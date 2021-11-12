Невероятная драма в Токио! Российскую фигуристку в слезах унесли с катка прямо перед выступлением

Дарья Усачева не смогла побороться за победу на «Гран-при Японии» из-за травмы на разминке.

Фигурное катание. «Гран-при Японии«

Женщины. Короткая программа

1. Каори Сакамото (Япония) — 76,56

2. Мана Кавабе (Япония) — 73,88

3. Ён Ю (Южная Корея) — 68,08

Дарья Усачёва (Россия) — снялась.

Главные события этапа произошли еще до его начала — шеренгу участников основательно выкосило после травм. Не приехала главная японская звезда Рика Кихира. А прямо перед вылетом снялась Александра Трусова. То есть не снялась, как уточнили в федерации, а пропустила этап по настоянию врачей. Ну вы поняли, да? Взрыв газа — это же тоже хлопок.

Единственной россиянкой осталась напарница Трусовой Дарья Усачева — так что впервые с 8 декабря 2018 года в женском одиночном Россия может остаться без золота. И осталась. То, что произошло в перерыве между соревнованиями женщин, не укладывается в голове.

Бедствие Усачевой

Коротко для тех, кто смотрит фигурное катание редко. Участницы делятся на так называемые разминки — по 5-6 человек. Перед стартом каждой группы все вместе они выходят на лед и, собственно, разминаются шесть минут. Вот в эти шесть минут и произошла трагедия Усачевой.

Она зашла на тройной флип, в итоге сделала два оборота и крайне неудачно приземлилась на правую ногу. Скорее всего, повреждение случилось еще при толчке. Так или иначе — со слезами, с болью на лице Усачева доехала до бортика и не смогла покинуть каток самостоятельно. Ее на глазах у разочарованной Этери Тутберидзе унес врач сборной России Филипп Шветский.

Произошла заминка, у судейских столиков пошло обсуждение, кто должен выходить на лед. Однако спустя пару минут по залу объявили — Усачева снимается с соревнований.

Заявиться, например, завтра отдельно на произвольную программу и попробовать по ее итогам набрать сумму больше, чем у остальных за две программы, нельзя — слишком нестандартное мышление для зарегулированного фигурного катания. Впрочем, Даше сейчас вряд ли до выступлений. Здоровья спортсменке, которая была самой везучей в группе Тутберидзе — без ультра-си реально претендовала (и верим, претендует) на Олимпиаду.

Глейхенгауз комментировал травму в прямом эфире и ответил про Косторную

Всему этому придавало сюрреализма то, что на Первом канале женщин комментировал Даниил Глейхенгауз, тренер Усачевой и главная звезда уходящей недели. Его, в общем-то, обычные для большинства видов спорта слова о Косторной в фигурном катании вызвали шквал негодования. «Нам не нужна благодарность, нужно помочь ей достичь максимума», — так звучала фраза. Разумеется, комментарии в Instagram заполонили вопросы о том, нормально ли такое с точки зрения педагогики. Однако соревнования шли, а Даниил разглядывал недокруты и отвечал на (довольно интересные) вопросы о рабочем графике в «Хрустальном».

Падение Усачевой он откомментировал подавленно, но хладнокровно. Как настоящий профессионал телерепортажа. Без криков, почти без вздохов. И вот мы видим, как она уезжает с катка, «очень неожиданно»... Наверное, тренер только этого штаба мог так по-рабочему спокойно встретить вылет своей фигуристки за полтора месяца до чемпионата России. Теперь в лазарете «Хрустального» Усачева и Трусова, и не совсем понятно, что с Аленой Косторной.

Вопрос про Алену все же прозвучал. Уже на второй участнице «Гран-при» грянул тройной аксель — Мана Кавабе сделала его под «Зиму» Вивальди, так что спрашивать можно было уже тогда, сплошные ассоциации с «нашей любимой», как назвал Косторную Глейхенгауз. Но было рано. Заветные слова прозвучали позже:

— С тех пор как я вернулся из Италии, мы провели несколько тренировок, Алена катает с настроением, хорошо тренируется. Надеюсь, дальше продолжит так же.

В общем, стороны замирены. И про триксель тоже поговорили. Все нормально, снова по-домашнему.

Триумф японок

Кавабе, между тем, стала претенденткой на победу со своим личным рекордом 73,88, схватилась за маску и через стеклянный барьер дистанционно обняла тренера.

Вторую попытку тройного акселя предприняла американка Эмбер Гленн — но у нее получился какой-то аксель назад, зубец воткнулся в лед, и пришлось разворачиваться обратно. Двойной аксель Усачевой — точно лучше, чем это.

А выиграла без ультра-си — и заслуженно — Каори Сакамото, приземлившая все прыжки и получившая 76,56 балла. Помарка с ребром на лутце помешала набрать еще больше. Ен Ю и Алиса Лью также заходили на триксель — но упали.

Однако кто теперь уверенно скажет, что российские фигуристки доминируют в мире? К февралю цена этого доминирования может возрасти настолько, что японки нас догонят. Может, стоит придержать коней внутренней конкуренции?