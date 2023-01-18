Трусова и Косторная уехали в отпуска, пока остальные фигуристы готовятся к Кубку Первого канала

Как проводят время звездные фигуристки.

Александра Трусова и Алена Косторная по разным причинам пропускают предстоящий Кубок Первого канала, в то время как другие фигуристы активно готовятся к предстоящим соревнованиям, обе спортсменки проводят время на отдыхе. Но у них есть на то причины — у каждой свои.

Александра Трусова на отдыхе. Фото Соцсети

Трусова и Дубай

Русская Ракета в текущем сезоне выступала только на этапах «Гран-при». Фигуристка приехала в Красноярск на чемпионат России, но была вынуждена сняться с соревнований из-за высокой температуры. Во многом по этой причине Александра и пропускает Кубок Первого канала.

Состав на турнир сформирован по спортивному принципу — по результатам чемпионата России. Так как Трусова в нем не участвовала, логично, что и в ближайшие выходные в Москве она не выступит. Поэтому в настоящее время фигуристка дала себе возможность отдохнуть и улетела в Дубай.

У Александры была насыщенная программа и вне соревнований — фигуристка активно выступала в шоу. К тому же в текущем сезоне спортсменка очень активна с точки зрения медийности — с большим энтузиазмом ведет социальные сети. Также ее часто приглашают на различные проекты и на ТВ — так Трусова вместе с Марком Кондратюком и Евгенией Медведевой участвовала в съемках новогоднего выпуска Comedy Club.

В общем, дел у Александры хватает. К тому же впереди еще и финал «Гран-при» России, который пройдет в начале марта. Да и мотивации в этом турнире у фигуристки явно будет больше, чем на том же Кубке Первого канала.

Алена Косторная. Фото Соцсети

Косторная и Куба

У чемпионки Европы-2020 текущий сезон завершился, так толком и не начавшись. Фигуристка не участвовала в контрольных прокатах и перенесла операцию на бедре еще в сентябре. Ей был предписан полный покой чуть ли не до лета 2023 года, однако Алена еще до Нового года начала восстанавливать прыжки.

Косторная участвовала в шоу и «дебютировала» в паре — ее партнером стал Георгий Куница, который ранее тренировался у Этери Тутберидзе и Тамары Москвиной. В середине января тренер спортсменки Елена Буянова сообщила, что Алена перешла из одиночного катания в парное. Сама фигуристка не подтвердила эту информацию, но не исключила подобное развитие событий.

На запрос «СЭ» Косторная ответила, что окончательное решение будет приниматься после отпуска. В настоящее время она улетела на Кубу вместе со своим потенциальным будущим партнером в парном катании. У нее также был активный конец года — Алена выступала в спектакле «Дракула», а также была задействована в шоу Евгения Плющенко. В частности, спортсменка выступила вместе с Куницей в подмосковном Воскресенске.

Так что теперь Косторная может позволить себе отдохнуть. Из-за операции она фактически пропустила уже весь сезон, но допускает участие в турнире по шоу-программам. Причем Алена в интервью «СЭ» намекнула, что может выступить в новом соревновании не одна и даже не в паре. Фигуристка даже рассматривает вариант номера в тройке.

Александра Трусова. Фото Соцсети

Сезон

При этом нельзя ставить крест на будущем этих двух талантливых фигуристок. Текущий сезон в российском фигурном катании очень странный. У спортсменов отсутствует сильнейшая мотивация в виде международных стартов. Многие лидеры, правда в основном в танцах на льду, предпочли взять паузу в карьере. Не соревнуется и новоиспеченная олимпийская чемпионка Анна Щербакова.

Она также занимается другими делами: учится в университете, участвует в различных проектах, строит медийную карьеру — уже успела поработать ведущей проекта «Ледниковый период». Поэтому мотивы Анны, Александры и Алены вполне понятны и объяснимы — они выбирают себя. В конце концов, это их личный выбор — делать то, что они хотят.

Если они чувствуют себя счастливыми и без соревнований — это их полное право. Но при этом нет предпосылок, что они перестанут соревноваться. У обеих фигуристок есть проблемы со здоровьем. И гораздо важнее их решить до того момента, когда российское фигурное катание станет прежним. Агент Александры Трусовой четко дал понять, что спортсменка хочет выступать дальше.

У Алены Косторной и вовсе в ближайшее время могут произойти глобальные перемены во всей тренировочной деятельности — в случае перехода в парное катание. Поэтому нет ничего страшного в том, что этих спортсменок не будет на Кубке Первого канала. Эти яркие фигуристки еще успеют всех порадовать своим катанием.