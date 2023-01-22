«Всегда можно придраться к составу, но зачем?» Валиева — о Кубке Первого канала

Что сказали капитаны команд по итогам командного турнира в Москве.

И Алина Загитова, и Камила Валиева после командного турнира были в приподнятом настроении, причем Камила даже улыбалась больше. Она предложила пообщаться с журналистами вместе — пришла первая, но хотела подождать Алину. Но через несколько минут Алина появилась в одиночестве — что бы это ни значило. Так или иначе, о конкуренции команд оба капитана говорить не стали — но рассказали много другого интересного.

Загитова: «Довольна конкурентностью»

— Алина, с победой! «Красная машина» третий раз выигрывает. Не скучно ли уже выигрывать?

— Как может быть скучно выигрывать? Вам не скучно быть журналистом?

— Я иногда задумываюсь над этим вопросом. А вам не скучно быть журналистом?

— Мне нет.

— 69 баллов — большая разница просто, даже сравнивая с предыдущими годами. Не хватило конкуренции, может быть?

(Загитова промолчала.)

— Вы довольны конкурентностью сегодняшней борьбы команд?

— Конечно, все спортсмены старались, выкладывались на полную. Я благодарна также и команде соперников, потому что они тоже выложились на максимум. Все старались, поддерживали друг друга. Мы были настоящей семьей.

— В нынешних условиях мало возможностей общаться с японскими фанатами, но в ваших соцсетях иногда встречаются обращения к японцам, даже на японском языке. Почему вы так стараетесь поддерживать связь с японскими болельщиками и как хотите дальше развивать с ними отношения? — вопрос от японского журналиста.

— Япония для меня уже вторая родина, у меня с ней много чего связано, даже моя собака Масару, которую мне привезли от Синдзо Абэ в Россию, подарили. Это был такой дружеский мостик между Россией и Японией. У меня только самые приятные воспоминания о Японии.

— Как Масару поживает?

— Отлично! Мне кажется, у нее все есть. Она довольна.

Команда Алины Загитовой. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— Вчера вы угощали команду роллами?

— Да, суши. Все сказали: «Мы хотим кушать». Я спросила: «Суши подойдут?» Все сказали, что да, вот и заказала. Все были счастливы.

— Скучаете по вкусам Японии?

— Да, этого не описать словами. Очень надеюсь, что скоро можно будет туда приехать.

— Как отметите победу? Пригласите в суши-бар?

— Не знаю, будем решать с ребятами. Кто-то уезжает сейчас в Питер, надо быстро собраться. Да и я тут с вами ненадолго... Потому что мне надо уже бежать.

— У синей команды поменялось название. У вас есть в планах переделать «Красную машину» во что-то другое?

— Не знаю. Стабильность, наверное, признак успеха. Поживем — увидим, на самом деле.

— За два года вы выросли в роли капитана?

— В первый год это было для меня что-то новое. Я очень переживала, волновалась за организационные моменты, все ли будет хорошо. Сейчас более-менее спокойно. Но драйв присутствует, адреналин зашкаливает. Каждый раз как в первый.

Камила Валиева. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Валиева: «Довольна оправданием РУСАДА»

— Вы расстроены?

— Нет, нет, просто устала. (Смеется.)

— Алину поздравили с победой, а с чем вас можно поздравить?

— Слушайте, меня-то за что поздравлять? Я что именно делала? (Смеется.) Я по названию капитан, но всю работу делали наши спортсмены. Хочется их поздравить. Да, у кого-то что-то не получилось вчера, у кого-то сегодня, но это нормально, это жизнь, это спорт, лед бывает скользкий. Они будут работать. (Смеется.) Поэтому я просто рада, что меня окружали такие прекрасные спортсмены на этом командном турнире. Все очень хорошо друг к другу относились. Все друг друга поддерживали, хочется еще сказать большое спасибо болельщикам, которые поддерживали все наши кричалки, кричали вместе с нами, задавали нам темп кричалок, да и вообще они много чего сделали на этом соревновании.

— Тяжело было быть капитаном эмоционально? Болеть за всех, переживать?

— Как оказалось, да. Сидеть с самого начала до конца, за всех болеть, искренне переживать. Хотя я понимаю, что даже не каталась на льду, я оставила столько эмоций, как будто и произвольную, и короткую откатала.

— Нельзя сказать, что вы расстроены. Можно ли сказать, что для вас здесь было главное не победа, а участие?

— Расстраиваются те, кто соревнуется, а мы кайфуем. Это же самое главное, для чего, мне кажется, придуман этот старт, — это шоу, чтобы и зрителям понравилось, и спортсменам было интересно. Это главная цель, думаю, она была достигнута.

Команда Камилы Валиевой. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— Финал «Гран-при» теперь есть в планах?

— Да, конечно, но он же через месяц с лишним, в марте. Конечно, есть. Вы что думаете, все? (Смеется.) Нет.

— Чему тебя научил Кубок Первого канала?

— Да чему научил? Как и все соревнования, что все бывает, но нужно радоваться жизни, радоваться тому, что ты можешь кататься. Я когда сидела, вы не представляете, какое у меня было желание выйти и правда уже что-нибудь откатать.

— Много в Сети споров о том, равные ли составы. Разница в 69 баллов кажется большой.

— Каждый год то же самое. Вы вспомните первый, второй, третий Кубок — всегда можно придраться к составу, всегда к этому, всегда к тому, но опять-таки — ну и что? Вот сейчас мы будем опять это обсуждать, зачем, это же уже прошло. Наши спортсмены просто показывают свое катание, и на них смотрят болельщики, которые их очень ждут и любят. Это самая главная цель. Я тоже всех люблю.

— Камила, я уже пытался вас спросить про разбирательство РУСАДА, тогда стал «дяденькой», может, сейчас буду «дедушкой». Вы довольны оправданием?

— Конечно, я довольна. Чемпионат России проходит каждый год. Это все, что я могу сказать.

— Это уже прогресс.

— Да, это уже прогресс. (Смеется.)