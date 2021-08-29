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Загитова забросила шайбу в благотворительном хоккейном матче

16:11
Алина Загитова. Фото Instagram
Алина Загитова. Фото Instagram
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Известная российская фигуристка Алина Загитова приняла участие в шоу, посвященном презентации хоккейного клуба СКА из Санкт-Петербурга на сезон-2021/2022.

Она также приняла участие в благотворительном матче и даже забросила одну из шайб.

Публикация от Alina Zagitova fan account ? (@teamzagitova)

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