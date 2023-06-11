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Сегодня, 18:04

Губерниев назвал формальностью решение ISU продлить отстранение российских фигуристов

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Комментатор Дмитрий Губерниев назвал формальностью решение Международного союза конькобежцев (ISU) продлить отстранение российских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов

«Все эти недопуски не имеют никакого значения для нашего спорта. Продление отстранения от ISU — формальность. Нужно уже это признать и расслабиться. Нам всем нужно делать упор на внутренние соревнования и забыть про международные турниры и организации. С нами никто все равно не захочет участвовать и соревноваться. Развиваем спорт внутри страны! Но, конечно, печально, что на это денег уже не хватает», — приводит слова Губерниева Sport24.

В марте 2022 года ISU отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных турнирах под эгидой организации. Сегодня, 11 июня Международный союз конькобежцев объявил, что отстранение остается в силе.

Источник: https://sport24.ru/figureskating/news-2023-06-11-guberniyev-prodleniye-otstraneniya-ot-isu-formalnost-nuzhno-uzhe-eto-priznat-i-zabyt-pro-mezhdunarodnyye-turniry
Фигурное катание
Дмитрий Губерниев
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