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Сегодня, 15:49

Чемпионка мира Тишова рассказала особенность Медведевой и Загитовой на льду

Виктория Кравченко
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Четырехкратная чемпионка мира по спортивно-бальным танцам Ариадна Тишова похвалила российскую фигуристку Евгению Медведеву за экспрессию на льду и отметила стиль катания Алины Загитовой.

«Евгения Медведева обладает невероятной грацией и пластикой, а ее движения наполнены смыслом и экспрессией. У Алины Загитовой уникальный стиль катания, сочетающий в себе техническую сложность и артистизм. Алина завораживает зрителей харизмой и выразительностью», — цитирует Тишову «Газета.ru».

Медведева является двукратной чемпионкой России, Европы и мира, а также двукратным серебряным призером Олимпийских игр в Пхенчхане — 2018. Загитова — олимпийская чемпиока, в активе которой также золото чемпионата России, Европы и мира.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2024/06/16/23257369.shtml
Алина Загитова
Евгения Медведева
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