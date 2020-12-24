Еще летом Михаилу предрекали завершение карьеры, а после короткой программы на чемпионате России он — претендент на Олимпиаду.

Чемпионат России. Мужчины

Короткая программа

1. Михаил Коляда — 102,48

2. Макар Игнатов — 98,30

3. Марк Кондратюк — 90,88

4. Андрей Мозалев — 89,47

5. Александр Самарин — 87,96

6. Артем Ковалев — 87,45

В Челябинске мужчины короткими программами открыли чемпионат России. Из-за коронавируса и его последствий, а также травм и других проблем со здоровьем в полном составе претенденты на попадание в сборную до Урала не доехали, тем не менее заявка на турнире — одна из самых звездных за последние годы. Промежуточное лидерство ожидаемо у Михаила Коляды. После летнего решения сменить тренировочную группу и перейти к Алексею Мишину Коляда преобразился: стал кататься стабильнее, при этом не теряя своих главных качеств — артистизма и выдающегося скольжения. Уже сейчас можно говорить о Коляде как о претенденте на самые высокие места чемпионата мира, а там, глядишь, и Олимпийских игр.

<br />

Коляду преобразил переход к Мишину

Нельзя не отметить чудесное возвращение одного из лучших российских фигуристов этого десятилетия из небытия. Еще летом мало кто рассчитывал, что Коляда вновь будет выступать на серьезном уровне. Он пропустил прошлый сезон практически полностью, долго не тренировался, пока его конкуренты по сборной штурмовали чемпионат Европы и всерьез рассчитывали побороться с Юдзуру Ханю и Нэтаном Ченом на чемпионате мира (помешал коронавирус). Коляда же в это время без сверхсложных прыжков выступал на шоу Елизаветы Туктамышевой, где тоже не сказать чтобы был выразителен. В какой-то момент Михаил и вовсе, сложилось впечатление, замкнулся в себе, и не до конца было ясно, планирует ли он продолжать карьеру и на каком уровне.

Как гром среди ясного неба выстрелила в конце июня новость о переходе от Валентины Чеботаревой, с которой он работал практически всю сознательную карьеру, к Алексею Мишину. Коляда точно не из тех, кто ищет место потеплее и меняет тренеров как перчатки. Ему нужен комфорт и порядок, поэтому смена специалиста — это был ход ва-банк. Все или ничего.

Из-за восстановления после коронавируса Михаил не стал прыгать лутц

Возможно, рано делать выводы по нескольким стартам еще не завершившегося сезона и короткой программы на ЧР, но пока что решение Коляды полностью себя оправдывает. Он обрел стабильность, понял, как ему преодолеть ментальные сложности и правильно готовиться к прокатам. Нашел он общий язык и с Мишиным. Поэтому уже и нет смысла вспоминать про слухи, согласно которым якобы изначально Алексей Николаевич не очень-то и хотел брать талантливого, но проблемного спортсмена и напрягать отношения с другим петербургским тренером. Теперь же Коляда настолько же важный актив для школы Мишина, как и Елизавета Туктамышева, поэтому Михаилу выделяется особое место в плотном графике Профессора.

К Челябинску готовить Коляду пришлось вдвойне тяжело, поскольку за несколько недель до старта турнира Михаил подхватил ОРВИ. Насколько известно, болезнь у Коляды протекала практически бессимптомно, но большую часть тренировок он все равно пропустил. Примерно неделя на подготовку к ЧР — сроки практически нереальные, тем большее удивление вызывает эталонный прокат короткой программы. Михаил и шанса не дал конкурентам, улетев за 100 баллов. Единственный не очень приятный момент — тройной лутц, который так и просит еще один оборот, но в условиях сверхсжатой подготовки рисковать и вставлять сырой элемент Мишин с Колядой совершенно справедливо не стали. Именно ставка на чистое катание спасла Михаила от заката карьеры, а излишняя бравада в тандеме с Чеботаревой была ахиллесовой пятой.

<br />

Конкурентов подкосили травмы и рискованный контент

Главным конкурентом Коляды, по крайней мере пока, выглядит Макар Игнатов. На чемпионате России в короткой программе рандомная жеребьевка — то есть жребий выступать под первым номером может выпасть даже претенденту на золото. Так, Игнатов попал в первую разминку и с ходу же задал темп соревнованиям. Чистый четверной риттбергер, каскад из четверного и тройного тулупа — у Игнатова неплохая техника и мирового уровня компоненты, поэтому итоговые 98,3 балла за короткую — это не излишние авансы от домашних судей, а объективное положение вещей. Макар доказал, что как минимум претендует на попадание в сборную. Лучший прокат сезона на чемпионате России — Евгений Рукавицын знает, как правильно подготовить спортсмена.

Правда, как оказалось, фигурист выступал с повреждением и не особо собой доволен. Помешала и разница в часовых поясах, хотя в Челябинске она составляет всего два часа по сравнению с Москвой и Санкт-Петербургом. «На бедуинском катался, взялся за кольцо и поцарапался, — отметил Игнатов в беседе с ТАСС. — Старались нормально отработать, чтобы это было фигурное катание. Если брать тренировки, оцениваю все очень хорошо, но за прокат поставил бы четверочку, нервничал. Плюс люблю поспать, перепад часового пояса, видимо, не особо комфортно прошел. В Японии с ног на голову, привыкаешь, а тут сложно. Вчера лег спать в пол-одиннадцатого, проснулся в два».

Претендовал на тройку лучших и Петр Гуменник. В этом году у него противоречивые выступления — удачные выступления сменяют не самые успешные. К тому же Гуменник пока не может определиться с контентом — то делает ставку на четверной лутц, то избегает зубцовых квадов. В итоге он упал с тройного акселя, смазал четверной сальхов. Но критиковать Петра не стоит — он катался с травмой, у него очень болела спина. «Всю программу думал, как бы мне ее докатать нормально», — признался спортсмен.

Еще один экс-юниор, действующий чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалев мощно заявляет о себе уже и на взрослом уровне. В Челябинске он ставит перед собой сверхсложные задачи, но пока что риск не оправдывается — падение с четверного флипа выбило Андрея из промежуточных лидеров. Хотя, учитывая его контент в произвольной, Мозалев себя еще точно покажет.

<br />

Как и Александр Самарин. Спорная композиция «Полюшко-поле» на этот раз не стала победной для Самарина и его тренера Светланы Соколовской. Штаб ЦСКА упростил контент короткой, отказавшись от каскада с четверным и ограничившись сольным четверным лутцем. Но и такую вариацию программы выкатать Александр не смог. Возможно, тоже помешали проблемы со здоровьем, из-за которых он пропустил ряд стартов. По крайней мере, сам Самарин себя ругать не планирует и все проблемы списывает на травму и коронавирус. Только вот если он планирует побороться за медали, то нужно серьезно прибавлять, потому что конкурентов сложности Самарина вряд ли интересуют.