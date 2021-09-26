Фигурное катание так и останется спортом для тусовки. Что не так с Кубком России?

Некоторые обстоятельства, омрачающие мощное открытие сезона в Сызрани.

Трусова и Туктамышева с разной скоростью Поволжье покинули, но этап Кубка России здесь продолжается. Накануне выиграли парные соревнования заслуженные Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а сегодня за медали бьются юниоры-одиночники обоих полов. Имен звездных много, и сюжетные повороты были, но и проблем у Кубка России достаточно — это становится понятно из диалогов с болельщиками.

Но для начала несколько антуражных деталей.

Часть 1. Сызранская резня бензопилой

— Вы чего снимаете? — недалеко от дворца спросила меня женщина с бензопилой в руке, когда я навел объектив на очередной покошенный дом.

— Так красиво.

— Это красиво?

— Красиво, что люди могут жить в таких условиях.

— Не жить, выживать! Сами удивляемся, как бьемся тут, — ответила женщина и выразила отношение к новостям по телевизору, тряся бензопилой.

Телевизор работал и в гостинице спортсменов, и на арене. После очередного выпуска новостей один из фигуристов задумчиво протянул: «Да, давно я не смотрел телек. И правильно делал». Во дворце был включен «Муз-ТВ», и там в перерывах спортсмены веселились под песни «Ленинграда» и русскую попсу.

Нет, если серьезно, центр города в Сызрани сделали. По-хипстерски — плитка, дорожки, площадки. Если вы любитель отдохнуть в нетронутых цивилизацией и советскими архитекторами волжских городках, то маршрут Сызрань — Хвалынск — Балаково — самое то.

Часть 2. Знамение

До того как на лед вышли выигрывать Тарасова/Морозов, выступили парники-юниоры. Этап выиграли Екатерина Гейниш/Илья Миронов, а потом рассказали корреспонденту «СЭ», как перед походом на арену прогоняли черную кошку. Екатерина остановила ее в последний момент зычным голосом. «С другой стороны, если б проиграли, было б на кого свалить», — смеется Илья.

Ребята обошли более опытную пару Ахантьева/Колесов, но с результатом 176,19. Не сказать, что это их сильно удовлетворило.

Схожие эмоции наверняка и у Тарасовой с Морозовым. Увешанные кубками и мягкими игрушками, они не стали ни с кем говорить и после проката спешно покинули арену. Проникновенная произвольная программа, но с двойным сальховом в начале и явной ошибкой партнерши на каскаде из тулупов. Вчера тройной тулуп тоже не получился. Хотя кажется, что старт сезона дал ребятам шанс снова стать первой парой страны. Они перешли к сильнейшему тренерскому штабу, а у подопечных Тамары Москвиной программы, скажем так, могли бы быть посильнее — ссылаюсь, опять же, на специалистов. Наверняка они еще будут доработаны, да и вообще материя это субъективная. Но 222,61 на Кубке России — не тот результат, с которым можно будет брать даже бронзовую медаль Олимпиады.

Даниил Глейхенгауз в разговоре признается, что некоторые проблемы хотелось бы уже побыстрее решить:

— Сейчас знаем, над чем работать, у Жени с Вовой очень много плюсов, но есть и какие-то проблемы стартового плана с прыжками, которые нам надо как можно быстрее решить уже. Потому что количество хороших и чистых прокатов на тренировках выросло, теперь надо, чтобы то же самое было на соревнованиях.

Часть 3. Как нам обустроить Кубок России?

В воскресенье в Сызрани красивая битва юниорок — Марии Захаровой, Софьи Титовой и Алисы Двоеглазовой Но возникает вопрос — почему именно они выступают в выходной? В прошлом году молодежь выходила на лед в понедельник — вторник, а хедлайнеры — в выходные. Понятно, что много на билетах за 300-800 рублей не отобьешь, и, наверное, свои причины на это есть, но, например, активная группа поддержки смогла прибыть только на Тарасову/Морозова, которые выступали в пятницу — воскресенье.

Другие болельщики, покидая арену, переговаривались: «А Трусова просто снялась! Расхотелось ей выступать, видите ли!» Лично говорил с девушкой, которая умудрялась бегать от розетки в холле и смотреть Nebelhorn Trophy и юниорский «Гран-при» обратно до трибун. Трусова ее подтолкнула к тому, чтобы поехать в Сызрань, а в четверг, когда приехала эта девушка, снялась.

Даже местные работники дворца говорят — с федерацией у нас полное взаимопонимание и мы счастливы, что у нас проходит такое мероприятие. Но о приезде Трусовой стало известно за два дня. О приезде Первого канала — в то же время. Директор арены чуть ли не сам лазил и снимал стекла в авральном режиме. На официальной афише в итоге — местные Софья Евдокимова и Егор Базин, пары в фигурном катании такой уже нет, но они оба приехали в город в разном качестве. Софья — как тренер в группе Федора Климова, Егор — как спортсмен в паре с Елизаветой Худайбердиевой.

И, конечно, когда о составе участников принимающей стороне становится известно за пару дней до начала (про болельщиков и не говорим), то это не совсем фундаментальный подход. Тем более когда у Кубка России появился реальный шанс превратиться из местечкового турнира в событие мирового масштаба.