— Все катки забиты подкатками, хоккеистами, разными группами. Мало льда. Так что сумасшедшая сила воли должна быть что у родителей, что у ребенка.

Когда я каталась, было в разы дешевле. Сейчас все дороже из-за конкуренции. Если бы я каталась сейчас, закончила бы еще на «юном фигуристе». Просто кто-то из родителей считает, что его дитя станет олимпийским чемпионом. Во что бы то ни стало. Более правильная позиция — пусть занимается фигурным катанием, а если станет, класс. Со всеми надо разговаривать.

Не очень понимаю, зачем нужен спорт обществу

— Не знаю, как ты разговариваешь с фанатиками. По-моему, даже непросто объяснить, зачем быть спортсменом, когда можно учиться.

— Я тоже к спорту сейчас так же отношусь. Я не очень понимаю, зачем нужен спорт обществу, да. К ЗОЖу это имеет очень отдаленное отношение. ЗОЖ — это физкультура, а не спорт высших достижений. Хотя у меня есть в группе девушка, которая пошла заниматься фигурным катанием, танцами, именно насмотревшись фигурного катания, и не собирается быть спортсменкой.

— Наверное, у большинства подобные мысли про спорт еще в переходном возрасте.

— Да, в 12-17 лет больше всего детей уходит. Случаются первые серьезные травмы и поиски себя. Многое зависит от того, какова твоя позиция в группе — отношения с детьми, тренерами. У нас, например, часто бывало, когда у тренера явный любимчик. Ты можешь разбиться в лепешку, но тебе не завоевать внимание, потому что ты — не любимчик.

— А дедовщина была? Ее аналоги.

— Да, это в школах бывает, в спорте то же самое. Даже коньки могут в мусорку выкинуть. В шкафчике вещи все переворошить во время тренировки. Или врезаться на льду специально. Это не дедовщина в классическом понимании, не старшие против младших, а просто ровесники в разных социальных позициях. В детских лагерях такого не бывает, что ли? К сожалению, это существует.

— Нам нужен свой SafeSport? (Американская организация, защищающая права спортсменов, чаще звучит в контексте абьюза или домогательств. — Прим. «СЭ».)

— Интересный вопрос... Например, что можно было бы сделать в случае с Нугумановой? Здесь должна быть четкость границ между тренером и спортсменом, полная договоренность, чтобы конфликтов не происходило. И, насколько я знаю, предпринимались попытки создать некую комиссию спортсменов в рамках нашей федерации, где обсуждались бы такие насущные проблемы. Идея такая была. Не знаю, в какой она сейчас стадии. Но она правильная — можно было бы разрешать бытовые проблемы во время соревнований.

— Наверное, здесь сказывается наша антистукаческая культура. Доносов достаточно, но люди ябед не любят.

— Надо просто разделять ситуации. В отдельном случае жалоба может оказаться во благо всем. Есть же проблемы РПП, нарушения психологического здоровья девочек. Вроде бы считается неправильным ныть про эти проблемы, но, если разобраться, надо про них говорить, иначе она не начнет решаться.

— Тренера тебе скажут: «Она должна похудеть, чтобы прыгать. Не моя проблема».

— Есть выход — диетологи. В группах у нас их нет, только в ФМБА при осмотре спортсменов, ну и в частном случае ты можешь обратиться. К сожалению, на постоянной основе культуры работы с диетологами нет. А ведь фигурное катание в России на крутом уровне, почему бы и не начать? С Тиффани [Загорски] же ездит визажист. У нас есть классные врачи в сборной, компетентные. Почему бы не добавить в штат нутрициолога, диетолога? Спортсмены должны быть услышаны.