«Произошел форс-мажор». Как Самарин победил через кровь на Кубке России в Сызрани

Интервью лучшего на данный момент фигуриста-одиночника России.

Первый этап Кубка России в Сызрани. Мужчины

Итоговое положение после произвольной программы

1. Александр Самарин — 276,51

2. Алексей Ерохов — 264,53

3. Роман Савосин — 247,39

Выступления Александра Самарина в начале олимпийского сезона — настоящее откровение. Снова нестандартные, даже авангардные программы, но на этот раз они смотрятся. Потому что 23-летний армеец делает свой сложный контент. На прокатах он был лучшим, даже сильнее Коляды. В Сызрани он выиграл с супервысокими баллами 276,51. Из них бонусы — 5 баллов, но на старте олимпийской кампании размах впечатляющий.

Про Самарина часто говорят — мужчина с характером, но вот программы — какой-то «кринж», и костюмы, видите ли, не т. е... На мой скромный взгляд, это ханжество. Человек по крайней мере выделяется! Но костюм для нынешней произвольной, кстати, как утверждают источники, может измениться — существует другой, чисто белый вариант. Если кто-то ждал замены.

<br>

Перед отъездом из Сызрани в аэропорт Александр ответил на вопросы корреспондента «СЭ».

Кровь из носа — новый этапчик

— Александр, довольны ли результатом? Баллы высокие, рекордные, но насколько всерьез к ним можно относиться?

— Короткая программа была явно получше, перед произвольной случился некоторый форс-мажор. Практически перед прокатом кровь из носа пошла. Так что немного штормило. Но в целом для начала неплохой результат, приятно начинать с первого места, особенно после прошедшего не очень успешного сезона. Большое спасибо команде, Светлане Владимировне (Соколовской, тренеру. — Прим. «СЭ»), которая в Оберстдорфе вместе с Марком. Держим за них кулаки и верим. Но я понимаю, что это рекордные баллы на нашем старте, на международной арене судейство будет построже. У меня вообще сейчас нет погони за баллами. Есть желание кататься, выступать и спокойно набирать форму, возвращать ту, которая была.

— Кровь из носа — это из-за давления?

— Без понятия. У меня вообще нет с этим проблем обычно. Это такой, новый этапчик. (Смеется.)

— А вы сейчас чувствуете физически себя хорошо? Пик формы недалеко?

— Мы только начинаем и идем постепенно, никуда не торопимся. Но это больше рабочие моменты. Пока скажу, что сейчас будут некоторые старты до «Гран-при», а потом и серия.

— По результатам «Гран-при» можно будет делать выводы? Или там вы тоже не будете включены на полную мощность?

— Скажем так, я сейчас отдаюсь своему делу по мере своих возможностей. Какие есть возможности — настолько и отдаюсь.

— У вас был крутой контент сегодня, вы пошли на два лутца. Замахнетесь на пять четверных, может? Или такое у нас только Трусова может делать?

— Ох, давайте пропустим эту тему.

Мой стиль — не такой, как у других

— Как принималось решение об отправке Марка Кондратюка на Nebelhorn Trophy? Наверное, после контрольных прокатов могли быть разные варианты, включая вас.

— Светлана Владимировна на эту тему высказывалась, мне нечего добавить. У меня нет негативных чувств, мы же одна команда, понятно. Какой может быть негатив? Считаю, в команде и федерацией было принято правильное решение. У меня никаких вопросов.

— Вы как-то говорили, что в курсе про мнение болельщиков — мол, вы «деревянный». Но эта деревянность, кажется, пропадает?

— Мы же работаем, тренируемся. Все равно у меня есть свой стиль катания, не такой, как у других, и не хотелось бы идти на поводу. Понятно, что какая-то деревянность есть, я не отрицаю, но с нашей командой и хореографом Никитой Михайловым были подобраны прекрасные программы, которые показывают мои сильнейшие стороны. Идея была в первую очередь постановщика, но в том числе и моя.

— Вы даже говорили, что вам нравится катать конкретные образы, а не любовь, нежность. Не нравится стандартизированность фигурного катания?

— Есть четкие понятные образы, и мы с ними попали, я их хорошо чувствую. Когда в голове есть четкая картинка, история, это облегчает катание. Но я не хочу глобально об этом говорить. Есть мои программы, мое катание, я думаю о нем.

— Молодой художник Марк Кондратюк не помогал с костюмами?

— Первый раз слышу! Марк — очень разносторонний человек и занимается только тем, что ему нравится. Сейчас просто его хочется поддержать, сил ему пожелать на Nebelhorn Trophy.

— Насколько тренировки на одном катке с конкурентом по сборной влияют на отношения? Есть место дружбе между соперниками?

— Слушайте, я уже один из ветеранов нашей сборной. Старше только Миша Коляда. Я не знаю, как отвечать на этот вопрос. Но из года в год я говорю, что у меня нет проблем в отношениях с другими ребятами. Поэтому — да, мы общаемся, дружим, все прекрасно.

Программа по «Брату-2»? Давайте двигаться постепенно

— После прошедшего сезона появлялось ощущение, что можно уже не вернуться на прежний уровень?

— Много чего было в прошедшем сезоне, не хочется даже и вспоминать. Но он дал урок и пинок, встряхнул голову, все расставил по полочкам. Я сейчас просто наслаждаюсь своим делом.

— А самый успешный сезон, чемпионат Европы с зарубой с Хавьером Фернандесом, вспоминаете? Когда вы едва не оставили его без титула на прощальном турнире?

— Как теплое приятное воспоминание — да. Но не конкретно про Хавьера, а просто о том старте, многое что тогда получилось, был взят определенный рубеж. Завтра я как раз буду участвовать в шоу «Влюбленные в фигурное катание» с его участием. Так что три напряженных дня.

— Шоу — это разрядка?

— Еще одна ступенька в подготовке, контакт со зртелями. Ты один на льду, еще и особые помехи в виде освещения. Так что это и для удовольствия, и для опыта.

— Сызрань понравилась?

— Да, встречали тепло, и вроде бы трибуны небольшие, но была очень заметна поддержка.

(У Самарина даже спросила болельщица на арене: «Что вы говорили про Сызрань в kiss-and-cry? Ягудиным ничего слышно не было!» Александр немного удивился и ответил: «А, да просто поблагодарил».)

— А за пределами дворца?

— Ммм... Дождливо.

— Но нужно ли пытаться поднять престиж Кубка России, больше ездить по таким городам? Или зарубежным челленджерам он в любом случае будет уступать в престиже?

— В том году были причины для поездок по регионам. Но международные турниры все-таки проводятся под эгидой ISU, они рейтинг дают, а это внутренний старт, сравнивать их не очень правильно. Но это важный старт для подготовки к сезону, безусловно. Для меня уж точно.

— Самарин выступал в Самарской области — чувствовали себя своим?

— Трудно сказать, я коренной москвич. Но символизм в этой победе определенный есть.

— Вы представляете ЦСКА. Что вам дала служба в спортивной роте?

— Это прекрасный и полезный опыт. Просто очутиться в этом кругу, прочувствовать — это здорово.

— За футбольный ЦСКА болеете?

— Уф... Иногда смотрю, но больше нравится смотреть топ-чемпионаты. А большее удовольствие доставляют игры сборных. Это немного другое.

— И напоследок — несколько ваших любимых фильмов? Вы же часто по ним катаете, «Джокер», теперь «Матрица».

— «Достучаться до небес». Очень впечатлило «Тихое место», первая часть.

— А русские? Если брать эпоху «Матрицы», вспоминается Балабанов, наверное.

— О да. «Брат-2» — само собой, культовый прекрасный фильм, «Сестры» те же.

— Может, программу по «Брату-2»?

(Смеется.) — Давайте двигаться постепенно.

А еще давайте пожелаем, чтобы уже скоро результаты наших парней изменились настолько, что вопросы про пять четверных будут восприниматься с юмором. Или станут неактуальны.