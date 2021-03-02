Ученицы Тутберидзе снова побеждают, но Этери недовольна. Что не так с Акатьевой и Петросян?

Тренер считает, что фигуристкам не хватало эмоций.

Финал Кубка России. Юниорки. Итоговое положение

1. Софья Акатьева — 241,04 балла

2. Софья Самоделкина — 223,67

3. Аделия Петросян — 204,22...

8. Вероника Жилина — 184,75

После распределения последних квот на чемпионат мира финал Кубка России не завершился, поскольку сразу после взрослых на старт вышли юниоры. Они не решали на этом турнире каких-либо важных спортивных задач, но при этом возможность еще раз проверить свой технический потенциал в соревновательных условиях дорогого стоит. Тем более набор прыжков у юниорок порой даже сложнее, чем у взрослых. Жаль только, что в отличие от взрослых соревнований на юниоров не пускали зрителей и четверные с тройными акселями исполняли при пустом зале «Мегаспорта».

Жилина пока не может прийти в себя после разрыва с Розановым

Первая же фигуристка, которая вышла на лед в произвольной программе, сильно интриговала своим техническим контентом. Вероника Жилина — невероятный уникум, выучивший тройной аксель с четверным уже в 11 лет. Сейчас ей 12, и ультра-си она регулярно исполняет уже почти год. Но сейчас спортсменка проходит через сложный этап в жизни. Ряд сложностей вынудил ее прекратить сотрудничество с тренером Сергеем Розановым, и, хоть Жилина числится в «Ангелах Плющенко», по факту с ней работает исключительно ее мама — Людмила Алферова.

Вынужденный отказ от тренировок с Розановым, психологические потрясения, ряд неудачных турниров — все это, безусловно, сказывается на совсем еще юной девочке. Уже по короткой программе, где Жилина заняла последнее место, было понятно, что пока она не готова соревноваться на равных с лучшими российскими юниорками. Из-за неудачной короткой она и выступала под первым стартовым номером сегодня. В произвольной Вероника выглядела поувереннее, но все равно прокат получился не самым лучшим. Тройной аксель — падение без всяких шансов, срыв каскада с четверным тулупом, и разве что вторая попытка зайти на квад получилась удачной. В остальных элементах Жилина не допустила грубых ошибок, но ей точно не хватало уверенности в себе. От этого, вероятно, не было в прокате и эмоций, из-за чего невероятно нежная программа смотрелась сухо и неестественно.

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Тутберидзе искала недочеты в прокатах своих учениц

Претензии к эмоциям были и у Этери Тутберидзе к Софье Акатьевой. Сразу после проката Софьи тренер ее отчитала, сказав, что во время программы нужно почаще улыбаться. На что Софья парировала, отметив, что поменяла настроение во второй половине программы. Сидя в кис-энд-край, Тутберидзе активно обсуждала тонкости хореографии с Акатьевой, особенно жаркие обсуждения были вокруг последней дорожки шагов. В какой-то момент Софья даже не выдержала и выдала то ли в шутку, то ли всерьез: «Ну все, хватит!» Понять негодование Акатьевой можно, поскольку она показала точно лучшее выступление в сезоне и искать недочеты в таком прокате — это не лучшая идея. Потрясающий каскад из четверного тулупа с двойным, высокий и пролетный тройной аксель, мощные и выразительные линии, плавные движения по ходу программы. Как же жаль, что во взрослые Акатьевой еще не скоро и на Олимпиаде в Пекине мы ее точно не увидим.

Как и Аделию Петросян, которой даже до выхода на международный юниорский уровень нужно подождать еще целый сезон. Петросян в Москве была, наоборот, менее уверенна, чем в Красноярске на первенстве России, где она ярко выступала как на льду, так и за его пределами, рассуждая о перспективах возвращения Нагорного Карабаха в Армению. По словам Аделии, своим прокатом под музыку «Арцаха» она хочет вдохновить жителей региона и военных на борьбу, но сегодня, пожалуй, Петросян не убедила, и претензии к художественной стороне выступления от Тутберидзе к Аделии были не беспочвенными.

Этери явно была недовольна выступлением Петросян и не скрывала своего возмущения даже перед телекамерами. «Нельзя выбрасывать программу! — отчитывает Тутберидзе свою юную ученицу. — Ты разве не знаешь, что тебе во второй части показывать эмоции?» Тренер «Хрустального» утверждает, что Аделия закончила у себя в голове кататься уже на второй минуте программы, когда у нее пошли сомнения. И дальше она думала исключительно об элементах, как бы не ошибиться, а о хореографии вообще забыла, не попадая под музыкальные акценты. Кроме того, Петросян замешкалась перед началом проката и чуть было не получила штраф за ошибку со временем. «Ты начала раньше времени поправлять ботинок, а это уже движение», — указала она своей спортсменке. Петросян сидела и слушала тренера совершенно понурой. Не понимая, очевидно, почему на нее идет такое давление. «Дело абсолютно не в том, что ты заняла третье место, а в том, как ты выступала», — сказала Тутберидзе сразу после объявления оценок.

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Самоделкина отказалась от тройного акселя и четверного риттбергера

Второе место ожидаемо у Софьи Самоделкиной. Ученица Сергея Давыдова весь сезон гналась за сверхсложными программами Акатьевой, удивляя собственным набором прыжков. Первая их очная встреча для Самоделкиной не задалась — спортсменка ЦСКА неудачно выступила как в короткой, так и в произвольной, не попав в итоге даже в тройку лучших. В финале Кубка России короткая у Софьи тоже вышла не самым лучшим образом, но зато в произвольной она отыграла небольшое отставание от Петросян и максимально приблизилась к Акатьевой. Два чистых четверных сальхова — элемент был нестабильным у Самоделкиной до этого старта, но сейчас, очевидно, проблемы в прошлом. Ведь и на шестиминутной разминке она несколько раз заходила на этот прыжок, и он получался очень легко и уверенно.

Правда, Самоделкина отказалась от тройного акселя и не стала пробовать четверной риттбергер. А без этих прыжков о борьбе с Акатьевой в идеальной ее форме не может идти и речи. Тем более что по компонентам и надбавкам за исполнение Софья из ЦСКА сильно уступает Софье из «Самбо-70». И от извечной проблемы глупых ошибок Самоделкина тоже до сих пор не избавилась. На этот раз разблокировано достижение «сорванное вращение». Она не смогла докрутить последний оборот и потеряла несколько баллов.