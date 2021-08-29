Загитова забросила шайбу в благотворительном хоккейном матче
16:11
Известная российская фигуристка Алина Загитова приняла участие в шоу, посвященном презентации хоккейного клуба СКА из Санкт-Петербурга на сезон-2021/2022.
Она также приняла участие в благотворительном матче и даже забросила одну из шайб.
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