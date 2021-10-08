Эксперимент Тутберидзе с парами пока проваливается. Тарасова и Морозов не в форме

На турнире в Финляндии дуэт «Самбо-70» без шансов уступил паре Тамары Москвиной.

Finlandia Trophy

Мужчины

1. Джейсон Браун (США) — 262,52

2. Михаил Коляда (Россия) — 256,98

3. Дмитрий Алиев (Россия) — 249,25

Пары

1. Анастасия Мишина / Александр Галлямов (Россия) — 227,13

2. Евгения Тарасова / Владимир Морозов (Россия) — 213,72

3. Эшли Кэйн-Гриббл / Тимоти ЛеДюк (США) — 193,00

Турнир в Финляндии традиционно собирает много ярких спортсменов из России. В этот раз нас ждет первая в сезоне соревновательная битва между двумя трикселистками Алёной Косторной и Елизаветой Туктамышевой. Но и до начала женского одиночного было на что посмотреть. Например, на противостояние Этери Тутберидзе с Тамарой Москвиной через Евгению Тарасову с Владимиром Морозовым и Анастасию Мишину с Александром Галлямовым, а также на наших парней-Михаила Коляду, Дмитрия Алиева и Евгения Семененко. Какие выводы можно сделать по итогам прокатов в Эспоо и стоит ли бить тревогу за эксперимент по устройству в «Хрустальном» отделения парного катания?

Серьезная проверка для фигуристов в начале сезона

Когда этим летом знаменитый тренер Этери Тутберидзе подписалась под крайне неоднозначный проект, а то есть решила заняться парным катанием, изначально было много вопросов. Возможности для отхода Тутберидзе себе не оставила — она открыто критиковала систему подготовки вида у других специалистов и обещала насытить его новыми идеями. Но главное -победами! Цель для Евгении Тарасовой и Владимира Морозова была заявлена одна — золото Олимпийских Игр в Пекине. Насколько прямо сейчас ребята близки к своей задаче? Начало сезона вызывает крайне противоречивое впечатление от их прокатов. Начнем с того, что жалеть никто ребят в «Хрустальном» не стал. На дворе начало октября, а фигуристы откатали уже четыре турнира. Нехилый график для олимпийского года и подобные нагрузки, конечно, могут сказаться ближе к старту в Китае. С другой стороны, четыре старта в начале осени-отличная выборка, которая позволяет уже вполне отчётливо говорить об изменениях в паре после начала для нее работы в новом коллективе и о дальнейших перспективах.

О результатах нужно говорить в контексте собственного позиционирования. Понятное дело, что на старте не стоит показывать свой максимум и титул чемпионов Finlandia Trophy вряд ли был пределом мечтаний для Тарасовой и Морозова. К тому же он у них и так есть. Но вот если ты замахиваешься на олимпийский триумф, то неплохо было бы с первых прокатов всем показывать свой истинный уровень. Поездки в США, Челябинск и Сызрань ощущения удовлетоворенности судя по всему не дали ни большинству экспертов, ни самим ребятам и их тренерам. Многие выделяли изменившийся подход к дисциплине у фигуристов, который ощущался даже с экрана телевизора и креатив от Даниила Глейхенгауза, но в сухих цифрах Евгения и Владимир были далеко даже от примерных раскладов на олимпийскую бронзу. Перед Эспоо анонсировались серьезные изменения, а Максим Траньков говорил о выученных уроках сентября. Тогда что пошло не так.

Успешная программа Глейхенгауза и отказ от постановки Жулина

В Эспоо короткая удалась Тарасовой и Морозову практически идеально, а значит практику с привлечением сторонних хореографов в «Самбо-70» будут прекращать. Постановку под «Лунный свет» от одного из отечественных мэтров Александра Жулина многие хвалили, но продержалась она всего один старт. Сразу после полуподвального Cranberry Cup вновь обратились к собственному творческому гению. «После первых соревнований в США, которые Вова с Женей выиграли, мы всей командой собрались и, прислушавшись к разным мнениям, приняли решение программу поменять, — рассказывал Траньков в сюжете Первого канала. — Заготовка уже была, Даня Глейхенгауз начал генерировать идеи, у него их очень много». Программа под саундтрек из фильма «МЫ. Верим в любовь» от Даниила также пришлась по вкусу специалистам, но сам факт, что вновь в «Хрустальном» мы видим труды пера одного и того же человека, расстраивает. У Жулина, по словам Транькова, тренерский штаб не видел динамики и амплитуды, которые раскрывали бы сильные стороны россиян.

Раз судьи не жалеют компонентов фигуристам, значит программа Глейхенгауза действительно удачная. Правда сама по себе победить не даст ни одна постановка. К примеру, с произвольной много нюансов у Анастасии Мишиной и Александра Галлямова. Далеко не все поняли идеи Тамары Москвиной по современной адаптации советской классики от Георгия Свиридова. В короткой Мишина упала и отставала от Тарасовой с Морозовым, после чего в микст-зоне Тамара Николаевна намекнула на возможные изменения в произвольной. Но вышли Мишина с Галлямовым ровно с той же вариацией программы, которую мы видели и на контрольных прокатах в Челябинске. На Урале критиковали как саму мелодию, так и ее нарезку. В то же время Москвина утверждает о позитивной реакции на программу за рубежом. ««,б — сказал .Так как прокат в Финляндии вышел победным причин теперь отказываться от постановки у петербуржцев точно не будет.

Победа Мишиной и Галлямова и поражение Коляды

Тарасова и Морозов в свою очередь произвольную выдали неплохую с точки зрения презентации, но крайне слабую с точки зрения техники. Собственно, для этого они и шли к Тутберидзе — «настроить» прыжки партнерши и помочь с выбросами партнеру. Для этого у ребят под боком теперь большая команда — от Сергея Дудакова до Павла Слюсаренко, который специализируется конкретно на парных элементах. Сегодня ошибки были на каскаде и выбросе, так что минус себе поставить могут оба тренера. Но главное — минус пока идет в карму и самой Этери Георгиевне. Ее дуэт без шансов уступает паре Москвиной, разрыв по итогам двух программ вышел больше 15 баллов. Такое ощущение, что перед нами все те же Владимир и Евгения. Неплохие с точки зрения потенциала, но крайне слабые на практике. С гениальной короткой, после которой они лидируют и ужасной произвольной, оставляющей по итогу ни с чем. Понятное дело, что времени совместной работы прошло немного. С другой стороны той же Косторной полугода было достаточно для превращения от рядовой спортсменки первенства Москвы до призера взрослого чемпионата России.

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Ждем мы превращения в ясного сокола и от Михаила Коляды в команде Алексея Мишина. Явных провалов у него после начала тренировок в «Юбилейном» не наблюдается, но и реальную борьбу с мировыми топами, которую мы все же ждали к олимпийскому сезону не видим. В Финляндии вышла неудачная короткая и средняя произвольная. В купе с не самым очевидным судейством поражение от американца Джейсона Брауна, самый сложный элемент которого каскад тройного акселя с двойным тулупом. Три практически чистых квада выдал Евгений Семененко, но международные арбитры его не особо жалуют — только пятое место. Дмитрий Алиев исполнил в тройку четверной лутц и с помаркой на приземлении четверной тулуп, заняв третье место. У Коляды степ-аут на тулупе и «бабочка» на акселе, поэтому согласиться с мнением о предвзятости в адрес россиян вряд ли справедливо. Подобное поражение, наоборот, полезно, как Коляде, так и Тарасовой с Морозовым. Это колокол, который уже бьет в набат. И если планы выиграть медали в Пекине для них еще актуальны, то пора бы прислушаться к этому звону.