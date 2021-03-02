Знаменитый тренер пряталась за шторой, пока ее дочь впервые выступала после травмы в финале Кубка России в юниорских танцах на льду

1 марта. Москва. Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Диана Дэвис год назад получила травму на тренировке в «Хрустальном». Танцевальная пара Диана Дэвис — Глеб Смолкин была вынуждена сняться с контрольных прокатов сборной России, пока Диана залечивала перелом ноги.

1 марта. Москва. Этери Тутберидзе. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Этим вечером в «Мегаспорте» за первым прокатом дочери после восстановления следила особенная болельщица — мама Дианы Этери Тутберидзе, которая не скрывала напряжения от предстоящего выступления.

1 марта. Москва. Этери Тутберидзе (слева). Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

На первых секундах Этери Тутберидзе пристально наблюдала за движениями дочери на льду, но стальных нервов тренера не хватает надолго.

1 марта. Москва. Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Для танцев такая тяжелая травма, которую перенесла Диана, — большая редкость. Намного чаще подобные повреждения получают партнеры в спортивных парах.

1 марта. Москва. Этери Тутберидзе. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Этери Тутберидзе не простояла у бортика и пятнадцати секунд. Знаменитый тренер ушла за шторы и не появилась оттуда до завершения выступления Дианы и Глеба.

1 марта. Москва. Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Но несмотря на волнение мамы и дочери, прокат получился чистым и завершился без каких-либо проблем.

1 марта. Москва. Этери Тутберидзе. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Услышав финальные аплодисменты, Этери Георгиевна возвращается к площадке. Пока еще не понимая, как именно выступила Диана.

1 марта. Москва. Диана Дэвис и Глеб Смолкин с тренером. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Радостный вечер для всей семьи Тутберидзе и партнера Дианы: после короткой программы пара Дэвис — Смолкин на первом месте!

1 марта. Москва. Этери Тутберидзе (справа). Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Заслуженные аплодисменты в адрес дочери, которая не опустила руки и преодолела очень сложный период в карьере. Мама может ею гордиться!