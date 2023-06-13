Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Игры
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 16:54

Журова резко отреагировала на слова президента Союза конькобежцев Литвы: «Эти заявления ни о чем»

Дарья Алексеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала «СЭ» слова президента Союза конькобежцев Литвы Витаутаса Ясутиса об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

Ясутис заявил, что приветствует решение не допускать фигуристов из России и Белоруссии до участия в турнирах.

«Пока эти заявления ни о чем. Все будет зависеть от СВО. Пока наши цели не будут достигнуты, мы будем продолжать спецоперацию, нас в любом случае не допустят. А если это закончится, им деваться будет некуда. Они примут россиян, и никто их не спросит», — сказала Журова «СЭ».

В марте 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных турнирах под эгидой организации.

12 июня стало известно, что литовский город Каунас в 2024 году примет чемпионат Европы по фигурному катанию. Ранее планировалось провести турнир в Будапеште (Венгрия).

Фигурное катание
Сборная России по фигурному катанию
Светлана Журова
4
Читайте также
Бизнесмен из Рязани погиб в Подмосковье во время прыжка с парашютом
ВС РФ захватили немецкие танки Leopard на запорожском направлении
Путин денонсировал договор с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Куница и Косторная: первое совместное интервью
Степанова: первое появление на льду после рождения ребенка
Трусова вышла с Кондратюком на внеплановый номер
Камила Валиева: итоги сезона
Евгений и Александр Плющенко в совместном номере под Киркорова!
Трусова: сложный элемент со скрипкой в руках. Номер на шоу
Трусова в образе Русалочки: много прыжков и водопад на льду
Плющенко с тройными прыжками: выступление под Рахманинова
Губанова: возвращение россиян, Загитова или Медведева?
Чемпионы Каташинские: о турнире по шоу-программам, призовом фонде и «Уэнздей» Валиевой
Федченко: о комиссии по этике с участием Плющенко и ультра-си Горбачевой
Выступление журналиста «СЭ» Дмитрия Кузнецова на турнире шоу-программ
Упражнения для начинающих фигуристов от Бетины Поповой
Авербух: улучшения у Костомарова, тур в поддержку Романа
Туктамышева: polnalyubvi, Девочка и море — новая программа на шоу 8 марта
Ягудин: турнир по шоу-программам, «Мишин — атлант»
Медведева: костюм шаурмы, турнир по шоу-программам
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», произвольная программа
Дмитрий Алиев: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», произвольная программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», произвольная программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Аделия Петросян: финал «Гран-при России», произвольная программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Роднина уверена, что ISU вернет россиян на международные турниры до Олимпиады-2026
Новости
RSS RSS
Все новости