Звезды льда меняют профессии: Овечкин — на поле, Загитова — на ринг

В субботу легендарный хоккеист дебютировал в футболе, а олимпийская чемпионка по фигурному катанию попробовала себя в боксе.

Это было круто! На 11-й минуте матча «Динамо» — «Амкал» капитан бело-голубых в этой встрече Александр Овечкин открылся в штрафной под передачу пяткой Федора Смолова и в касание зарядил с левой под самую дальнюю штангу. Отчаянный прыжок голкипера не имел никакого смысла — такие попытки Ови из фирменного «офиса» левее от ворот не берутся ни в хоккее, ни в футболе.

15 тысяч зрителей на трибунах «ВТБ Арены» взревели, а сам автор первого мяча в игре понесся вдоль штрафной — пока не утонул в объятиях партнеров. Ну класс же! А чего стоит момент, когда один из соперников попытался навязать Александру силовую борьбу на фланге — и отлетел от лидера «Вашингтона» на несколько метров. При этом форвард «Кэпс» даже не шелохнулся — как бежал, так и продолжил, не потеряв в скорости ни секунды.

Алина Загитова. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Чуть раньше в «Лужниках» на ринг вышла Алина Загитова. Олимпийская чемпионка-2018 провела спарринг с двукратным обладателем такого же титула за победу на Играх в Атланте (1996) и Сиднее (2000) Олегом Саитовым. И пусть тренировка заменила изначально планировавшийся бой с золотым медалистом Токио-2020 Альбертом Батыргазиевым, все равно получилось весело и нестандартно.

А совсем рядом, на другой площадке крупнейшего спортивного комплекса России еще одна звезда фигурки, олимпийская чемпионка Пекина Анна Щербакова дебютировала в брейк-дансе, недавно включенном в программу летних Игр-2024. Наши мастера мирового уровня все чаще меняют специализацию — пусть ненадолго.

Овечкин играет в футбол. Загитова боксирует. Щербакова танцует брейк-данс. Александра Трусова прыгает в длину. Эти и другие примеры подобных шоу — отличные идеи. Которые делают популярнее и родные виды великих российских атлетов, и те, куда они приходят ненадолго.

Хотя кто знает? Ведь как известно, нет ничего более постоянного, чем временное.