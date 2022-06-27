Зачем взрослую девушку отправили в юниорки? Синицына уже выступала на «Гран-при» и окончила школу

Странные изгибы карьеры одиночницы Ксении Синицыной.

Не так давно мы увидели итоговые списки сборной России на следующий сезон. И не факт, что они воплотятся в реальные заявки на крупные международные старты, для самих спортсменов попадание в них крайне важно. Это и статус, и возможности, и финансовая подушка. Но обеспечить такой подушкой все звезд в женском одиночном разряде оказалось нереально. Талантов у нас намного больше, чем мест в команде. Поэтому кого-то отправили в резерв (где минимальная поддержка бюджета), кого-то оставили ни с чем. А кого-то перевели в юниоры... Например 17-летнюю Ксению Синицыну, уже успевшую попробовать себя во взрослом спорте.

Окончить школу и встретить 18 лет в юниорах

«Впереди новый этап в жизни», — подписывает Синицына пост в одной из запрещенных в России соцсетей. К публикации прикреплена фотография со школьного выпускного. 17-летняя девушка, которой исполнится 18 лет уже в августе, теперь ждет итогов вступительных испытаний в один из московских вузов. Но что со спортом? А в фигурном катании, согласно официальным документам Министерства спорта России и Федерации фигурного катания на коньках России, Синицына еще не достигла необходимого возраста, чтобы считаться взрослой спортсменкой. 15-летняя Аделия Петросян, отметившая свой день рождения только в июне, взрослой команды уже достигла. А вот Синицына, которая проходит по взрослым даже по новым нормативам ISU (введения которых еще и ждать два с лишним года), — нет.

Когда списки только появились, большинство обсуждало не Ксению, а Софью Самоделкину. Ровесница Софьи Муравьевой и Петросян оказалась в юниорах, в то время как ее соперницы — во взрослой сборной. Учитывая удачное выступление Самоделкиной на взрослом чемпионате страны, это действительно выглядело несправедливо. Но, с другой стороны, Софья и правда юна, к тому же сейчас переживает не самый простой момент в карьере. Она решилась на смену тренера и, судя по комментариям нового специалиста Светланы Соколовской, испытывает значительные проблемы со здоровьем. К примеру, даже работа над тройным лутцем сейчас для нее невозможна. О какой взрослой сборной России может при таких обстоятельствах идти речь? И не столь уже важно, что потенциально Самоделкина исполняет почти все существующие квады. Здесь и сейчас она конкуренткам уступает.

Синицына страдала от недостатка веса

Синицына, в отличие от Самоделкиной, ультра-си не изобилует. Вернее, она пробовала четверной и тройной аксель, но получались многооборотные прыжки только на тренировке. Единственная зафиксированная попытка четверного тулупа на соревнованиях была на чемпионате России этой зимой и обернулась падением. Тем не менее набор тройных с каскадами делает ее сильной соперницей в сравнении с иностранными фигуристками. К примеру, на этапах взрослой серии «Гран-при» Синицына смотрелась интересно и живо, пусть с задачей попасть в число призеров ей справиться не удалось. Как и попасть в число финалисток серии. Дальше неудачный ЧР и забытые мечты о чемпионате Европы и Олимпиаде. А ведь при различных раскладах подопечную Светланы Пановой рассматривали с прицелом на Пекин.

Ксения Синицына. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Отчасти причина не самого удачного выступления в прошлом сезоне — травма. Различные повреждения и болезни преследуют Ксению на протяжении всей ее карьеры и не всегда проблемы напрямую связаны с физиологией. Худшим моментом для молодой девушки стал второй юниорский сезон, когда недавно блиставшая юная прима исчезла из публичного поля. Как говорят собеседники «СЭ», у Синицыной были серьезные проблемы, касающиеся питания и потери веса. Официально данная информация не подтверждалась, однако достоверно известно, что после блистательного сезона-2019/20, когда Синицына всерьез претендовала на то, чтобы сместить с трона девушек Этери Тутберидзе, Ксения пропадает, изредка мелькая лишь на различных фото, где бросается в глаза ее худоба...

Выжидать свой шанс

Вернулаль в спорт Синицына только спустя год на одном из московских стартов. Показала там неплохую сумму баллов и готова была бороться за место на чемпионате мира в Стокгольме. Но у чиновников ФФККР было другое мнение на этот счет. Талантливую девушку не пустили на отборочный турнир к ЧМ — финал Кубка России — по формальной причине. Она не выступала на этапах Кубка страны. И хотя это произошло по уважительной причине, да и к тому же пропуск этапов другими сборниками поводом для отстранений не стал. Как бы то ни было, право на этапы взрослой серии «Гран-при» Ксения тогда заработала, так и не изменив своему тренеру Пановой. А ведь ходят разговоры, что ее заманивали на каток «Хрустальный»...

По крайней мере ее бывшую одногруппницу Алену Канышеву точно звали, и не раз. В какой-то момент она сдалась и согласилась, правда, жалеть никто изящную юную девушку на «фабрике чемпионов» не стал. Канышевой поставили четверной за месяц, но заплатить пришлось здоровьем и карьерой. Рецидив старой травмы привел к тому, что Алена так и не вышла на лед по руководством нового тренерского штаба. Попытка вернуться через танцы на льду также обернулась провалом, и теперь Канышева уже тренер. Синицыну же Панова вела долго через все трудности. Есть все причины верить, что и шаг с юниорской сборной сейчас осознанный. Ксения пока не в том состоянии, чтобы биться с львицами Тутберидзе, да и международных стартов все равно нет. Большая ли разница, в какой сборной числиться? Важнее сохранить себя в спорте и выждать свой шанс. А он обязательно будет, и Синицына себя покажет. Вот увидите.