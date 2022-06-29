Дочь Тутберидзе вышла замуж. Дэвис и Смолкин создают все новые инфоповоды в США

Бомбические инсайды о фигуристах сборной России из-за океана.

Олимпиада закончилась, а Диана Дэвис и Глеб Смолкин остаются чуть ли не главными звездами танцев на льду. Сначала разогнали (во всех смыслах) российские танцы, а теперь, возможно, готовы врываться в американские. Впрочем, официальной информации на этот счет пока нет. А ранее подобные слухи мать Дианы Этери Тутберидзе называла фейком.

Что происходит?

Сегодня блог The Skating Lesson огорошил несколькими постами о Дэвис и Смолкине — во-первых, в среду у них якобы состоится просмотр в американской федерации, и вроде бы уже имела место встреча с ее представителями. Автор блога Дэйв Лиз ранее сообщал о том, что готовится переход российской пары в сборную США — это теоретически не исключено, учитывая отстранение всех российских спортсменов от международных стартов.

Посты The Skating Lesson.

Бросается в глаза несколько странностей — во-первых, сам факт просмотра. Как справедливо заметила одна из фигуристок в разговоре со мной, не совсем понятно, зачем «просматривать» Дэвис и Смолкина, которые уже ездили на Олимпиаду и отлично известны в мире фигурного катания? Возможно, речь о переговорах по другим нюансам. Но Дэйв Лиз применил слово monitored — а это именно «наблюдать», «отслеживать». Но сложно поверить, что американская федерация назначила подопечным Этери Тутберидзе испытательный срок вроде того, что проходят новобранцы.

Дэвис и Смолкин последнее время работали с Бенуа Ришо и Евгением Платовым. Ришо не очень дорогой хореограф, но вряд ли бы он стал трудиться ради этапов «Гран-при России». В свою очередь, Платова опрошенные нами фигуристы оценивают очень высоко — он мог подтянуть пару, в которой явно солирует партнер. Может, качество подтягивания оценивают в US Figure Skating?

Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Многие верят в переход, несмотря на опровержение Тутберидзе

Источник «СЭ» в «Хрустальном» верит в вариант с переходом в сборную США: «Этери Георгиевна поехала прорабатывать этот вариант». Но одно дело — верить, другое — знать наверняка. А информация на сей счет из первых рук пока отсутствует. К тому же есть аргументы и против возможного перехода. Во-первых, Дэйв Лиз не раз ошибался в оценках. Во-вторых, ранее сама Этери Тутберидзе нарушила молчание и назвала информацию о своей дочери в сборной США фейком. Нужно ли это было, чтобы погасить волну обвинений, или наглость фейка настолько поразила тренера — скоро узнаем. Но Лиз явно не остановился.

Дэвис и Смолкин поженились

Вторым выстрелом TSL нанес серьезный удар скептикам — в соцсетях был выложен сертификат из «ЗАГСа» Невады, в которым черным по белому написано — Дэвис и Смолкин теперь женаты. Друг на друге.

Пост The Skating Lesson.

Отношения ребят не были секретом и раньше, но оформление отношений в 18 лет — решение серьезное. Зато очень своевременное: согласно документу, Дэвис и Смолкин заключили брак 18 марта 2022 года. Согласно американскому законодательству, ходатайствовать об американском гражданстве можно спустя три года после заключения брака с гражданином США — а у Дэвис есть паспорт этой страны, она родилась в Лас-Вегасе.

То есть Смолкин будет иметь право на американское гражданство с 18 марта 2025 года — почти за год до Олимпиады, для которой необходимо не только спортивное гражданство, но и паспорт. Кроме того, на американское гражданство теоретически сможет претендовать и сама Тутберидзе.

Зачем этот переход американцам, где и без того есть сильные дуэты в танцах на льду? Все не так однозначно. Лучшая американская пара Хаббелл и Донохью уходят. Вместе с ними берут паузу или заканчивают многие дуэты по всему миру. Значит, открывается возможность для международных выступлений как минимум. Дэвис и Смолкин уже известны и были на Олимпиаде, у них влиятельный покровитель — Этери Тутберидзе. Американские болельщики могут относиться к ней как угодно, но она величина в мировом фигурном катании, как показывают оценки ее подопечных и сам факт ее пребывания в США и работы с Бенуа Ришо, Игорем Шпильбандом и другими.

Так что это вполне может оказаться взаимовыгодным сотрудничеством. Одно непонятно — что будет делать наша национальная федерация, до этого принципиально не отпускавшая своих фигуристов без проблем и карантина. Пока что это вопрос теоретический. Повторим, что информация о возможном запуске процедуры перехода дуэта Дэвис — Смолкин — это пока что слухи, которые к тому же однажды уже опровергались. И, не исключено, будут опровергнуты вновь. Но настойчивость, с которой информация о громком трансфере вбрасывается в медиапространство, как минимум настораживает. Либо это подготовка общественного мнения, либо какая-то глобальная кампания по дезинформации.