Губерниев назвал формальностью решение ISU продлить отстранение российских фигуристов

Комментатор Дмитрий Губерниев назвал формальностью решение Международного союза конькобежцев (ISU) продлить отстранение российских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов

«Все эти недопуски не имеют никакого значения для нашего спорта. Продление отстранения от ISU — формальность. Нужно уже это признать и расслабиться. Нам всем нужно делать упор на внутренние соревнования и забыть про международные турниры и организации. С нами никто все равно не захочет участвовать и соревноваться. Развиваем спорт внутри страны! Но, конечно, печально, что на это денег уже не хватает», — приводит слова Губерниева Sport24.

В марте 2022 года ISU отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных турнирах под эгидой организации. Сегодня, 11 июня Международный союз конькобежцев объявил, что отстранение остается в силе.