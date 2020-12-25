Бойкова и Козловский толкнули сильную речь о журналистике, но проиграли. Тарасову и Морозова оштрафовали за опоздание

Первый день чемпионата России принес суперэмоциональные парные соревнования и глубокие диалоги на пресс-конференции.

Коляда крушит соперников без суперконтента

Продолжу упорно говорить, что пары сейчас смотреть едва ли не более интересно, чем любой другой вид, включая женское одиночное. В семи баллах после короткой программы — пять пар. Были не очень печатные эмоции Максима Транькова, несуразные ошибки — из-за задержки старта Тарасова и Морозов потеряли балл, — неожиданные срывы двух пар Тамары Москвиной. Короче, полноценный сюжет — и это всего лишь короткая программа. Которую, разумеется, подогрели последние заявления в публичном пространстве. Можно обвинять СМИ в искусственных набросах — но в истории с «очередью» все как раз произошло абсолютно естественно. И это хорошо — парам пора отыгрывать у женской одиночки отданные ей висты.

Главным героем у мужчин снова стал Михаил Коляда — который подтвердил лидерство в сезоне результатом в 102 балла. Но Макар Игнатов оказался очень близко. И мог даже выиграть! Будь чуть точнее на четверном риттбергере, где потерял два балла. Одновременно с этим показалось, что пару баллов на каскаде могли забрать и у Коляды. Сейчас между ними — четыре. Но расклад абсолютно по делу, и общее впечатление от проката Михаила выезд с тулупа не испортил.

Подробнее о выступлении ученика Алексея Мишина вы можете прочитать здесь.

В танцах нынче тоже плотно, но первая четверка была в общем и целом прогнозируема. Однако идею о том, что в танцах есть некая очередь (о которой в свое время говорил Дмитрий Козловский), танцоры отвергли. Хотя она уже стала мемом.

Спортивный Челябинск лихорадит

Буквально в одно время с тем, как фигуристы на пресс-конференциях рассыпались в комплиментах Челябинску (заслуженно), в городе происходили весьма интересные события. Так, министра спорта области Леонида Одера отправили в отставку. Вернее, о его скором уходе объявил местный губернатор Алексей Текслер. И дело — вы не поверите — в том числе и в плохом фигурном катании. В прошлый Новый год на арене «Трактор» прошло шоу «Снежная королева» — и при цене 1,5 тысячи рублей за билет оказалось крайне низкого качества. Затянулись и спортивные стройки — дворец для шорт-трека и биатлонный комплекс имени Ишмуратовой. Все это привело к выговорам, а затем и к увольнению.

Тем не менее сам турнир продолжает поражать. Церемония открытия была нашпигована спецэффектами и, пожалуй, может претендовать на статус лучшей за последние годы. Во дворце — куча фан-активностей. Придраться практически не к чему.

Челябинск. Чемпионат России.Пары. Короткая программа



1. Евгения Тарасова/Владимир Морозов — 80,65

2. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — 77,48

3. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин — 77,01

4. Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов — 74,51

5. Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 73,25

6. Ясмина Кадырова/Иван Бальченко — 68,69

В битве пар москвичи пока выше Москвиной

Но даже Коляда, простите за оценочное суждение, не тянул на ту феерию, которую выдали пары. Павлюченко и Ходыкин с ходу пробили отметку в 77 баллов, показав лучший для себя результат сезона. Бойкова и Козловский подняли ставки до 77,5 — но для петербуржцев этот результат удачным никак не назовешь. Все шло неплохо до самой концовки, где степ-аут на выбросе словила Александра.

Ход перешел к партнерам и конкурентам по группе — Мишиной и Галлямову. Снова все шло идеально: роскошный выброс лутц, полная синхронность и ощущение «спокухи». Но тут Галлямов сорвал сальхов, сделав «бабочку» — и ребята лишились элемента. Итог — пятое место и необычные эмоции после проката. Анастасия и Александр будто не хотели и дальше разочаровывать публику. Поэтому улыбались, подняли брошенную им игрушку, а Анастасия даже взяла мороженое, как бы скрыв в нем грусть. По заветам Евгения Плющенко, который предлагал эскимо Трусовой после тяжелого «Гран-при».

Ну а затем были три минуты прекрасного «Болеро» от Тарасовой и Морозова. Правда, и они не обошлись без казуса. Слишком долго катились к стартовой позиции — и поэтому начали выступление уже на 33-й секунде подготовки. Разрешено только 30 — и пара получила снижение в один балл. Если в итоге он решит судьбу чемпионата, будет настоящая трагикомедия.

После проката Траньков обращался к Морозову: «Не можете вы все-таки не насрать» (извините, цитата), а опытный партнер изящно сделал ответочку своему тренеру на пресс-конференции, объяснив штраф: «Максим произнес новые напутственные слова, и они были немножко дольше, чем обычно. У него есть к этому талант».

Нынешняя журналистика оставляет желать лучшего

Как это часто происходит у пар, пресс-конференции получились информативными. Тарасова рассказала об опыте перенесенного коронавируса у Морозова, но по-настоящему зажгли Бойкова и Козловский, высказавшись о современной журналистике. Высказавшись критически — но со многим сложно не согласиться. Это достойно мини-пьесы.

— Александра, вы поступили на журналистику. Какой бы вопрос задали сейчас своему партнеру или коллегам?

— Для хорошего вопроса нужно время подумать. После прокатов, на пресс-конференциях нам задают обычно однотипные вопросы.

Козловский: — Спроси меня что-нибудь неоднотипное.

Бойкова (думает несколько секунд): — Ну, если я тебя спрошу, это будет надолго.

Козловский выключает микрофон.

Бойкова: — Давайте следующий вопрос. (Смеется.)

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

— А если так повернуть: как вам вообще нынешняя спортивная журналистика, Александра? Вы наверняка читаете то, что пишут о фигурном катании. (Бойкова кивает.)

Козловский: — Саш, пересядь туда. Дайте стул человеку! (Смех в зале.)

Бойкова: — Честно говоря... Оставляет желать лучшего периодически. Это не камень в чей-то огород. Всем журналистам — я не говорю только про спортивных — сейчас стоит внимательнее подходить к своей работе.

Козловский: — Саша, остановись. (Снова выключает микрофон.)

Бойкова (включает): — Им надо лучше готовиться к интервью, изучать прошлые тексты. Я пробовала их брать и поняла, что это такое. И еще важно не коверкать слова.

Козловский: — Можно я тоже скажу? Я абсолютно согласен с Александрой. На интервью хочется раскрывать себя, иметь больше коммуникации. А вопросы носят однотипный характер, как будто их пишут по какому-то единому жесткому плану. Как вы провели старт, подготовку, как ваши дела — до свидания. Вот вы задали интересный вопрос — мы сидим рассуждаем. Спасибо, что вы хоть как-то разнообразили это формальное мероприятие (аплодирует). Здорово, что мы можем общаться, хочется с журналистами о чем-то говорить, а не просто отвечать шаблонными фразами.

Произвольная программа состоится в субботу в 14:30 по московскому времени.