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Сегодня, 13:09

Александр Жулин: «У меня такое чувство, что Костомаров еще на лед вернется»

Жулин считает, что Костомаров может вернуться на лед
Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
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Фигурист Роман Костомаров.
Роман Костомаров.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Заслуженный тренер России Александр Жулин рассказал, что готов пригласить на работу к себе олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова. 60-летний российский специалист также считает, что 46-летний двукратный чемпион мира может вернуться на лед в будущем.

«У меня такое чувство, что Рома еще на лед вернется, — сказал Жулин в интервью адвокату Александру Добровинскому. — Не знаю, как это произойдет, но у меня моделируется модель горных лыж с фиксированным сапогом. Там особо стопа не работает. Там работают тело и колени, которые у Романа абсолютно замечательные. Я думаю, что все абсолютно будет зависеть от его желания. Такой фактор, который мог бы ему помочь, мне кажется, это взять и поставить себе задачу вернуться на лед. Можно уйти на дно, можно начать пить, можно что угодно делать, а можно стремиться к тому, чтобы продолжать нормальную человеческую жизнь.

Несмотря ни на что, сейчас делают гениальные протезы. Думаю, все мы ему поможем. Я уже ему предложил свои услуги. Если он захочет работать тренером, то я его с удовольствием возьму. Не надо ничего показывать, просто будет рассказывать».

10 января Костомарова госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза спортсмену провели несколько операций по ампутации. В начале июля Костомарова выписали из больницы, после чего он приступил к тренировкам с протезами.

Источник: YouTube-канал Александра Добровинского
Фигурное катание
Александр Жулин
Роман Костомаров
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