Туктамышева поучаствовала в создании музыки для своих выступлений. Эксперименты Елизаветы

Чемпионка мира ставит новые программы, в том числе короткую — с Ильей Авербухом

Программы в фигурном катании обычно бывают двух типов — либо какой-то гарантированно подходящий фигуристу образ, либо экспериментальная постановка. Музыка берется из известных произведений — классики балета или саундтреков к фильмам. Реже выбирается что-то малознакомое широкой публике и даже судьям. Тем интереснее подход Елизаветы Туктамышевой, которая перестает бояться экспериментировать: сначала ставит программу онлайн во время пандемии, с которой впоследствии выигрывает серебро чемпионата мира. Потом, во время чисто российского сезона (каким он сейчас представляется), снова сотрудничает с композитором, который пишет музыку специально для нее.

Онлайн-проект Туктамышевой и балетмейстера Мариинки

Елизавета Туктамышева. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

В 2020 году Туктамышева во время пандемии устроила онлайн-шоу — вместе с хореографом Юрием Смекаловым поставила программу виртуально, транслируя все это в социальных сетях. Со Смекаловым у Лизы уже был положительный опыт взаимодействия — он поставил ей «Болеро» в короткой для ее победного сезона-2014/15.

Творили фигуристка и хореограф вместе с композитором Бхимой Юнусовым, который предложил две музыкальные композиции — нежную «Сакуру» и динамичного «Самурая». Смекалов предложил связки под каждую из тем, а выбирали лучшую болельщики. Они набрали примерно равное количество голосов, поэтому в постановке их объединили. Лиза разучивала движения в квартире у себя дома и показывала Юрию онлайн, а тот корректировал ее действия — где-то нужно было добавить акцентов, где-то, наоборот, смягчить. Учитывалось даже мнение зрителей трансляции — они предлагали некоторые элементы, которые впоследствии оказывались в программе. В конце Туктамышева приехала в пустой хореографический зал Смекалова и показала получившуюся постановку — да, без коньков, но так, как требовал Юрий.

Позже планировался даже второй сезон онлайн-проекта по переносу программы на лед, но на этой не хватило времени ни у постановщика, ни у фигуристки. Так что этим занимались сама Туктамышева и ее тренер Алексей Мишин, но с консультациями Смекалова. «Алексею Николаевичу программа очень понравилась, — рассказывал хореограф в интервью «СЭ». — Он был удивлен тем, какие решения и какое прочтение пластического рисунка мы нашли. Конечно, он вносил свои корректировки, делал замечания, предлагал преобразовать некоторые элементы. Это абсолютно естественный процесс: тренер всегда лучше знает, с какой стороны стоит показать спортсмена. Но Алексей Николаевич убирает только то, что считает необходимым».

Бхима Юнусов написал музыку для программы «Хроники заводной птицы» — тогда Туктамышева с этой постановкой стала победительницей российского этапа «Гран-при» и взяла серебро чемпионата мира. Через два года Лиза снова решила вернуться к такому варианту — теперь постановщиком стал Илья Авербух. С ним фигуристка сотрудничала уже несколько раз: он поставил ей лиричный и чувственный Shallow в качестве показательного номера и поработал над танго, которое стало короткой в первой половине прошлого сезона. С Авербухом программы Туктамышевой выглядят очень взросло — она в них просто другая: не веселая и игривая, как это часто бывает (что, впрочем, не является минусом), но взрослая, серьезная и эмоциональная.

Эксклюзивная музыка

Теперь эксперимент Туктамышевой состоит в том, что она сама поучаствовала в процессе создания музыки. Композитор и фигуристка долгое время сидели рядом, пытаясь решить, какое у программы должно быть настроение, нужен ли там вокал, какие стоит добавить музыкальные акценты. В видеоролике от Первого канала Лиза сидит рядом с Бхимой и говорит ему, где добавить басов, просит добавить темпа и хаотичности, шутит насчет того, что вот в этой части программы сможет отдохнуть, и беспокоится, не будет ли музыка слишком монотонной.

Идеи постановки тогда еще даже не было, но Лиза отметила, что представляет очень лаконичный черного цвета костюм. Скорее всего, комбинезон. Наработки у Юнусова уже были, но именно в сотрудничестве с Туктамышевой они приобрели законченность.

Илья Авербух. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

После этого программу уже ставил Илья Авербух, вместе с которым была придумана окончательная концепция. Свои мысли озвучивал и Алексей Мишин — он, кажется, уже не препятствует фигуристке в реализации своих задумок. «Мы решили продолжить творческий процесс и сделать что-то новое, — говорила Лиза в ролике Первого канала. — Мне кажется, такое либо редко случалось, либо никогда, когда композитор специально под человека записывал музыку, как он видит, как он чувствует спортсмена. Это очень интересный и классный опыт».

Подобные примеры в истории были, но навскидку вспомнить их не удастся. Например, и чемпионка Западной Германии Моника Фельдман, и чемпионка Швейцарии Шарлотта Вальтер использовали оригинальные композиции немца Ганса Арно Симона. Но это было настолько давно, что сейчас о таком уже никто и не вспомнит. А Туктамышева творит прямо сейчас, причем уже не в первый раз. Тогда эксперимент вышел удачным, в том числе и судя по успехам Лизы в спорте. Может быть, получится и сейчас?