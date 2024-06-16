Чемпионка мира Тишова рассказала особенность Медведевой и Загитовой на льду

Четырехкратная чемпионка мира по спортивно-бальным танцам Ариадна Тишова похвалила российскую фигуристку Евгению Медведеву за экспрессию на льду и отметила стиль катания Алины Загитовой.

«Евгения Медведева обладает невероятной грацией и пластикой, а ее движения наполнены смыслом и экспрессией. У Алины Загитовой уникальный стиль катания, сочетающий в себе техническую сложность и артистизм. Алина завораживает зрителей харизмой и выразительностью», — цитирует Тишову «Газета.ru».

Медведева является двукратной чемпионкой России, Европы и мира, а также двукратным серебряным призером Олимпийских игр в Пхенчхане — 2018. Загитова — олимпийская чемпиока, в активе которой также золото чемпионата России, Европы и мира.