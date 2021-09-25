Олимпийский чемпион раскладывает по полочкам

Пятница выдалась для российского фигурного катания ну очень бурной. За несколько часов Марк Кондратюк добыл для сборной России/ОКР третью квоту в мужском одиночном катании на Олимпиаде, в Сызрани на Кубке России Александр Самарин установил личный рекорд, а Елизавета Туктамышева в отсутствие снявшейся Александры Трусовой одержала 50-ю победу в своей сочной карьере. Наконец, Илья Яблоков сверхуверенно стал первым на юниорском «Гран-при Словении», вынеся остальных в калитку размером 38 баллов.

Российский фигурист, тренер, ведущий Первого канала, просто муж и отец Максим Траньков поговорил о главных событиях дня и своей работе с корреспондентом «СЭ».

Чтобы разговорит Коляду, надо быть Ургантом

— Максим, как по мне — вы сейчас главный шоумен нашего фигурного катания. Не сложно успевать в амплуа ведущего, учитывая, что форматы на Первом расширяются, вы еще и студию ведете?

— Сложно, конечно, потому что к ним нужно готовиться, надо заниматься, а сейчас олимпийский сезон, времени нет. Приходится с листа все это делать. В принципе простительно, поскольку мы с Ритой [Мамун, гимнасткой и соведущей] профессиональные спортсмены, а не ведущие. Мы только набираемся опыта. Оценки разные, но большинство — положительные. Значит, будем продолжать знакомить людей с нашим видом спорта.

— Кто самый сложный клиент в диалоге? Коляда, наверное?

— Мишка, да. Когда у него настроение хорошее, он может ярко отвечать, но, когда не хочет, из него ничего не вытянешь. Расшатать Мишу очень сложно, для этого, надо быть условным Ургантом, то есть профессиональным интервьюером. Чтобы любого человека удавалось раскрутить на разговор. Пока не все получается. Но это вопрос больше ко мне, а не к Мише.

— Это вообще частая дискуссия — обязан ли спортсмен говорить? По умолчанию вроде бы не обязан, но есть мнение, что раз ты публичный человек, то будь добр.

— Конечно, спортсмен разговаривать не обязан. С другой стороны, если ты уже пришел в студию и сел, то стоит говорить. Потому что иначе зачем все это? Все в данной ситуации в проигрыше — выглядит это плохо, и болельщики хотят увидеть другое, и ведущим тяжело, и самому спортсмену. Я даже сейчас не конкретно про Мишу, а в принципе. Если спортсмен не хочет разговаривать, ничего хорошего не выйдет. Проще тогда не приходить.

Не напрягался из-за Кондратюка

— Наверное, главное событие недели — Марк Кондратюк принес России третью квоту на Олимпиаде. Успели увидеть выступление?

— Да, конечно, смотрели вместе до проката ребят [Евгении Тарасовой и Владимира Морозова на Кубке России]. Молодец, боролся, не все получилось, он может кататься лучше. Но третье место, заработал квоту для России. Думаю, Марка можно поздравить.

— После первого дня и пятого места кто-то мог напрячься.

— Не знаю, я не напрягался. Видимо, знал возможности Марка, насколько он куражистый парень. Мне сложно было представить, что он может откатать на вылет из топ-7. Я ему желал в тройку попасть — он это и сделал.

— Он катается под Jesus Christ Superstar, у вас с Татьяной Волосожар тоже была программа на эту тему. Особенный интерес к Марку из-за этого?

— Ну да, «Христос — суперзвезда» вообще моя любимая вещь, я сам с удовольствием катал под эту музыку. Нравится, как хореографы и Марк подошли к постановке. Довольно интересно. Есть еще что добавить в эту программу, думаю, к чемпионату России и основным стартам она заиграет еще лучшими красками.

— Вы же знаете про Twitter «Желтые штаны Транькова», появившийся после победы на Олимпиаде с этой программой?

— Да, знаю, конечно.

— Теперь нужен «Красные брюки Кондратюка»?

— Это уже как решат болельщики и те, кто любит открывать Twitter-страницы. (Улыбается.)

На Кубок Траньков, кстати, тоже выбрал желтый, но верх.

Тарасова и Морозова катались вполноженьки

— На Кубке России в Сызрани, куда вы приехали, многих удивило снятие Трусовой. А у вас такое в практике было — снятие с произвольной программы? Просто ехать в другой город, чтобы потренировать аксель...

— Да, такое тоже бывало. Цыплят по осени считают, после чемпионата России, Олимпиады будем подводить итоги, кто что делал правильно, а что было лишним. Сейчас надо воспринимать ситуацию как есть. Я в подготовку девочек не вхож, вопрос не ко мне. Но такая практика существует. А в США есть турниры, где можно кататься с одной программой. Skate Detroit, например — на него можно было приехать с короткой или произвольной.

— А в чем смысл? Реально потренировать одну программу?

— Да, проверка, катание на судьях, зрителях отличается, другое давление. Поэтому все набирается через старты, в такой сложный год нужно выступать.

— Выиграла в итоге Туктамышева, но пока не на всех стартах она убеждает, наверное?

— Честно, не видел прокат Лизы в произвольной. Еще очень рано. После первых международных стартов можно уже будет говорить о форме. Сейчас все в стадии ее набора. Прошлый сезон оказался тяжелым, ковидным. В этом не сильно легче. Все только входят в сезон. И кто к чему придет, будет видно ближе к Новому году. Главное сейчас — результат. Турнир выигран? А победителей не судят.

— Но все-таки это победа над Вероникой Яметовой и Станиславой Молчановой, при всем к ним уважении.

— Это неважно. Всех соперников нужно уважать, и я всегда своим спортсменам это говорю. Сколько угодно можно рассуждать, давайте вполноги покатаемся, но вот вчера, например, я был недоволен Евгенией и Владимиром и сказал ребятам, что нельзя кататься так даже на этих соревнованиях. Вполноженьки было.

— Татьяна Тарасова говорила, что глобальных изменений она после перехода пары к Этери Тутберидзе она не увидела. Предполагаю, и цели такой не было, но ментальные изменения есть?

— Мы работаем все, стараемся, чтобы ребята показали максимально свои хорошие качества. Но во-первых, какие изменения хотят увидеть люди за лето? Во-вторых, куда меняться спортсменам, которые находятся на финишной прямой?

— Ого. То есть после Пекина завершение карьеры?

— Решение будет приниматься ребятами, но когда тебе под 30 лет, это уже серьезный возраст, даже для парного катания. Так что тут можно только улучшаться, вот и все.