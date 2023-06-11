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Сегодня, 19:21

Журова считает, что ISU будет затягивать допуск россиян к соревнованиям

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова считает, что международный союз конькобежцев (ISU) будет затягивать допуск россиян к соревнованиям из-за политики.

«Это политическая ситуация. И они не продлевают допуск на год, а делают на три месяца, к примеру. Чтобы в случае изменения политической ситуации вернуть спортсменов. Но сейчас от них могут отвернуться спонсоры, партнеры, поэтому это будет продолжаться. Они готовы себе в ущерб делать подобные вещи. Это то же самое, что и санкции в отношении России», — приводит слова Журовой ТАСС.

В марте 2022 года ISU отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных турнирах под эгидой организации. Сегодня, 11 июня Международный союз конькобежцев объявил, что отстранение остается в силе.

Источник: https://tass.ru/sport/17985415
Фигурное катание
Светлана Журова
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