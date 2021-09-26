Интервью хореографа штаба Этери Тутберидзе.

Две недели олимпийского сезона в фигурном катании позади. За них мы уже успели увидеть пять четверных Трусовой, борьбу Косторной с тройным акселем, программы разного уровня симпатичности и скучности, победу Тарасовой/Морозова в Сызрани с новым тренерским штабом и многое другое.

После завершения взрослой части первого этапа Кубка России корреспондент «СЭ» пообщался о промежуточных итогах сентября для «Хрустального» с хореографом Даниилом Глейхенгаузом. Стыдно, но для этого пришлось отвлечь тренера от просмотра матча английской премьер-лиги «Челси» — «Манчестер Сити»: «Тут такой футбол идет, а вы фигурное катание свое смотрите!»

Но слова наставника сильнейшей в России, а то и в мире, группы точно того стоят. И даже поездки с тремя храпящими людьми в плацкарте. А англичане вообще тягомотные 1:0 сыграли, Даниил Маркович. Битва за Олимпиаду точно веселее.

В Сызрань Трусова попросилась сама

— Даниил, с победой вашу пару Тарасова/Морозов. Как вам ваш переход в парное катание, уже адаптировались?

— Это мы увидим по окончании сезона. А так интересно, конечно. Давно хотелось поработать с парниками. Сейчас знаем, над чем работать, у Жени с Вовой очень много плюсов, но есть и какие-то проблемы стартового плана с прыжками, которые нам надо как можно быстрее решить уже. Потому что количество хороших и чистых прокатов на тренировках выросло, теперь надо, чтобы то же самое было на соревнованиях.

— Говорилось, что переход в ваш штаб нужен был ребятам, чтобы внести ментальные изменения, кататься вроде они уже умеют. Правильное мнение?

— Ну, это немного меньше, чем мы проделываем работы.

— Если говорить о девушках — поправьте меня, но заметнее всех в начале сезона выглядит Саша Трусова.

— Просто вы ее видели три раза.

— А почему вообще решили ехать в Америку?

— Потому что выбрали эти соревнования. У всех разные «бэшки», Саше выбрали этот турнир.

— Просто ее график заметно жестче, пять программ за две недели. Встречаю беспокойство, не загоните ли подопечную в начале сезона.

— Нет, в Сызрань она сама попросилась поехать. Мы изначально разговаривали о том, что она приедет прокатать только короткую программу, потому что мы занимаемся тренировкой акселя в соревновательных условиях. Понятно, что в планах он был еще на прокатах. Потому что количество сделанных ею чистых попыток на тренировках, в прокатах, под музыку было огромное, и мы были удивлены, что он не получился в Челябинске. Но у всех есть свои проблемные места. Ей надо это перебороть. И мы стараемся сделать это быстрее, чем начнутся главные отборочные турниры.

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— Вы в целом довольны формой своих подопечных? Тех, кто борется за попадание на Олимпиаду.

— У всех абсолютно разная форма. Каждый человек индивидуален, у всех в разное время турниры и разные обстоятельства, из-за которых они в форме либо нет.

— Насколько вообще актуально понятие пика формы в фигурном катании? Все-таки у вас не биатлон, нет гонок каждый день. Наверняка специфика вывода на пики отличается.

— Есть предсезонная подготовка, и от нее уже можно отталкиваться. Дальше с каждым днем форма набирается относительно нее. Вопрос ее пика — он не в начале сезона, понятное дело. Но у нас действительно совершенно другой вид спорта. Из-за переездов, соревнований, пропусков, отдыха постоянного пика формы не может быть.

Мы Алену вытаскиваем, а она любит тащить себя обратно

— Ситуация с Анной Щербаковой — это как раз физический недостаток формы? Четверных же нет. Или пубертат какой-нибудь?

— Ваше любимое слово, ага.

— Которое все легко объясняет.

— Нет, Аня просто отстала ото всех на два месяца в подготовке, она не каталась. Месяц отдыха, неделя тренировок — и полтора месяца отдыха. Понятное дело, было очень сложно набирать форму. Было не так много времени. В данный момент она уже лучше выглядит. Конечно, форма еще не та, но на тренировках четверной флип мы уже восстановили. По соревнованиям — поедем на «бэшку», там уже посмотрим, пойдем с четверным или без. Решим по готовности.

— Алена Косторная. У нее был очень сложный психологически сезон, как вы ее вытаскивали? Это больше ментальная работа?

— В основном всегда работа физическая. Потому что нужно что-то делать, чтобы что-то получилось. Алену мы вытаскиваем, а она любит тащить себя обратно. Мы ее обратно вытаскиваем. Так и работаем. Это не работа психологов, когда ты просто где-то недорабатываешь.

— Камила Валиева. У вас нет ощущения, что на второй сезон «Болеро» что-то идет не так? Нет сомнений в решении оставить ее на Олимпиаду?

— Сомнений нет, конечно.

— Вас сейчас все устраивает?

— Во-первых, в Челябинске мы обкатывали вариант с четверным сальховом. Мы знаем определенный набор, с которым она стопроцентно прокатала бы чисто и все бы получилось. Был такой вариант. Если она идеально бы ехала, то и программа бы смотрелась оптимально. Мы сами знаем, как бывает, когда где-то сыпется. Поэтому так же сейчас работали, думаю, на следующих соревнованиях будет более качественный прокат.

— То есть проблема в прыжках, а не неком понимании идеи болеро?

— Ну в вашем понимании что такое болеро?

— Испанский танец.

— Вот, танец. Так что здесь мы можем... (Тут Даниила начали атаковать болельщицы. Одна дама в возрасте попросила сфотографироваться, потому что «она его обожает». Что мы можем в танце, видимо, на время останется тайной).

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Успеем вставить аксель Хромых — будет иметь высокие шансы на Олимпиаду

— Ладно, давайте про Дашу Усачеву. Видел в соцсетях скриншот, что музыку Nessun Dorma из «Турандот» ей предложила болельщица. Наверняка у вас «директ» Instagram завален сообщениями с советами.

— Да, кидают много. Что-то вижу, что-то нет. По Дашиной программе точно не помню, чтобы я в этом плане выбрал эту музыку.

— Бывало такое, что прибегали к рекомендации из сообщения?

— Короткая программа Мориса Квителашвили. Мне прислали имя певца, послушал, понравилось.

— Что было самое странное из присланного? Михаила Круга кидали?

— Русский шансон разный присылают, да. Но там очень много вариантов. Люди шлют то, что им нравится. Это нормально. Не значит, что композиция подойдет спортсмену или ее можно на льду катать, но это обычное человеческое поведение.

— И Майя Хромых. Согласны, что она «темная лошадка» олимпийского отбора?

— Так можно про каждого спортсмена сказать. Майя, мне кажется, прибавляет сейчас больше в компонентах. Она правда смотрится уже взрослой девушкой и красиво катает обе программы. Если в прошлом году все были довольны короткой и многим не хватало в произвольной, то в этом и судьи, и зрители очень положительно отзываются об обеих программах. Они обе ей подходят, она хорошо в них смотрится. Дальше вопрос в стабильности ее исполнения четверных прыжков. Мы продолжаем учить тройной аксель. Все будет зависеть от того, выучит ли его в течение сезона. Успеем его вставить — будет иметь высокие шансы. Будет стабильно прыгать четверные — то же самое, будет в борьбе.

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Этот сезон у меня разгрузочный

— Сколько вы программ на этот сезон поставили, считали? Должны быть десятки.

— Да меньше, чем раньше. Я многим нашим детям и юниорам в этот раз не ставил. Новый член нашей команды Георгий Похилюк ими занимался. У меня этот сезон разгрузочный. (смеется)

— Вы говорили, что каждая программа и спортсмен — это новое путешествие, но когда много путешествуешь, глаз же замыливается. Я вот тоже могу исписаться.

— Но не исписались же, как считаете?

— Да периодически бывает выгорание. У вас не так?

— Не знаю, у меня пока нет. Может, если когда-нибудь оно и случится, я сам пойму и прекращу делать то, что делаю.

— Когда много претендентов на Олимпиаду в одной группе и все они амбициозные девушки, неужели все дружно, чинно и благородно?

— Мне кажется, все больше об этом говорят, потому что да, тема для всех интересная. На самом деле абсолютно ничего не поменялось. Мы вернулись в ту атмосферу, которая была до предыдущего сезона.

— Да, теперь больше приходится работать... Не сидело эта мысль, когда Саша и Алена возвращались?

— Почему? Работаем столько же, сколько и работали.

— Вы говорили, что иногда читаете хейтеров. Самый смешной хейт вспомните?

— Много чего сейчас не вспомню, но, когда Алена первый раз катала «Ангела», меня обвинили в нарезке музыки, потому что в один момент там душ включается. А дело было в том, что я не резал музыку, это был оригинальный трек. Иногда очень забавно, когда претензии идут по сути не ко мне, а к композитору.

— В прошлом сезоне у вас был еще один хейтер в каком-то смысле — Евгений Плющенко. Не скучаете по прошлому сезону, подстегиванию в Instagram? Рейтинги тогда точно были выше.

— Он тренер, а не хейтер. Но нет, нас волнует только результат. Мы занимаемся этим спортом, чтобы приносить стране медали. Все остальное нас вообще не интересует. Хайп, разговоры в целом только мешают.

— Вы сейчас счастливый человек?

— Да. (улыбается)