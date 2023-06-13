Журова резко отреагировала на слова президента Союза конькобежцев Литвы: «Эти заявления ни о чем»

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала «СЭ» слова президента Союза конькобежцев Литвы Витаутаса Ясутиса об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

Ясутис заявил, что приветствует решение не допускать фигуристов из России и Белоруссии до участия в турнирах.

«Пока эти заявления ни о чем. Все будет зависеть от СВО. Пока наши цели не будут достигнуты, мы будем продолжать спецоперацию, нас в любом случае не допустят. А если это закончится, им деваться будет некуда. Они примут россиян, и никто их не спросит», — сказала Журова «СЭ».

В марте 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных турнирах под эгидой организации.

12 июня стало известно, что литовский город Каунас в 2024 году примет чемпионат Европы по фигурному катанию. Ранее планировалось провести турнир в Будапеште (Венгрия).