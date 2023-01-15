Харьковчанин с итальянцем не поделили русскую партнершу? Трагифарс в российских танцах

Одна из лучших пар России Ирина Хавронина и Дарио Чиризано разошлись — в этом винят третьего танцора.

Спорт в России — стране, где вечная мерзлота покрывает 65% территории, часто напоминает трагикомедию, иногда с элементами фарса. Но российские танцы в нынешнем сезоне перебивают все мыслимые рекорды.

На этих выходных стало известно (пока — по неофициальным источникам) о распаде пары Ирина Хавронина/Дарио Чиризано. Ирина отписалась от всех фан-аккаунтов пары в соцсетях и самого Чиризано.

Что происходит в российских танцах?

До этого распались — Морозов/Багин, Морозов/Нарижный, завершили карьеру либо временно ушли из спорта Синицина/Кацалапов, Степанова/Букин и Загорски/Гуррейро. Дэвис/Смолкин, возможно, метят в другую сборную. Лидеры сборной Худайбердиева/Базин не провели ни одного большого старта без падений. Две из пар, завоевавших медали чемпионата России, были созданы в этом году (Шанаеаа/Дрозд и Пасечник/Некрасов). Передача «Давай поженимся» отдыхает. Скорее это уже «Давай разведемся».

Впрочем, шуток на тему непостоянства российских танцев сейчас в интернете ходит много.

Очень вероятно, что вскоре появится пара Хавронина/Нарижный.

И все же история Хаврониной/Чиризано стоит особняком.

Злые гении Тутберидзе

Во-первых, потому что они — чемпионы юношеских Олимпийских игр и одни из самых многообещающих танцоров России. На финале Кубка России в 2019 году пара обыграла Дэвис и Смолкина и даже привела в негодование Этери Тутберидзе, которая назвала свою дочь и будущего зятя настоящими победителями турнира: «Для меня эта пара — абсолютные победители финала Кубка России. Победители без вопросов».

Чемпионат России пара не смогла закончить из-за болезни партнерши, но в ритм-танце заняла пятое место. Что многих удивило — мол, ребят придержали. И, надо признать, это могло повлиять на решение партнерши, которая была инициатором разрыва.

Ирина Хавронина и Дарио Чиризано. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Подозрение на любовно-спортивный треугольник

Во-вторых, потому что крайне мутным кажутся обстоятельства, при которых случился разрыв. Дарио все устраивало. Есть основания полагать, что на разрыв повлиял расход в другой паре — Аннабель Морозов/Девид Нарижный. Недавно стало известно, что Хавронина и Нарижный находятся в романтических отношениях. Фигурное катание уже настолько популярно, что люди на Никольской улице Москвы могут узнать танцоров сборной России и сфотографировать.

В-третьих, забавно, что в обеих парах речь идет о фигуристах с зарубежными корнями. Чиризано родился в итальянском Кротоне и переехал в Россию в детстве. Нарижный родом из Харькова.

Дальше начинается область домыслов. Однако опрошенные «СЭ» спортсмены утверждают, что дело было примерно так: Нарижный поставил своей партнерше (в общем смысле этого слова) условие бросить партнера по танцам. Очевидно, Девиду нужно было искать новую партнершу после странного развода с Морозов — якобы из-за нежелания Девида лететь в США за тренировками. Хотя поговаривают, что и между самими фигуристами отношения ухудшились. Сторона Нарижного молчит, хотя у нее была возможность опровергнуть слухи. Впрочем, нужно ли ввязываться в дискуссию со всеми вытекающими последствиями, большой вопрос.

В этом же ключе стоит вспомнить драку на четвертом этапе «Гран-при» между Андреем Багиным и Девидом Нарижным — между парнями не было, по сути, никаких отношений, заочно они вряд ли могли друг друга любить, но суть в том, что Девид даже не участвовал на том этапе и пришел поддержать Ирину. И, поговаривают, именно на теме результата Иры и столкнулись два танцора.

Аннабель Морозов и Девид Нарижный. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

В танцах нет стабильности

Но логика вырисовывается довольно однозначная — Девид Нарижный, оказавшись без партнерши, приложил усилия к тому, чтобы «отбить» Ирину.

Эксперт YouTube-канала «Кваксель» бывшая танцорша Бетина Попова также удивлена ситуацией в российских танцах:

— Многие разошлись, и, казалось бы, скатанные пары должны этим воспользоваться и выигрывать. Из тех, кто распался и встал с новыми партнерами, выиграли только Пасечник/Некрасов — видно, что им удобнее кататься в новом сочетании, они смотрятся органичнее. Это не значит, что их предыдущие партнеры хуже, они были замечательные. Но Лиза и Максим прямо совпали вместе и сильно шагнули вперед.

У остальных, кто поменялся парами, такой прогресс за сезон не виден. Они, конечно, в чем-то улучшились. Но ощущения, что стали топ-парой, нет. Конечно, создание нового дуэта — это сложный путь. Для меня странно, что многие решились на такой риск. Наверное, нужно уметь ценить своих партнеров и стараться идти дальше с ними. Да, я тоже меняла партнеров. Но мы прошли весь юниорский возраст и поменялись, переходя в мастера спорта.

Но на тот момент было много пар, выступавших много лет вместе. И не было возможности ворваться в танцы и всех снести. Сейчас же такой шанс есть — и у юниоров, и у существовавших год назад пар. Но почему-то так случилось. Хочется надеяться, что к новому сезону останутся хотя бы те дуэты, которые мы имеем в текущем, — сказала Попова.