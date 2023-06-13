В Литве приветствуют решение не допускать российских фигуристов к участию в соревнованиях

Президент Союза конькобежцев Литвы Витаутас Ясутис заявил, что приветствует решение не допускать российских и белорусских фигуристов к участию в международных соревнованиях.

«На заседании ISU первым обсуждаемым вопросом стала рекомендация Международного олимпийского комитета по допуску спортсменов из России и Белоруссии. ISU единогласно проголосовал против этого. Они следят за ситуацией. Я думаю, что есть и значительное давление, потому что другие федерации показывают другой пример. Дело в том, что одна из сильнейших стран в этом виде спорта была отстранена. В какой-то степени это наносит ущерб и бюджету международного союза, в какой-то степени упал уровень отдельных дисциплин. Но желания впустить их нет. Мы всячески приветствуем это решение», — приводит слова Ясутиса РИА «Новости» со ссылкой на 15min.lt.

В марте 2022 года ISU отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных турнирах под эгидой организации. 11 июня Международный союз конькобежцев объявил, что отстранение остается в силе.

12 июня стало известно, что литовский город Каунас в 2024 году примет чемпионат Европы. Ранее планировалось провести турнир в Будапеште.