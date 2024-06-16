Фигурист Дрозд рассказал о подготовке к сезону с Шичиной

Российский фигурист Павел Дрозд сообщил, что произвольный танец с Елизаветой Шичиной готов, ритм-танец в процессе создания.

«Недавно вернулись на лед после отпуска. Находимся в процессе создания ритмического танца вместе с нашим тренерским штабом. Ксения Геннадьевна [Румянцева] и Екатерина Валерьевна [Волобуева] всегда отличались интересными постановками. Произвольная программа была готова еще до отпуска. В общем, работа кипит, стараемся, скатываемся. придумываем», — цитирует Дрозда ТАСС.

В прошедшем сезоне дуэт занял четвертое место на чемпионате страны.