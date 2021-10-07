«В этом сезоне выступать не буду». Мужчины Тутберидзе пропали с радаров

Что происходит с учениками-одиночниками самого успешного российского тренера.

В мире множество стереотипов. Москва — не Россия, «Почта России» не умеет доставлять быстро письма, а у каждого таксиста был свой бизнес. Иногда они даже подтверждаются статистикой. В фигурном катании есть свой: у Этери Тутберидзе много успешных девушек, но никак не получается с мужчинами.

За женской частью ее команды вприщур следят все последние сезоны, включая нынешний олимпийский. А что происходит у парней? Вроде бы они находятся в тени совсем не слабого пола, а на деле здесь есть о чем побеспокоиться и за что порадоваться. Тем более что логично от этих ребят ждать прорыва — рано или поздно у лучшего тренерского штаба России должно же начать получаться и на этом фронте.

«Хрустальный» анализируют по Instagram

Для начала: кто сейчас в мужской команде «Хрустального»? Это взрослый фигурист Даниил Самсонов и несколько юниоров старшего и младшего возраста — Всеволод Князев, Николай Колесников, Арсений Федотов. Есть еще два грузина — Морис Квителашвили и Ника Егадзе. Сразу ответим на аргумент про Сергея Воронова — да, именно с Этери Тутберидзе он взял серебро чемпионата мира в середине 2010-х, так что некоторые профессиональные успехи с противоположным полом у тренера есть.

Но за нынешний неполный сезон-2021/22 с мужской сборной Тутберидзе произошло столько событий, что перечислять их не хватит пальцев одной руки. Хотя обычно из этой группы утекает мало, да и официальная информация дозирована. Главное, что за месяц олимпийского сезона обнаружили через раскопки фанаты-археологи, — это то, как Алена Косторная на короткое время заблокировала Этери Тутберидзе в Instagram. После этого Алена быстро подписалась снова, но Этери Георгиевна, например, все еще на чемпионку Европы не подписана — нет ее в славном списке.

Подписки Этери Тутберидзе. Фото Instagram

Может, Алена каталась с телефоном в кармане и кнопки сами нажались во время успешного акселя. А можно предположить, зная характер Косторной, что конфликт случился наяву. Instagram-аналитика — это вообще прекрасный формат, который могло взять на вооружение только фигурное катание. Очень удобный — любая гипотеза верная при хорошем воображении.

Зато с мужчинами у Тутберидзе как раз все видно. И главная, самая взрослая троица Самсонов — Князев — Лукин этой осенью разошлась в разных направлениях.

16-летний Даниил Самсонов должен был стать главной звездой «Хрустального» в новом олимпийском цикле. Невысокий, но прыгучий москвич будто напоминал чемпионскую продукцию этого завода на Профсоюзной. Просто новая линейка. Однако у Дани серьезные проблемы со здоровьем, у него диагностировали синдром Осгуда-Шляттера, да и спина тоже не стальная. Поэтому с февраля 2020 года он поучаствовал лишь в одном соревновании — первенстве России 2021 года, на котором занял седьмое место.

Даниил должен был участвовать в контрольных прокатах сборной в Челябинске, но снялся за несколько дней до начала. Что, конечно, должно было напрячь — Самсонов, несмотря на пропуски, еще и получил два этапа «Гран-при».

Однако тут начинаются хорошие новости. Корреспонденту «СЭ» подопечный Тутберидзе рассказал, что «готовится ко всем заявленным турнирам». Сейчас он находится в Узбекистане, где получает американскую визу для участия в «Гран-при США». Второй этап — в Японии. Однако много ли потерял в технике Даниил за почти два года без турниров — вопрос открытый. Если он вернется в форме сезона-2019/20, когда стал чемпионом России среди юниоров, то ворвется в борьбу за олимпийские путевки. Часто группа Тутберидзе держит в секрете новые элементы и огорошивает ими на соревнованиях. По информации ISU, Самсонов в короткой программе будет кататься под Рахманинова, в произвольной — под Woodkid и Beatles. Но, учитывая его болячки, за здоровье человека при олимпийских нагрузках боязно (здесь должен стоять смайл с хватающейся за голову Киирой Корпи).

Еще один ученик из троицы — Всеволод Князев. У него все еще сложнее. Всеволод тоже не выступал с национального первенства, где занял неудачное во всех смыслах 13-е место. Хотя за год до этого тоже стал лучшим в России, но в так называемом старшем возрасте.

А сезон для него начался так — с операций.

Князев рассказал «СЭ», что в этом сезоне его на соревнованиях мы больше не увидим, но карьеру завершать он не собирается: «Буду в следующем сезоне». Неприятная потеря. Еще одна потеря случилась другим образом. Не заросла тропа из «Хрустального» в академию «Ангелы Плющенко», и по еще не заметенным следам Трусовой и Косторной туда перешел Марк Лукин. В своих соцсетях он сдержанно, но поблагодарил предыдущих тренеров.

Как и любой другой переход, этот вызвал массовую поломку копий — то ли самого Марка выгнали, то ли он не выходил на связь. Что точно можно сказать — результаты Лукина, единственного из трио, кто добрался до льда, не впечатляли (170 баллов на Кубке Москвы). Сами родители решили забрать парня, или его попросили забрать, или он молча пешком с котомкой дошел до «Горок-10» — уже не столь важно.

У более молодого поколения — успехи

Вроде бы все печально. Однако скажем объективно — сейчас самая талантливая (и здоровая, слава богу) плеяда талантов у команды Тутберидзе в более младшем возрасте. Это Федотов и Колесников. Они интенсивно выступают и небезмедально, хоть пока без больших побед в этом сезоне. Но, в конце концов, тот же Колесников — чемпион России еще в одном разряде — младшем возрасте. Федотов на том же турнире взял бронзу.

На первом этапе Кубка России, который для юниоров теперь зовется Кубок Федерации, Колесников почти сделал чисто три четверных подряд в произвольной программе (один в каскаде) и едва не вытащил себя а-ля Мюнхгаузен с шестого на первое место. Федотов на Кубке Москвы сделал три тройных акселя за два дня, и попробуйте вспомнить, давно ли вы видели за аксель GOE +3,20?

В общем, возможно, в группе Тутберидзе образовалась некоторая лакуна между двумя поколениями, но через пару лет именно в честь Колесникова и Федотова будут слагать песни типа «Ты был мечтою моей хрустальною». С такой динамикой этим ребятам под силу и с Ченом биться. А в мужском одиночном катании у нас давно не было претендентов на мировое золото. Лукин лицезреет воочию последнего из них.

И еще пара соображений в качестве итога перед обличительными комментариями под статьей. Во-первых, в олимпийский сезон основное внимание штаб Тутберидзе уделяет тем, кто готовится к Олимпиаде. Даниил Глейхенгауз в интервью «СЭ» говорил, что передал постановку некоторых программ Георгию Похилюку. Во-вторых, некоторые поражения юниоров происходят из-за более сложного контента и риска. Наконец, не забываем Мориса Квителашвили. Если Нику Егадзе не очень видно, то Морис — призер чемпионата Европы и наверняка поедет на олимпийский командник, пусть и от Грузии. Его вспоминал и бывший ученик Тутберидзе Алексей Ерохов, говоря о порочности логики стереотипа из первого абзаца.

Но, наверное, пока этого мало. И ближайший олимпийский цикл даст ответ на вопрос о совместимости мужского катания и Тутберидзе. Тем более что с переходом в парное и ростом танцевальной пары Дэвис/Смолкин этот тренер может получить представительство в сборной России во всех четырех видах.