Зайцев заявил, что не имеет отношения к продаже олимпийской медали

Двукратный олимпийский чемпион в парном катании Александр Зайцев прокомментировал информацию о продаже золотой медали Олимпиады-1980 на аукционе за 93,75 тысячи долларов.

Спортсмен завоевал ее в паре с Ириной Родниной на Олимпийских играх 1980 года в Лейк-Плэсиде. Дуэт также становился олимпийским чемпионом Инсбрука-1976.

«У меня их (медалей) не было, даже медали Инсбрука нет, — цитирет РИА «Новости» Зайцева. — Мы с Родниной жили вместе, у нас была семья. И после развода все медали остались у ее родителей, где-то там хранились. Так что понятия не имею, кто продал эти медали, я к этому отношения точно не имею».

71-летний Зайцев также является шестикратным чемпионом мира и семикратным чемпионом Европы.