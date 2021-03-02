Как Тутберидзе болела за дочь. Дэвис и Смолкин — лучшие в ритм-танце
Диана Дэвис год назад получила травму на тренировке в «Хрустальном». Танцевальная пара Диана Дэвис — Глеб Смолкин была вынуждена сняться с контрольных прокатов сборной России, пока Диана залечивала перелом ноги.
Этим вечером в «Мегаспорте» за первым прокатом дочери после восстановления следила особенная болельщица — мама Дианы Этери Тутберидзе, которая не скрывала напряжения от предстоящего выступления.
На первых секундах Этери Тутберидзе пристально наблюдала за движениями дочери на льду, но стальных нервов тренера не хватает надолго.
Для танцев такая тяжелая травма, которую перенесла Диана, — большая редкость. Намного чаще подобные повреждения получают партнеры в спортивных парах.
Этери Тутберидзе не простояла у бортика и пятнадцати секунд. Знаменитый тренер ушла за шторы и не появилась оттуда до завершения выступления Дианы и Глеба.
Но несмотря на волнение мамы и дочери, прокат получился чистым и завершился без каких-либо проблем.
Услышав финальные аплодисменты, Этери Георгиевна возвращается к площадке. Пока еще не понимая, как именно выступила Диана.
Радостный вечер для всей семьи Тутберидзе и партнера Дианы: после короткой программы пара Дэвис — Смолкин на первом месте!
Заслуженные аплодисменты в адрес дочери, которая не опустила руки и преодолела очень сложный период в карьере. Мама может ею гордиться!
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