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Сегодня, 20:18

Свищев заявил, что ISU продолжает затягивать себя в долговую яму

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев отреагировал на решение Международного союза конькобежцев (ISU) о продлении отстранения россиян от международных соревнований до октября 2023 года.

«Удивительные новости. Понимают, что теряют деньги, понимают, что есть четкая рекомендация МОК о допуске наших ребят на международные соревнования — и не выполняют. Причина непонятна. Вчера ISU огласили факт, что теряют колоссальные деньги. Тратя немалые деньги на организацию, терпят убытки. И тут, конечно, вопрос к руководству самой организации. Ну и, безусловно, интересно, сколько они продержатся в убытках от недопуска наших спортсменов. Спонсоры будут отваливаться один за другим, интриги нет. Все равно россияне сильнейшие на планете, и ориентироваться нужно на них. Они же продолжают затягивать себя в долговую яму. А конечный итог — какой? Банкротство. А потом бегать с протянутой рукой в МОК и просить денег. Ну, так вы же сами не выполняете их рекомендации. Выполняйте рекомендации, и будет у вас все хорошо», — приводит слова Свищева Metaratings.ru.

В марте 2022 года ISU отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных турнирах под эгидой организации. Сегодня, 11 июня Международный союз конькобежцев объявил, что отстранение остается в силе.

Источник: https://metaratings.ru/news/svishev-o-reshenii-isu-prodolzhayut-zatyagivat-sebya-v-dolgovuyu-yamu-a-konechnyi-itog-bankrotstvo-258009/
Фигурное катание
Дмитрий Свищев
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