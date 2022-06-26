Звезды льда меняют профессии: Овечкин — на поле, Загитова — на ринг
Это было круто! На 11-й минуте матча «Динамо» — «Амкал» капитан бело-голубых в этой встрече Александр Овечкин открылся в штрафной под передачу пяткой Федора Смолова и в касание зарядил с левой под самую дальнюю штангу. Отчаянный прыжок голкипера не имел никакого смысла — такие попытки Ови из фирменного «офиса» левее от ворот не берутся ни в хоккее, ни в футболе.
15 тысяч зрителей на трибунах «ВТБ Арены» взревели, а сам автор первого мяча в игре понесся вдоль штрафной — пока не утонул в объятиях партнеров. Ну класс же! А чего стоит момент, когда один из соперников попытался навязать Александру силовую борьбу на фланге — и отлетел от лидера «Вашингтона» на несколько метров. При этом форвард «Кэпс» даже не шелохнулся — как бежал, так и продолжил, не потеряв в скорости ни секунды.
Чуть раньше в «Лужниках» на ринг вышла Алина Загитова. Олимпийская чемпионка-2018 провела спарринг с двукратным обладателем такого же титула за победу на Играх в Атланте (1996) и Сиднее (2000) Олегом Саитовым. И пусть тренировка заменила изначально планировавшийся бой с золотым медалистом Токио-2020 Альбертом Батыргазиевым, все равно получилось весело и нестандартно.
А совсем рядом, на другой площадке крупнейшего спортивного комплекса России еще одна звезда фигурки, олимпийская чемпионка Пекина Анна Щербакова дебютировала в брейк-дансе, недавно включенном в программу летних Игр-2024. Наши мастера мирового уровня все чаще меняют специализацию — пусть ненадолго.
Овечкин играет в футбол. Загитова боксирует. Щербакова танцует брейк-данс. Александра Трусова прыгает в длину. Эти и другие примеры подобных шоу — отличные идеи. Которые делают популярнее и родные виды великих российских атлетов, и те, куда они приходят ненадолго.
Хотя кто знает? Ведь как известно, нет ничего более постоянного, чем временное.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|54
|28
|116
|2
|Рейнджерс
|82
|52
|30
|110
|3
|Питтсбург
|82
|46
|36
|103
|4
|Вашингтон
|82
|44
|38
|100
|5
|Айлендерс
|82
|37
|45
|84
|6
|Коламбус
|82
|37
|45
|81
|7
|Нью-Джерси
|82
|27
|55
|63
|8
|Филадельфия
|82
|25
|57
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|58
|24
|122
|2
|Торонто
|82
|54
|28
|115
|3
|Тампа-Бэй
|82
|51
|31
|110
|4
|Бостон
|82
|51
|31
|107
|5
|Баффало
|82
|32
|50
|75
|6
|Детройт
|82
|32
|50
|74
|7
|Оттава
|82
|33
|49
|73
|8
|Монреаль
|82
|22
|60
|55
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|56
|26
|119
|2
|Миннесота
|82
|53
|29
|113
|3
|Сент-Луис
|82
|49
|33
|109
|4
|Даллас
|82
|46
|36
|98
|5
|Нэшвилл
|82
|45
|37
|97
|6
|Виннипег
|82
|39
|43
|89
|7
|Чикаго
|82
|28
|54
|68
|8
|Аризона
|82
|25
|57
|57
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|82
|50
|32
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|43
|39
|94
|5
|Ванкувер
|82
|40
|42
|92
|6
|Сан-Хосе
|82
|32
|50
|77
|7
|Анахайм
|82
|31
|51
|76
|8
|Сиэтл
|82
|27
|55
|60
|Финал
|Счет в серии
|
Колорадо - Тампа-Бэй
|3 - 2
|1/2 финала
|
Рейнджерс - Тампа-Бэй
|2 - 4
|
Колорадо - Эдмонтон
Колорадо - Эдмонтон
4 - 0
|4 - 0
|Второй раунд
|
Калгари - Эдмонтон
|1 - 4
|
Каролина - Рейнджерс
|3 - 4
|
Колорадо - Сент-Луис
|4 - 2
|
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 4
|0 - 4
|Первый раунд
|
Флорида - Вашингтон
|4 - 2
|
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
|4 - 0
|
Калгари - Даллас
|4 - 3
|
Рейнджерс - Питтсбург
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 3
|
Торонто - Тампа-Бэй
|3 - 4
|
Миннесота - Сент-Луис
|2 - 4
|
Каролина - Бостон
|4 - 3
|27.06
|03:00
|
Тампа-Бэй – Колорадо
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|16
|33
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|16
|31
|
|
Кэйл Макар
Колорадо
|19
|29
|И
|Г
|
|
Эвандер Кейн
Эдмонтон
|15
|13
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|19
|12
|
|
Ондржей Палат
Тампа-Бэй
|22
|11
|И
|КН
|
|
Даниэл Владарж
Калгари
|1
|0
|
|
Эрик Челльгрен
Торонто
|1
|0
|
|
Джордан Биннингтон
Сент-Луис
|6
|1.72